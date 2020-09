Áder János: körültekintőbben kell bánni környezetünkkel

Az ember léte az őt fenntartó természeti rendszerek egészségétől, épségétől, megújulási képességétől függ. Ha élni akar, tudatosabban, körültekintőbben, nagyobb felelősséggel kell bánnia a környezetével - mondta a köztársasági elnök pénteken Gödöllőn, ahol megnyitotta a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált, valamint a Magyar Nemzeti Parkok Hetét.

2020. szeptember 11. 13:07

Áder János köztársasági elnök beszédet mond a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál, valamint a Magyar Nemzeti Parkok Hetének megnyitóján a Gödöllői Királyi Kastély udvarán 2020. szeptember 11-én. MTI/Illyés Tibor

Áder János a fesztivál fővédnökeként a Gödöllői Királyi Kastély udvarán beszélt arról, hogy a természet biológiai sokféleségét meg kell óvnunk, mert bár "mi tudunk törvényeket alkotni a táj védelmére, de mi tesszük le a tájvédelmi körzethatárra az illegális hulladékot is".



Hozzáfűzte: csak akkor érhetünk célhoz, ha a jó szándékú tenni akarást erősebbé tesszük, mint a természetkárosítást.



"A pannon régió a leggazdagabb a tizenegy európai biogeográfiai régió közül, számos faj él itt, amely sehol máshol. Ez a keverék teszi számunkra oly becsessé és az ökoszisztéma egészére nézve pótolhatatlanná" - hangsúlyozta Áder János. Megjegyezte, hogy a biodiverzitás az emberi tevékenység hatására Magyarországon is sérül, ugyanakkor büszkék lehetünk a hazai védettség nagyságára, az oltalom alatt lévő területek arányára.



Az államfő leszögezte: a nemzeti parkok rendszere arra szolgál, hogy a természetkárosító folyamatokat megelőzni és orvosolni tudjuk, hogy önző tetteink ne válhassanak végzetessé, és képesek legyünk "megfékezni azt a fájdalmas folyamatot, amit a szakemberek már most a hatodik nagy kihalási hullámnak hívnak".



Rácz András, az agrártárca környezetügyért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte: a nemzeti parkok éves látogatószáma eléri az 1,6 millió főt, és mintegy hétszáz ökoturisztikai létesítmény működik, ezek fele a nemzeti parkokban.

"Válaszd a hazait! - ez az Agrárminisztérium legújabb kampányszlogenje, amely a hazai élelmiszerek vásárlására buzdít bennünket. Erre a Magyar Nemzeti Parkok Hete gödöllői nyitóhétvégéjén is alkalom lesz, hiszen itt vannak a nemzeti park igazgatóságok területén dolgozó termékvédjegyes termelők" - mondta az államtitkár.



A vasárnapig tartó Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon csaknem 150 filmet nézhetnek meg ingyenesen az érdeklődők, a Magyar Nemzeti Parkok Hete országszerte kínál gazdag programot szeptember 20-ig.



A koronavírus-járvány miatt idén májusról szeptemberre halasztott fesztivál keretében idén is két filmszemlét tartanak: a tágabb nemzetközi seregszemle mellett a Kárpát-medence értékeinek bemutatására fókuszáló mustrát is. A fesztivál célja, hogy a természettel kapcsolatos filmalkotásokon keresztül hívja fel a társadalom figyelmét a világ, és ezen belül Európa és a Kárpát-medence természeti értékeire, szépségeire, környezetünk védelmére, valamint a biodiverzitás fenntartásának fontosságára.



A filmfesztiválra idén csaknem 2200 nevezés érkezett a világ 114 országából; a díjátadó gálát szeptember 12-én tartják a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában. A vetítések mellett a látogatók találkozhatnak a Trash Art Magyarország szobraival, zöld szakmai és civil szervezetekkel, valamint fotókiállításokat tekinthetnek meg.



A Magyar Nemzeti Parkok Hete idén először csatlakozott a fesztiválhoz, amelyen felvonulnak a tíz hazai nemzeti park igazgatóság ökoturisztikai bemutatóhelyei, attrakciói, programkínálata és szolgáltatásai.

