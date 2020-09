Bayer Zsolt: Egy brancs maguk…

A Szkripal-ügynél még „csak” a lóláb lógott ki, most viszont kilóg az egész ló – egy jó nagy, kiöregedett rendőrló.

2020. szeptember 10. 20:55

A „nagy Szkripal-mérgezés” lényegét Aristo foglalta össze tökéletesen, imigyen: „A Szkripal-ügynek volt egy különösen vicces eleme. Meggyanúsítottak két oroszt, akiket a mérgezéssel vádolnak, és akiknek az útlevelén az orosz titkosszolgálat telefonszáma volt látható. Mert ugye az orosz titkosszolgálat is hanyatlik. Sztálinnak még volt annyi esze, hogy egy spanyolt, bizonyos Ramón Mercadert béreltesse fel Trockij elvtárs likvidálására. De ma már nem cifrázzák. Igazi oroszokat küldenek oda, rájuk pecsételve az FSZB (az orosz titkosszolgálat) központi telefonszámát is, nehogy valaki eltévessze a felbujtó személyét. Mert ha például BLM-aktivistákat vagy mohamedán bevándorlókat béreltek volna föl, azokat meg sem merik gyanúsítani. Főleg ha a tetejébe még transzneműek is.

Ezt a telefonszám dolgot valahogy úgy képzelhetjük el, hogy valaki felhívja a megadott számot, mire a kicsengés után megszólal egy gépi hang: Ön az orosz titkosszolgálatot hívta. Hívása fontos számunkra! Kérjük, telefonja nyomógombjai segítségével válasszon az alábbi menüpontok közül:

Gyilkosságok novicsokkal: 1-es gomb

A titkosszolgálat külföldi ügynökeinek listája, név, cím: 2-es gomb

Futó titkosszolgálat ügyek: 3-as gomb (Almenü: gyilkosság polóniummal: 1-es gomb; gyilkosság dioxinnal: 2-es gomb; gyilkosság romlott, penészes lecsóval 3-as gomb)

Rossz számot hívtam, Putyinnal akarok beszélni: 4-es gomb.

Felhívjuk figyelmét, hogy a várakozás elkerülése érdekében novicsokot interneten is rendelhet a novicsok pont acsaladnak kukac titkosszolgalat e-mail-címen. Ugyanott fából vaskarika, leárazva.”

Ez bizony tűpontos.

És akkor most nyakunkon a Navalnij-mérgezés. Ez már teljesen olyan, mintha Monty Python írta volna. Nézzük röviden, lényegretörően:

1. Putyinnak nagyjából annyira volt fontos Navalnijt megmérgezni, mintha Orbán parancsot adna Retkes Attila megmérgezésére. (Hogy ki az a Retkes Attila? Éppen erről beszélek…)

2. Tételezzük fel, hogy Putyin megbolondult, és úgy döntött, megmérgezteti Navalnijt az orosz titkosszolgálattal. Rendben. El tudják képzelni, hogy az orosz titkosszolgálat olyan állapotban van, hogy nem tud megmérgezni valakit úgy, hogy sikerüljön?

3. Tételezzük fel, hogy Putyin is megbolondult, és az orosz titkosszolgálat is csupa széplélekből áll, akik novicsok helyett véletlenül egy hatalmas adag kalmopyrint csempésztek „a nagy orosz ellenzéki” teájába. Ebben az esetben el tudják képzelni, hogy Navalnijt csak úgy kiadják a németeknek, hogy legyen, aki a kalmopyrin képletét átírja novicsokra?

4. Ha az oroszoknál már mindenki ennyire hülye, akkor miért velük riogatják még mindig a liberális lapok és politikusok a világot?

Ezek bizony kínzó kérdések, és nincsen rájuk válasz. Illetve elkezdhetünk gondolkodni kicsit más irányba is.

Oroszországnak hatalmas mennyiségű nyersanyaga van még most is, ráadásul és elsősorban hatalmas mennyiségű földgáza. Ellenben az Egyesült Államok is hatalmas mennyiségű földgázt talált magánál, úgynevezett palagázt, ami remek, viszont iszonyú költséges kitermelni.

Na most talán még Szél Bernadett is képes felfedezni, hogy itt bizony akad némi érdekellentét.

Szabó Tímea kedvéért megvilágítjuk ezt az érdekellentétet: az Egyesült Államoknak elemi érdeke, hogy ő szállítson minél több palagázt a világba szerteszéjjel, annál is inkább, mert a nagyon drágán kitermelhető nyersanyag nagyon drága kitermelésével foglalkozó amerikai cégnek jelen pillanatban nagyjából ezermilliárd dolláros vesztesége van.

Ezzel szemben ott van Oroszország a tizedannyiért kitermelhető gázával, és például egész Európát az oroszok látják el jelenleg.

És mi történik? Az, hogy elkezdődik Oroszország elszigetelése, méghozzá minden és bármilyen eszközzel. Ukrajnában a CIA kirobbantja a „forradalmat”, majd a legnagyobb ukrán gázipari tröszt igazgató tanácsába beültetik az akkori alelnök, bizonyos Joe Biden kisfiát. (A New York Times elfelejtett felháborodott cikket írni összeférhetetlenségről meg korrupcióról, ez azért lehet, mert a korrupció mint vád mindig a jobboldali-konzervatív politikusok számára van fenntartva.)

Aztán szankciókat vezetnek be Oroszország ellen (a Krím miatt, mintha az Egyesült Államok eltűrné, hogy Oroszország atomfegyvereket telepítsen a lágy alhasába, például Kubába; volt ilyen kísérlet, lett is belőle majdnem harmadik világháború), majd megfúrják a Déli Áramlat nevű új vezetéket, az EU-tag Bulgáriát ez ügyben még egy elképesztő kártérítési perbe is belerángatják és megzsarolják. Aztán megpróbálják a törököket is ráuszítani az oroszokra, majdnem sikerül is, aztán mégsem, mert Erdogant addig cseszegetik, míg rádöbben, hogy neki jobb Putyinnal jóban lenni.

Most éppen a Nagy Augusztusi Fehérorosz Forradalom (NAFF) van soron, majd meglátjuk, hogyan végződik.

S miközben az USA egyre-másra vezeti be a szankciókat Oroszország ellen, és erre rákényszeríti az EU-t is (amely amúgy is egyre inkább hasonlít egy önveszélyes, katatón őrültre), aközben Németország zavartalanul megköti az egyezményt az oroszokkal az Északi Áramlat megépítésére, amelyen keresztül majd az orosz gáz egyenesen Németországba fog szánkázni.

Majd – láss csodát! – egy Montana alsói garázs-és sufnituningban kiderítik hirtelen, hogy a Volkswagenek emissziója magasabb, mint a katalógusban írva vagyon, és letérdepeltetik a német autóipart nagyjából egy hónap alatt. És végül megmérgezik Navalnijt. Aki túléli, viszont kiadják Németországnak, és – el sem fogják hinni – pár nap múlva Merkel bejelenti, miszerint az Északi Áramlat nem épülhet meg, mert megmérgezték Navalnijt.

Mondhatnánk, hogy itt a vége, fuss el véle, aki nem hiszi, annak utánajárunk. És mondjuk is.

Akinek pedig még most sem világos, vajon melyik titkosszolgálat állhat a Navalnijnak beadott kalmopyrin mögött, az valószínűleg menthetetlen. Vagy szintén be van ütve ugyanabba a titkosszolgálatba. Ahogy A tanúban mondja a börtönőr: „A vadast is megette, a bort is megitta, föl se akasztják – egy brancs maguk.” És tényleg…

Bayer Zsolt

magyarnemzet.hu