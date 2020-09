Magyarországnak és az Országgyűlésnek működnie kell

Magyarországnak működnie kell, a Fidesz-KDNP-frakció pedig minden feltételt biztosít a koronavírus-járvány elleni védekezéshez - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok szezonnyitó frakcióülését követő csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

2020. szeptember 17. 13:56

Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP-nek kell megteremtenie a járványügyi védekezés parlamenti hátterét, mert a koronavírus-járvány első hullámának szomorú tapasztalata az volt, hogy a baloldali pártokra nem lehet számítani a járvány elleni védekezésben. Tavasszal nem szavazták meg a baloldali pártok a védelmi intézkedéseket, nem támogatták a veszélyhelyzet meghosszabbítását, kamuvideókkal próbálták lejáratni a magyar egészségügyet, és külföldön rágalmazták Magyarországot - mondta Kocsis Máté.

"Ha parlamenti döntéseket kell majd hoznunk (...), akkor csak magunkra számíthatunk, a Fidesz-KDNP-n fog múlni, hogy sikeresen tudunk-e védekezni a járvány elleni védekezés második hullámában is" - fogalmazott.

A frakcióvezető kifejtette: a nemzeti konzultációból az derült ki, hogy az emberek azt várják, a koronavírus-járvány második hullámát másként kezelje a kormány, mint az elsőt. Magyarországnak működnie kell, a munkahelyeket meg kell védeni - ez áll a gazdasági intézkedések középpontjában -, és biztosítani kell az iskolák, óvodák működésének feltételeit - hangoztatta, hozzátéve: folyamatosan várhatók kormánydöntések, szektorális intézkedések.

Arról is beszélt, hogy az Országgyűlésnek szintén működnie kell, így a parlament a szokásos kéthetes ülésezési rendben végzi majd munkáját, és meg fogják teremteni a lehetőséget, hogy a Ház a lehető leggyorsabban tudjon döntéseket hozni.

A koronavírustesztek hatósági árassá tételét Kocsis Máté úgy kommentálta: nem a járvány időszaka az, amikor a teszteken bárkinek nyerészkednie kellene.

A politikus mindenkitől azt kérte, tartsa be a védekezési szabályokat, és ne támadásnak vegye őket.

A nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője közölte azt is: a frakcióülésen meghallgattak több kormánytagot, köztük Orbán Viktor miniszterelnököt, Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert és Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, továbbá több államtitkárt.

Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője elmondta: a képviselőcsoport is azon az állásponton van, hogy a parlamentnek működnie kell, és a képviselőknek fokozott a felelőssége. Meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyek az emberek életét megóvják, és haladnia kell az országnak előre - mondta, hangsúlyozva: a kormánypártoknak kell biztosítani a többséget a parlamentben.

Jelezte: hétpárti egyeztetés volt az Országgyűlés működéséről, és úgy tűnt, egyetértés van abban, hogy a biztonsági szabályok betartása mellett, de a tavaszihoz hasonló módon, működnie kell a parlamentnek.

Kitért arra, hogy elvárják a kisebbik kormánypárt képviselőitől a maszk viselését, és a kézfertőtlenítést. Fontosnak tartotta a testhőmérséklet mérését, a távolságtartást is.

Külön kiemelte az idősek védelmét, az ennek érdekében a szociális intézményekre és kórházakra elrendelt intézkedéseket. Úgy látják, hogy a magyar kormány az első hullám során eredményesen védekezett, ezt mutatják a számok is. Jelezte: frakcióvezetőként áttekintette a KDNP által eddig benyújtott, kezdeményezett javaslatokat, és folyamatosan egyeztet a frakció tagjaival. Az őszi ülésszak alatt igyekeznek még nagyobb aktivitást mutatni, a családok támogatását még eredményesebbé tenni, illetve a teremtett világ védelmét is kiemelten megjeleníteni. Ugyanakkor most elsődleges a járvány elleni védekezés - rögzítette Simicskó István.

Kocsis Máté arra a kérdésre, hogy ha intenzívebb lesz a második hullám, a parlament online ülést tart-e, elmondta: szó volt erről, ezt az ellenzék kezdeményezte, de a jogszabályi környezet ehhez nem adott. A járványügyi szabályok maradéktalan betartása mellett az Országgyűlésnek normál rendben működnie kell - jelentette ki.

További felvetésre elmondta: a testhőmérséklet-mérést jogi értelemben nem teszik kötelezővé, de a Fidesz-frakció képviselőinek erősen ajánlott. Ha ezt nem tartják be, az érintett képviselőre bírságot szabnak ki - jelezte. Az Országgyűlés működése szempontjából nem megengedhető, hogy valaki a saját felelőtlenségével magát vagy másokat veszélyeztessen. Ez vonatkozik a maszk viselésére és a kézfertőtlenítésre is - tette hozzá.

Kocsis Máté szintén kérdésre elmondta, a második hullám tetőzése télre várható. Az ősz és a tél el fog menni a járvány elleni védekezéssel - mutatott rá.

