Krokodilagyú vidékiek szóltak KGerinek

2020. szeptember 18. 00:51

A zalai Pethőhenye önkormányzata felajánlotta Karácsony Gergelynek, hogy kifizetik a jogosítványszerzése költségeit. „Egyszer tapasztalja meg főpolgármester úr, milyen az, amikor valaki, valamit önállóan, 40 tanácsadó nélkül vezet (...) a budapesti forgalmi helyzet olyan, mint mikor nagyapám nekiindult a hegynek tehenes szekérrel. És nekünk is kell járnunk Budapesten”, nyilatkozta a 888-nak Deák István György polgármester.

Mi is járunk Budapesten, de a főváros közlekedése siralmassá vált - szögezte le lapunknak Deák István György, Pethőhenye polgármestere, aki az általa vezetett képviselő testülettel megszavazta, hogy ajánlják fel Karácsony Gergely főpolgármesternek: kifizetik a jogosítványszerzése költségeit.

- Ha már egy akkor nagy város, mint Budapest nem tudta megoldani, hogy kiszorítsanak erre egy kisebb összeget, megtesszük mi.

Egy férfiembernek hatalmas öröm, amikor jogosítványt szerez, higgye el Karácsony úr, hogy egészen más ember lesz, ha megszerzi!

Aki vezet, más szemszögből látja a forgalmat, a villamost, a lámpákat, a vasúti átjárókat – üzent Pethőhenye első embere a főpolgármesternek.

Nézze, nekünk krokodilagyú vidékieknek is kell járnunk Budapestre, két nagybeteg ember is van a 420 lelkes falunkban, akiknek oda kell menniük orvoshoz. Minap jó forgalomban két és félóra alatt elértünk Pethőhenyéről a Budapest szélén lévő ipartelepekig, onnan újabb két és fél óra volt a Nagymező utcáig. Ennyi idő alatt nagyapám tehenes szekérrel is megjárta a hegyet oda-vissza - magyarázta a polgármester, aki azt is kifejtette: ő szereti Budapestet.

Budapest a miénk is!

A faluvezető szerint azért sem ártana Karácsonynak jogsit szereznie, mert akkor át kell esnie egy orvosi alkalmassági vizsgálaton.

- Én 41 évig voltam mozdonyvezető a vasútnál, kétévente kellett orvosi alkalmassági vizsgálaton részt vennem, hogy elvezethessek egy szerelvényt.

Hogy van az, hogy egy város vezetéséhez semmiféle alkalmassági teszten nem kell átmenni?!

Azok az emberek, akik felülnek egy vonatra, bíznak abban, hogy aki ott elől van, épségben elviszi őket oda, ahova akarnak menni. Karácsony úr végül is egy vezető, de neki nem kellett alkalmassági vizsgát tennie városvezetésből.

Ha legalább autóvezetésből alkalmassá nyilvánítják, és levizsgázik, azt is kipróbálhatja végre, milyen az, amikor valaki, valamit önállóan, 40 tanácsadó nélkül elvezet - javasolta Deák István György, aki azt is leszögezte: felajánlásukat a puszta jóindulat vezérelte. – Megértjük, hogy ha nem sikerült megszereznie a jogosítványt, akkor ez egy fóbiát okozhat, amit viszont le kell küzdeni.

Értjük, hogy a budapesti forgalom rémisztő lehet, de ha itt nálunk Zalaegerszegen szerzi meg a jogosítványt, akkor az nem lesz annyira ijesztő, utána viszont bele fog jönni abba, hogy Budapesten is elvezessen... egy autót.

A zalai megyei község önkormányzata hivatalosan is eljuttatta felajánlását a Karácsony vezette Fővárosi Önkormányzatnak, de egyelőre nem kaptak választ.

888.hu