Koltai-Citrom is aggódik

2020. szeptember 12. 00:23

Filmproducer fiacskáját több milliárdos síbolással, költségvetési csalással vádolják, de apuci, azaz Koltai Róbert Vidnyánszky Attilától félti a „szakmát”. A kis Koltai – a vád szerint – jogtalanul, fiktív számlákkal igényelt vissza irgalmatlan összegű áfát az államtól – de apuci szerint Vidnyánszky a patás ördög… Az SZFE-balhé eddig is kabarészerű volt, így meg pláne.

„Fel vagyok háborodva, mert odajártam a Színművészetire. Vidnyánszky Attila szétveri a szakmát azzal a hatalommal, amit megszerzett” – nyilatkozta az RTL Klubnak Koltai Róbert színész, rendező. Aztán még mondott olyanokat is, hogy az SZFE-s fiatalok teljes joggal lázadnak, Vidnyánszkyék statáriális hirtelenséggel, hazug ürügyekkel rohanták le az egyetemet, megkérdőjelezik „csodálatosabbnál csodálatosabb tanáraikat”, noha az SZFE csak a szeretetről, a munkáról meg a tehetségről szól, satöbbi. De a lényeg nem ez.

Hanem, hogy Vidnyánszky szétveri a szakmát.

Vidnyánszky veri szét a szakmát.

Mondja mindezt Koltai Róbert… Azért ilyenkor az ember tényleg félrenyeli a bébitápszert.

Még ha Csortos Gyula, Sinkovits Imre, Kabos Gyula, vagy Páger Antal mondaná ezt, akkor is elhessegethetnénk, hogy hülyeség, tessék megvárni, milyen eredményt hoz a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítása, még a hivatalba lépő kormányok is kapnak (jobb helyeken) egy hónap türelmi időt, legalább ennyi egy új egyetemi vezetésnek is jár. Ám nem Sinkovitsék mondják – hanem egy Koltai Róbert…

A szakma szétverése, mi?

Ha engem kérdeznek, akkor a magyar filmszakma szétverése, a magyar film nézhetetlenné tétele, „prolisítása”, bányászbéka ülepe alá süllyesztése elég komoly közös halmazt alkot Koltai Róberttel és az ő filmes produktumaival. Ez persze egy magánvélemény, mégpedig szubjektív.

Az viszont már nem vélemény, hanem szikár tény, hogy Koltai Róbert producer fia, Koltai P. Gábor egy több milliárd forintos kárt okozó költségvetési csalási büntetőügy vádlottja.

Koltai Róbert és Pogány Judit fia ellen még 2013-ban emeltek vádat, mert bűntársaival fiktív számlák felhasználásával igényelt vissza áfát több mint tíz animációs film gyártása során. A számlákat ráadásul felhasználták hazai bankokkal és nagyvállalatokkal kötött támogatási szerződések elszámolására, így még társaságiadó-kedvezményt is igénybe vettek. Az ügyészség szerint a kis Koltaiék összesen 4,6 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az államnak. A vádirat szerint a 3D-s animációs filmekkel foglalkozó gyártási, finanszírozási és forgalmazási láncolat offshore részéhez tartozott többek között egy New York állambeli cég, és a láncolat működtetésébe több Seychelle-szigeteki állampolgárt is bevontak. A producer öt hónapig előzetes letartóztatásban, majd ugyanennyi időig házi őrizetben volt. Büntetőpere még 2014-ben kezdődött. Az ügyben öt vádlottat költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt bűnösnek talált a bíróság, ők tíz hónap és két év közötti szabadságvesztést kaptak felfüggesztve, illetve volt olyan, akit többmilliós pénzbüntetéssel sújtott a törvényszék. Koltai P. Gábort azonban bizonyítottság hiányában felmentették. Akkor még. Ám másodfokon eljárási hibára hivatkozva megsemmisítették az elsőfokú bíróság ítéletét és új eljárásra kötelezték a bíróságot – írta meg a Ripost. A megismételt elsőfokú eljárás tavaly decemberben kezdődött.

Kuncze Gábor és Koltai Róbert 1999-ben Balatonszárszón, Farkasházy Tivadar birtokán (Fotó: MTI)

Tudjuk, a fiúk nem tehetnek az apák bűneiről, és ez hellyel-közzel fordítva is igaz: az apák sem feltétlen tehetnek a fiaikéról. No de egy több milliárdos államkassza-fosztogatással vádolt producer apukája, akit egyébként tanúként ki is hallgattak a büntetőeljárás során, mivel korábban ő volt a vezetője az egyik sumákságon kapott cégnek – szóval egy ilyen apukának nem biztos, hogy ildomos megszólalnia a „szakma szétverése” kapcsán.

Sőt, meglátásom szerint biztosan nem kellene megszólalnia. Irtózatosan csöndben kéne lennie. Még a Bakonyba való elbujdosás is kifejezetten bölcsebb dolog lenne Koltai Róbert részéről, mint szakmázgatni. Én legalábbis biztosan elgondolkodnék a bujdosáson, ha valamelyik gyermekemről derülne ki, hogy több milliárdos károkozással vádolják.

Persze, nem vagyunk egyformák. Egy másik SZFE-sirató ballib aktivista (mellesleg: filmrendező), Hajdú Szabolcs például 2002-ben azért zavarta meg a Bánk bán című operafilm premierjét, mert nem tetszett neki, hogy a magyar állam támogatta azt. Aztán, amikor tíz évvel később Andy Vajna kormánybiztos úgy döntött, 300 millió forinttal támogatja az ő Délibáb című filmjét, akkor tartotta a markát. A pénznek szaga – a balliberális aktivistáknak pedig (főleg, ha filmrendezők) jellemük, becsületük nincs.