Megjegyezte: ez a szakemberek becslése, ami változhat. A járvány most nagy mértékben a 40 év alattiaknál van jelen, arra kell nagyon vigyázni, hogy az idősek közé minél kevésbé törjön be.

Újabb koronavírus-törvény, rendkívüli jogrendre vonatkozó jogszabály megalkotása most nem indokolt, a rendelkezésre álló jogszabályok most megfelelőek - közölte.

Kocsis Máté arról, hogy milyen együttműködésre számít a főváros vezetésével a járvány második hullámakor a gazdasági hatásokat enyhítendő, azt mondta: Budapest vezetése egyfajta Facebook-önkormányzást folytat, amiből egy kormányellenes testtartás olvasható ki. Ráadásul arra sem hajlandók, hogy nyugati példákat, például a római, bécsi intézkedéseket megnéznék.

Egyetlen olyan intézkedés sincs, ami a budapesti vállalkozások pénzügyeit segítené, ugyanakkor ha van önkormányzat, amelyiknek pénze van, az a fővárosi - közölte. Megjegyezte: Karácsony Gergelynek szolidaritás a kampányban van, bajban nincs.

A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy szeretnék, ha Karácsony Gergely főpolgármester is segítene a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került fővárosi vállalkozásoknak, miután Budapestnek rendelkezésre áll mintegy 100 milliárd forintnyi állampapír.

Arra a kérdésre, hogy elmennek-e a jövő csütörtöki, budapesti Bayern München-Sevilla európai Szuperkupa-mérkőzésre, Kocsis Máté úgy válaszolt, tervezi, mert szerinte a védekezési szabályokat szigorúan betartva a korábbihoz hasonlóan lehet élni például a kulturális, oktatási, sportéletet. Arra számít egyébként, hogy ez egy jól szervezett esemény lesz. Simicskó István azt felelte, otthonról fog szurkolni a Bayern Münchennek.

Azzal kapcsolatban, hogy a Ferencváros és a horvát Dinamo Zagreb szerdai meccsét több ezren nézték kivetítőn, a frakcióvezető azt mondta: a történtekre nincs tiltó szabály, de ismét kéri a szabályok betartását.

Arra a felvetésre, miért 23 órakor kell bezárniuk a szórakozóhelyeknek, azt válaszolta: egy szórakozóhelyen 23 óra körül már nehéz betartani a járványügyi előírásokat.

A júliusi EU-csúcson elfogadott uniós büdzsé ratifikálását firtató felvetésre a Fidesz frakcióvezetője úgy reagált: először üléseznie kell az uniós konzultációs testületnek, de a kormánypártok összességében elégedettek az EU-csúcson történtekkel, mert Magyarország sokkal több pénzt kapott, mint amennyiért odament. Ugyan az Országgyűlés által támasztott feltételek nem teljesültek maradéktalanul, de a tárgyalások arról szólnak, hogy a felek engednek a másiknak - jegyezte meg.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) Pest megyei választókerület-reformra tett javaslatát mindkét frakcióvezető életszerűnek nevezte.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) körül kialakult ügyet Kocsis Máté belső vitának nevezte, amelyet szerinte a feleknek rendezniük kell. Egyúttal a baloldali pártokat arra kérte, ne hergeljenek, ne uszítsanak.

Bíró Lászlóról, a tiszaújvárosi időközi országgyűlési választáson induló ellenzéki jelöltről szólva úgy fogalmazott: a baloldal budapesti pártközpontjai baloldali médiafelületeken mentegetnek "egy teljesen nyilvánvalóan nettó nácit". A magyar baloldalon soha semminek nincs következménye - jegyezte meg.

Simicskó István Bíró László jelöléséről azt mondta: a 20. század borzalmait látva az lehetne a közös nevező, hogy ha valaki politikusi pályára adja a fejét, és ilyen - antiszemita, rasszista - nézetei vannak, hangot ad ennek, kinyilvánítja, akkor annak nincs helye sehol az értelmes világban, a magyar politikában pláne. A történelemből tanuljunk! - mondta.

Az őszödi beszéd kirobbanásának 14. évfordulóját és a baloldali pártok felelősségét felelevenítő kérdésre Kocsis Máté elmondta: a baloldali pártok felelőssége itt sem jelenik meg, inkább az merül fel, helyes-e, egy teljesen nyilvánvalóan a magyar politikában bűnös embert, mint Gyurcsány Ferenc, aki rátámadt az ellene vonuló tüntetőkre, pozícióba emelni. Ez vonatkozik bármely családtagjára is - fűzte hozzá.

Megjegyezte: a választóknak kell dönteniük. Gyurcsány Ferenc célja, hogy visszakapaszkodjon a hatalomba, és ehhez fel fogja használni az összes baloldali pártot, a Jobbiktól a Momentumig bezárólag.

Simicskó István kiemelte: fontos, hogy a fiatalabb generációkat emlékeztessék az akkor történtekre, arra, hogy volt olyan időszak, amikor az emberek szemét kilövették, eközben a mostani kormányt és a Fidesz-KDNP-t vádolják demokráciadeficittel.

MTI