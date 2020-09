A 21. század legsötétebb magyar pillanata

Amikor Gyurcsány Ferenc viperával és lövésekkel zavartatta szét a tüntetőket

A rendszerváltást túlélte az ország vérontás nélkül, Gyurcsány Ferenc regnálását már nem. A mai napon, 14 évvel ezelőtt került nyilvánosságra Magyarország modern kori történetének legbotrányosabb beszéde, melyet Gyurcsány Balatonőszödön, az MSZP frakcióülésén mondott el, s melyben miniszterelnökként beismerte, hogy az embereket hazugságokkal megtévesztve tudta megnyerni a 2006-os választásokat. A „hazugságbeszéd” hatására szeptember 18-án országszerte tüntetések kezdődtek, amelyen a résztvevők a miniszterelnök azonnali lemondását követelték. A beszéd nyomán kirobbanó tüntetéshullám 2006. október 23-án csúcsosodott ki, amikor Gyurcsány számos esetben beazonosíthatatlan rendőrei viperákkal és gumilövedékekkel támadtak egy békés demonstráció résztvevőire.

2020. szeptember 17. 18:44

„Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Hazudtunk reggel, éjjel meg este” – mondta Gyurcsány Ferenc a 2006. május 26-án, egy hónappal az MSZP parlamenti választási győzelme után Balatonőszödön elmondott beszédben.

Tüntetés Veszprémben 2006. szeptember 20-án

Rohamrendőrök védték a Parlament épületét a Gyurcsány-kormány lemondását követelő tüntetésen, a Kossuth téren 2006. szeptember 20-án

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök itt még a Parlament egyik ablakán keresztül figyeli a kormánya lemondását követelő Kossuth téri tüntetést…

…majd néhány órával később a rendőrség már könnygázzal…

és lovasrohammal oszlatta a tüntetőket a Rákóczi úton.

A mentők egy sérült tüntetőt látnak el a rendőrségi tömegoszlatás után

A kormányfő a folyamatos tüntetések és az október 1-jei súlyos önkormányzati választási vereség ellenére is megmaradt posztján, sőt pártjától és a szövetséges SZDSZ-től az október 6-án – az aradi vértanúk napján – megtartott bizalmi szavazáson megerősítést is kapott pozíciójában, ami újabb tüntetésekhez vezetett.



Így érkeztünk el október 23-ához, amikor a demokratikus magyar történelemben példátlan módon Gyurcsány budapesti rendőrfőnöke, Gergényi Péter utasítást adott a rendőröknek, hogy a miniszterelnök távozását követelő tüntetők közé lőjenek. A gumilövedékek számos súlyos sérülést okoztak, de a rendőrség egyébként is minden eszközt bevetett: könnygázt, vízágyút, és viperát használtak is a rendőrök, sőt volt olyan tüntetés, ahol éles fegyverrel adtak le figyelmeztető lövéseket. Az összecsukható ólmosbot, vagyis a vipera a rendőrségi törvényben nem szerepelt a tömegoszlatásra használható eszközök között.

A Gyurcsány-kormány lemondását követelték a tüntetők a Rákóczi úton az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján

Egy tüntető zászlót tart a Bajcsy-Zsilinszky úton

A mai napig nem lehet tudni, mi volt az oka, hogy a rendőrség nem biztosította, hogy a tömegoszlató akciók ne érjék el a Fidesz által szervezett megemlékezést, a rendőri akciók következtében így számos olyan békés tüntető súlyosan megsérült, akik semmilyen indokot nem szolgáltattak az ellenük való fellépésre.



A helyzetet tovább tetézte, hogy a símaszkot viselő rendőrök egy törvényellenes belső utasítás miatt nem viseltek azonosító jelet. A Gyurcsányhoz hű rendőri vezetés Bene László országos rendőrfőkapitány és Gergényi Péter pedig nem jeleskedett az események valósághű felderítésében.

Könnygázgránát elől menekülő tüntető a Rákóczi úton

A rohamrendőrök könnygázt fújnak a tüntetőkre az Alkotmány utcában

Lovasroham 2006. október 23-án

Egy gumilövedéktől megsérült tüntetőnek segítenek társai a Rákóczi úton

Gumilövedékkel eltalált tüntető a Rákóczi úton

Bár több fotó is bizonyítja, hogy a rendőrök viperát is használtak, Gergényi az eseményeket követő sajtótájékoztatóján határozottan tagadta ezt. Jellemző a cinikus hozzáállására, hogy a rendőrfőkapitány az újságírónak, aki azzal szembesítette, hogy több kép is készült a viperával verekedő rendőrökről, azzal vágott vissza: „Tessék mutatni egyet!” Egy későbbi interjúban pedig azt mondta, hogy „fejlett demokráciákban ilyenkor meg szokták köszönni a rendőrség munkáját”. Ha ez nem lett volna elég, Gergényi a tevékenységéért még 2006 novemberében Budapest Közbiztonságáért Emlékérmet vehetett át Demszky Gábor SZDSZ-es budapesti főpolgármestertől.

Gergényi Péter utasítására ilyen fegyverekkel lőttek a rendőrök a tüntetőkre

Gergényi Péter átveszi az emlékérmet Demszky Gábortól

Gergényi Péter a díjátadó után a sajtó képviselőinek nyilatkozik

Bár az őszi események rendőrségi kezelését értékelő belső vizsgálat súlyos szakmai hibákat állapított meg, a megnevezett felelősök egy részét később mégis előléptették. Jól mutatja a politikai, rendőrségi és ügyészi hozzáállást, hogy az őszödi beszéd kikerülését követő mintegy két évben 472 tüntető, de mindössze 45 rendőr ellen indult eljárás.



A jogtalanul elítélt polgároknak évekig kellett magukon viselniük a bélyeget, míg végül a 2010-ben alakult Fidesz-kormány által megalkotott semmisségi törvény – 2011. évi XVI. törvény a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról – amnesztiában részesítette őket.

hirado.hu