A kulturált politizálás hatásos Európában

Akkor tudjuk hatékonyan képviselni a magyar érdekeket, ha tisztában vagyunk nemzeti értékeinkkel, történelmünkkel, hagyományainkkal és kiállunk értünk. Az Európai Unió számos kihívással küzd és csak akkor lesz képes a migrációs vagy a járványügyi kihívásokkal szembenézni, ha erős tagállamok alkotják - vallja Juhász Hajnalka kereszténydemokrata politikus.

2020. szeptember 9. 00:02

Szomszédaink nagyrészével kiváló kapcsolatot ápolunk - jelentette ki Juhász Hajnalka, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, a KDNP országgyűlési képviselője, a Külügyi Bizottság alelnöke, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának a tagja, Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos. Őt kérdezte a Gondola.

- Képviselő asszony, a szomszédos államok egy része a magyar történelem egyes kiemelkedő alakjait, történelmünk egy-egy jelentős eseményét a magáénak füllenti. Hogy a legártatlanabb példát említsem: Bécs osztrák orvosnak lódítja Semmelweis Ignácot, akinek életét épp ők keserítették meg. Ilyenkor a kiváló kapcsolatok reményében szemet kell hunynunk a nagyotmondás fölött, vagy védenünk kell az elemi magyar érdekeket?

- Én személyesen abban hiszek, hogy csak akkor tudjuk hatékonyan képviselni a magyar érdekeket, ha tisztában vagyunk nemzeti értékeinkkel, történelmünkkel, hagyományainkkal és kiállunk értünk. Az Európai Unió számos kihívással küzd és csak akkor lesz képes a migrációs vagy a járványügyi kihívásokkal szembenézni, ha erős tagállamok alkotják. Erős nemzettudat és a szuverenitásba vetett hit nélkül nincsenek nemzetállamok. A diplomácia szabályai sohasem zárják ki, ha adott esetben az ember ezeket megfelelően a helyén kezeli vagy korrigálja. Az a tapasztalatom, ha ez kulturáltan történik, akkor sem a nemzeti öntudat, sem a nemzetközi kapcsolatok nem sérülnek.

- Ön mint nemzetközi jogász miket tesz azért, hogy az őshonos nemzeti kisebbség elfogadott kategória legyen az Európai Unióban, és a felföldi, a székelyföldi magyarok legalább annyi jogot, kedvezményt élvezzenek, mint a fekete-afrikai migránsok?

- Nemcsak a parlamenti munkámat, de az elmúlt tíz évemet meghatározta – akkor még szakértőként – az őshonos nemzeti kisebbségek védelme és jogaik előmozdítása a nemzetközi szervezeteknél. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a tagjaként folyamatosan kiállunk a határon túli magyarokért, különösen, hogy a két legfontosabb nemzetközi kisebbségvédelmi egyezmény ezen nemzetközi egyezmény égisze alatt született. Ami a legaktuálisabb, az a Székely Nemzeti Tanács által indított polgári kezdeményezés, amelynek a lényege, hogy Európai Unió kohéziós politikájában kiemelt figyelemmel kezelje az adott régiók nemzeti, nyelvi, kulturális, vallási, etnikai sajátosságait. Ez nekünk húsba vágó kérdés. Mi tudjuk, hogy mennyire fontos egyenes háttal kiállni és felhívni Európa népeinek figyelmét azokra, akiknek a hangja sokszor elvész a zajban.

- Hazánkban a politikus nők meglehetősen vegyes képzeteket keltenek. Az egyik baloldali politikus nőnek büntetőügye volt 2005-ben - https://hvg.hu/itthon/20140617_Kunhalmi_Agnes_kozokirat_Budapest_valaszt -, de már képviselőként is agresszíven viselkedve nekiszaladt a köztelevízió épületében egy ajtónak. A másik eltorzult arccal veszekedik a parlamentben, és az állampolgárok egy-egy csoportjára embertelen, sértő megjegyzéseket tesz. Hogyan lehet így helyreállítani a politikusnők tekintélyét?

- Amikor magukból kikelve kiabálni hallom az ellenzéki női politikusokat, akkor két dologért vagyok hálás, a családi neveltetésemért, amely megfelelő alapokat ad arra vonatkozóan, hogy egy nőnek hogyan illik viselkednie, mi az, ami belefér és mi az, mai nem, másrészről, hogy keresztény, konzervatív jobboldali politikus vagyok. Nekem ez a keret adja meg azt a biztos alapot, amelyre támaszkodni tudok, mert minden körülmény között a kétharmados felhatalmazás felelőssége mellett nekem ehhez méltóan kell a magyar embereket képviselnem, és ez a kulcsszó. Nagy szükség lenne arra, hogy a stílus, a viselkedés tekintetében is legyen egy „nemzeti minimum”. Bár ahogy ember, ahány hölgy, annyiféle vérmérséklet, politikai világlátás és igazságérzet, ugyanakkor az mégsem járja, hogy mint az óvódások, úgy viselkedjenek egyesek akár az Országházban. Jó lenne, ha mi konzervatív, hasonlóan gondolkodó nők valahogyan össze tudnánk kapaszkodni ezen a téren is, ezért is célom a KDNP női szervezetének a létrehozása.

