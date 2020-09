Elkészült az első hazánknak szánt villany-hibrid mozdony

Elkészült a Rail Cargo Hungaria számára kifejlesztett első villany-hibrid üzemű vontatómozdony, amelyet a világ legnagyobb járműgyártó vállalatának mérnökei terveztek, a gyártás a Hunan tartományban lévő üzemben zajlik. Ez a vontató lesz az első akkumulátoros villanymozdony a magyar vasúti pályákon, de nem az utolsó: ha beváltja a hozzá fűzött reményeket. A két-két vontató- és tolatómozdonyt további húsz-húsz követheti.

2020. szeptember 13. 12:49

Legördült a gyártósorról a Rail Cargo Hungaria számára kifejlesztett első villany-hibrid üzemű vontatómozdony – közölte a vasúttársaság. A járművet a világ legnagyobb vasúti járműgyártó vállalata, a CRRC Zhuzhou mérnökei tervezték, a gyártás a Hunan tartományban lévő üzemben történik.

Az egyedülálló technológiájú vontatómozdony átadási ünnepségén Kotiers Román, az RCH igazgatóságának tagja arról beszélt, hogy a környezetbarát mozdonyok hatékonyabban és rugalmasabban lesznek bevethetők, mint a jelenleg működő megoldások.

A 2019-ben kötött szerződés értelmében a CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd. a Rail Cargo Hungaria által megadott paraméterek szerint fejleszti ki az árufuvarozási tevékenységet kiszolgáló villany-hibrid üzemű, nullaemissziós tolató-, valamint a nagy teljesítményű vontatómozdonyokat. Az új járművekkel az RCH úttörő lépést tesz Európában a vasúti árufuvarozás jövőjének fenntartható biztosítása érdekében. Egyelőre két-két jármű készül, de ha a gépek teljesítik a társaság elvárásait, további húsz-húsz mozdony gyártására is lehetőség lesz. Az első tolatómozdony a tervek szerint az év végén készül el – közölte a vasúttársaság a Magyar Nemzettel.

Az igazi előny akkor érezhető, amikor a vonat felsővezeték-nélküli szakaszon továbbít szerelvényt Fotó: Rail Cargo Hungaria

A most legyártott négytengelyes vontatómozdony névleges teljesítménye 5600 kW, tömege csaknem kilencven tonna, elinduláskor 300 kilonewtont (kN) ad le. A vontatómozdony óránként akár 120 kilométeres sebességgel vontathat majd szerelvényeket. A technológia előnyei akkor mutatkoznak meg igazán, amikor a vonat felsővezeték-nélküli szakaszon továbbít kocsikat. Ilyenkor ugyanis a mozdony az energiát a Last Mile Power Package (utolsó mérföld akkupakk) akkumulátoraiból nyeri. A villanymozdonyokkal vontatott áruszállító vonatok a felsővezetékkel ellátott pályákon nagy távolságokon gazdaságosan, sok árut képesek elszállítani, amikor azonban a célhoz közelednek, váltaniuk kell, hiszen az iparvágányokat, rendező pályaudvarokat, logisztikai parkokat csak dízel vontatással érhetik el. Ez a gyakorlatban mozdonycserét jelent, ez pedig kevésbé hatékony, hiszen időben, költségben, személyzetben többletráfordítást követel.

A Last Mile villany-hibrid vonat képes rá, hogy a nyílt pályán áramszedős villanymozdonyként mozgassa a szerelvényt, majd a nyílt pályáról letérve, akár több tíz kilométeren át akkumulátoros üzemmódban eljuttassa azt az átrakóhelyre, ami a Rail Cargo Hungaria esetében legtöbbször a BILK logisztikai központot jelenti.

Külön figyelmet érdemel, hogy a villany-hibrid mozdonyok kiváltják a dízelmozdonyok használatát, így megelőzik a gázolaj elégetésével járó jelentős környezetszennyezést. A Rail Cargo Hungaria a mozdonyokkal Magyarországon kívül várhatóan Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Észak-Macedóniában, Görögországban, valamint Bulgáriában lát majd el vontatási feladatokat.

