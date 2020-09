Orbán: Európa ma Közép-Európában épül

Európa ma Közép-Európában épül, a magyarok, a szlovákok, a csehek és a lengyelek építik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) átadásán. Kijelentette: a járványtól függetlenül az országoknak működniük kell.

2020. szeptember 17. 14:30

A kormányfő Igor Matovic szlovák miniszterelnök társaságában mondott beszédet az ünnepségen.

Kiemelte: a hídépítés egyben a jövő építése is, és a járványtól függetlenül az országoknak működniük kell. Ez a mostani átadás is bizonyítja, hogy a Duna nem elválasztja, hanem összeköti a magyar és a szlovák nemzetet - hangoztatta.

Megjegyezte: a második Duna-hidat adhatja most át, korábban Esztergomban adott át hidat.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a történelem arra tanított, hogy egymással szemben nem, csak egymással szövetségben lehetünk sikeresek.

Azt mondta: mindkét ország fontos helyen fekszik. Ha ezt a térséget Németország és Oroszország között "mi magunk nem szervezzük meg", idegenek fogják megszervezni - jelentette ki. Hozzátette: ugyanakkor ezt a térséget önmagában egyik ország sem képes megszervezni, ehhez legalább négy ország kell: Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország.

Úgy fogalmazott, az EU versenyképességének feltétele az utak és vasutak hálózata, és az EU itt egy fantasztikus beruházásban vett részt, történetének egyik legjobb befektetése ez a híd.

Megjegyezte: 2025-re 9 magyar autópálya éri el a határokat.

A miniszterelnök kitért arra: nagyszerű, hogy ez a híd elkészült, de ami már megvan, az nem feladat a jövőre nézve, és a magyarokat csak az érdekli, ami még előttük van, ezért nem elégedettek sosem.

Most is jó, hogy ez a híd megvan, de van még két nagy terv, amelyet meg kell valósítani, az egyik egy autóút Lengyelországból Szlovákián és Magyarországon át Görögország felé, és ennek még nincs kész a teljes magyar szakasza - közölte. Elmondta: a másik nagy közös terv pedig egy olyan vasúti hálózat megépítése, amely a visegrádi országok fővárosait köti össze.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a most átadott híd azért is különleges, mert két állam osztatlan közös tulajdona, és jó, hogy ma teljesen természetes, hogy meg tudnak közösen építeni egy hidat bizalmi alapon úgy, hogy az mindkettőjük közös tulajdona.

Közölte: a magyar-szlovák gazdasági együttműködés soha nem látott jó formát mutat, Szlovákia a harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere Magyarországnak, és 840 szlovák vállalat működik Magyarországon, ezek több mint 4 ezer embernek adnak munkát.

Orbán Viktor végül köszönetet mondott mindenkinek, akinek a munkája benne van a hídban, és azt kívánta, a híd könnyítse meg a magyarok és a szlovákok életét.

Orbán Viktor magyar (b) és Igor Matovic szlovák miniszterelnök (k), valamint Boris Kollár szlovák házelnök (j) átvágta a nemzeti színű szalagokat az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) avatásán 2020. szeptember 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Matovic: a járvány idején is lehet nemzeteket összekötő hidakat építeni

Magyarország és Szlovákia megmutatta, hogy a világjárvány idején is tud a nemzeteiket összekötő hidakat építeni - jelentette ki Igor Matovic, szlovák miniszterelnök a szlovákiai Révkomáromot Komárommal összekötő új Duna-híd (Monostori híd), ünnepélyes átadásán csütörtökön.

A szlovák miniszterelnök szerint "kicsit furcsa" ugyan, hogy akkor adnak át egy hidat, amikor le vannak zárva a határok, de éppen ezért fontos most megmutatni, hogy készülhetnek új hidak.

Igor M"Függetlenül attól, hogy lehetnek itt még intézkedések a világjárvány miatt, meg tudjuk mutatni, hogy most is tudunk a nemzeteinket összekötő hidakat építeni és a jövőben is ezt fogjuk tenni" - fogalmazott Igor Matovic.

Kiemelte: a térségben élő emberek ősei évszázadokon keresztül együtt éltek és nem voltak köztük határok, de száz évvel ezelőtt valami olyan történt, amitől a Duna alkotta természetes határ valami olyanná vált, ami évtizedekig elválasztotta őket egymástól. Ennek ellenére ezeket a kapcsolatokat nem lehet megtagadni, és ezért is fontos a mostanihoz hasonló hidakat építeni, amelyek az "egységgé válás jelképei."

"Évszázadokon keresztül együtt éltünk és a továbbiakban is együtt fogunk élni. Lehet, hogy a folyó által elválasztva, de egy olyan folyóval, amelynek partjait talán majd új hidak kötik össze. És én örülök neki, hogy újabbakat építünk majd" - hangsúlyozta Igor Matovic. Megjegyezte: nagyon szép jelképnek tartja azt is, hogy az Európai Unió résztámogatásával sikerült a két nemzetet összekötő hidat építeni.

Az ünnepélyes átadón Orbán Viktor, magyar- , illetve Igor Matovic szlovák miniszterelnökökön kívül Boris Kollár, a szlovák parlament elnöke, illetve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Palkovics László innovációs miniszter és Andrej Dolezal szlovák közlekedésügyi miniszter is részt vett.

Az új komáromi Duna-híd megépítéséről 2012-ben írt alá szándéknyilatkozatot a magyar és a szlovák kormány. Építési engedélyeit 2014-ben adták ki az illetékes hivatalok, a projekt 2015-ben nyert részfinanszírozási támogatást a CEF uniós alapból. A hatszáz méter hosszú, hétezer tonnás acélszerkezetű híd kétsávos, nehéz járművek és munkagépek is használhatják. Építése 2017 októberében kezdődött. A Monostori híd a Duna legmagasabb hídja, Szlovákiában pedig sorban a tízedik Duna-híd.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Andrej Dolezal szlovák közlekedési miniszter (b) találkozója az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) avatása előtt 2020. szeptember 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Szijjártó: a gyorsvasút a következő legfontosabb szlovák-magyar közlekedési projekt

Az új és legfontosabb közlekedési projekt Magyarország és Szlovákia között a Budapestet Pozsonyon keresztül Varsóval összekötő gyorsvasút - mondta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a komáromi híd átadása előtt újságíróknak a helyszínen.

Szijjártó Péter közölte: a gyorsvasút célja, hogy öt és fél órára csökkentse a jelenlegi 11-12 órás utazási időt Budapest és Varsó között, és másfél óra alatt el lehessen jutni Pozsonyba.

A miniszter ismertette: a gyorsvasút magyarországi szakasza Budapesttől Móron keresztül Győrig tart majd, és tárgyalnak a szlovákokkal, hogy Győr és Dunaszerdahely között vagy Rajkánál vigyék át a vonalat Szlovákiába, ahonnan Pozsonyon keresztül Csehország érintésével Varsóig halad majd.

Kitért arra: a beruházás teljesen új dimenziót nyit Közép-Európa gazdasági fejlődése előtt, hiszen a térségben még nincsen gyorsvasút.

A gyorsvasút külön pályát kap, amelyen óránként 350 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a személyszállító vonatok - tette hozzá Szijjártó Péter.

Az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) az avatás napján, 2020. szeptember 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) az avatás előtt 2020. szeptember 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd

