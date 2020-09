Per modum recipientis

Miközben a Facebook a legsötétebb szovjet idők cenzúráját is túlszárnyaló buzgalommal, tömegével tilt le olyan oldalakat és bejegyzéseket, mint Donald Trump amerikai elnök kampánycsapatának hirdetései, vagy hogy hazai példát is idézzünk, a Katolikus Válasz cikkei, a nyilvánosság minden színterén ma is zavartalanul terjedhetnek a 2001. szeptember 11-én történt amerikai terrortámadásokkal kapcsolatos, zavaros összeesküvés-elméletek.