A német lap áldozatnak állítja be a hazánk elleni Soros-lobbi irányítóját

Miután lapunk feltárta, hogy az osztrák Gerald Knaus, az Európai Stabilitási Kezdeményezés elnöke irányítja a Soros-lobbi Magyarország elleni lejáratókampányát, a német Süddeutsche Zeitung igyekezett áldozatként bemutatni a migrációkutatót, aki ellen a korábbiakhoz képest „minőségileg új támadást” indított a magyar kormány. Mint megírtuk, Knausék az elmúlt hónapokban újabb kommunikációs offenzívát indítottak Magyarország ellen, egyebek mellett a hazai egészségügy helyzetének a valósnál jóval kedvezőtlenebb ábrázolásával.

2020. szeptember 17. 17:09

A német Süddeutsche Zeitung vette védelmébe Gerald Knaust, miután lapunk cikksorozatban számolt be arról, hogy a European Stability Initiative (ESI, Európai Stabilitási Kezdeményezés) elnöke a Soros-hálózat tagjaként irányítja a hazánk elleni lejáratóakciókat. A lap szerint a Knaushoz hasonló kutatók elleni „széles körű támadások új minőséget jelentenek az EU-tagország Magyarország kritikus propagandájában”. Az ESI elnöke a német újságnak azt hangoztatta, hogy az említett kampány akkor kezdődött, amikor intézete áprilisban jelentést írt arról, hogy a Magyarországra érkező uniós transzferek Európa-ellenes retorikával és a kritikusok elleni támadásokkal kapcsolódnak össze. Knaus a saját jelentésüket fantasztikusnak titulálta, s az ellene irányuló „támadásokat” a magyar kormány „növekvő idegességének” tulajdonította. A lap tagadta, hogy az uniós források és a jogállamiság közötti kapcsolat asztalon lenne a brüsszeli vitákban, azonban emlékezetes, hogy több brüsszeli liberális vezető, köztük Frans Timmermans, az Európai Bizottság jelenlegi alelnöke is arról beszélt, hogy a jövőben a jogállamisághoz kötik az uniós kifizetéseket.

Mint arról beszámoltunk, Gerald Knaus az elmúlt hónapokban újabb kommunikációs offenzívát indított Magyarország ellen. Ennek eredményeként egyebek mellett a holland köztévé a koronavírus-járvány ideje alatt szisztematikusan, rendezői precizitással osztotta meg a közösségi oldalán a Magyarországot vádoló riportját, amely betegek állítólagos ellátatlanságáról szólt. Az európai Soros-lobbi karmesterének intézménye komoly pénzeket is kap a tőzsdespekuláns szervezeteitől, mindezért pedig a nyilvánosság előtt és lobbiszervezetként is képviseli a nyílt társadalom migrációpárti eszméjét. A háttérlobbi működését nagyban segíti, hogy Knausnak és embereinek láthatóan minden fontos európai intézménybe bejárásuk van.

Azt is bemutattuk, hogy Knausék miként hamisították meg Orbán Viktor miniszterelnök mondatait, és próbálta a kormányfőt egy náci-szélsőjobbos karakterként bemutatni. Cikksorozatunkból az is kiderült, hogy a European Council on Foreign Relations nevű lobbiszervezet az a találkozási pont, ahol a két Soros, György és Alexander, Gerald Knaus, a fizetett lobbistájuk és egy sor magyar balliberális politikus útja keresztezi egymást.