- A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. Minden öt ember között, akiket vallásuk miatt üldöznek, négy keresztény. Nemcsak a nyugati térségben, hanem hazánkban is agyonhallgatja ezt a fájdalmas tényt a tömegsajtó. Keresztény politikusként Ön mit tesz azért, hogy a társadalomban kialakult hamis kép összetörjön, és a valóságot ismerjék meg az emberek?

- A magyar kormány a Hungary Helps programon keresztül az üldözött keresztények hangja kíván lenni a világban. Ez egy olyan egyedülálló program, amely humanitárius helyben való segítségnyújtással a migráció megelőzésében is szerepet játszik. A vallási üldöztetést elszenvedő keresztény és más közösség helyben maradását segítjük kiemeltem a Közel-Keleten és Afrikában. Ez a humanitárius segítség az okos segítség, nem mi találjuk ki, hanem a közösségek mondják meg, mire van szükségük a helyben maradáshoz. Miniszteri biztosként ezt a célt próbálom elsősorban nemzetközi tárgyalásokon, partnerországokkal együtt biztosítani. Azt látom, hogy lassanként az eddig tagadásban élő országok szeme is kezd felnyílni, és nevén nevezzük a problémát: keresztényüldözés van a világ nagy részén! Vállt vállnak vetve kell harcolni erővel, leleményességgel, kedvességgel és szeretettel, hogy célba érjünk!

- Ön a teremtésvédelemért fáradozik, ám a társadalmak nagyobb részét a klímahisztéria rombolja. A magyar törvényhozás tagjaként mi mindent tehet azért, hogy a fiatalok felismerjék a jelképes szellemi végvárak szépségét, holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él, mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél?

- A magyar kormány elkötelezett abban, hogy 2030-ra az energiatermelésünk 90%-ban kibocsátásmentes legyen, valamint hogy 2050-re Magyarország klímasemlegessé váljon. Nem szabad szélsőségesen tekinteni a kérdésre. A teremtett világ védelme megfontoltságot és határozott cselekvéseket kíván! Mi ezt valljuk és tesszük. Attól nem fog a természet regenerálódni, ha csak tüntetünk, és politikai fegyverként használjuk a környezetvédelem kérdését! Komoly célunk volt, hogy megvalósuljon az egyszer használatos műanyag termékek kivonása. Gondoljunk csak bele: egy koktélba helyezett szívószál, melyet alig öt percig használunk, közel ezer év alatt bomlik le… Ha lehetséges, már a 2021-es dátumig se válasszuk a boltokban ezeket a termékeket, keressünk helyettük papírból készült szívószálakat, a célnak azok is tökéletesen megfelelnek! A személyes példamutatást is fontosnak tartom; jó lenne, ha a fiatalabb generáció tagjai azt látnák, hogy fontos számunkra a környezettudatosság – a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatától kezdve a vásárlási szokásaink megváltoztatásáig (lehetőleg mindig helyi árukat vásároljunk!). A „jó példa ragadós”. Kis tettek sokaságával, gyermekeink tudatos nevelésével érhetjük el azt, hogy ne fulladjunk bele a szemétbe, és hogy örökségként zöld bolygót hagyhassunk utódainkra.

- Politikusként hogyan működik együtt a valódi, tehát nem külföldről pénzelt civil szervezetekkel – köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvánnyal – avégből, hogy minél több magyar fiatalban erősödjön a hazaszeretet és a keresztény hit?

- Az ajtóm nyitva áll minden olyan civil szervezet előtt, amely a jobboldali, keresztény, konzervatív értékekkel hasonlót vall. Az (ön)szerveződés teszi a társadalmat önállóvá és cselekvővé. Minél több egyesületben, csoportban veszünk részt, annál jobban kinyilváníthatjuk véleményünket és elérhetjük elképzeléseinket. Magyarországon még van mit tennünk azért, hogy a(z igazi) civil csoportok még jobban összetartsanak. Nagyon fontos számomra a velük való kapcsolattartás. Jelenleg is szorosan együttműködök a Kereszténydemokráciáért Egyesülettel a KDNP női tagozatának létrehozásában.

