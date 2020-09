Új lírai beszéd

Szeretteinket, pláne gyermekeinket egy kivételes világra kell tanítanunk, nagy gondossággal, nagy hitekkel, hogy bármi jó megtörténhet a világban, e nélkül nincs meg a mintája, háttérországa, evidenciája arra, hogy a valóságát úgy formálhatja, olyanná, amiben élni is érdemes - vallja Kürti László költő.

2020. szeptember 18. 08:59

„az otthon ott van, ahol magyarázkodsz” – rögzíti Hazaszeretet című versében Kürti László. A költőnek Ahogy én öleltem címmel most megjelent, a Kalligram által kiadott verseskötetéről tett föl kérdéseket a Gondola.

- Mester, kötetcímadó költeményében Ön azt állítja: szerelemtelen az ördög, borzongat, nagyanyátlanul, áttételekkel mutogatja magát… Egy korábbi poéta azt véste kőbe, aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Ott jártakor a gyötrelmek mellett érte-e, s milyen felvillanyozás?

- Pályaszélről nem lehet játékban lenni, aki onnan „él, csak érvénytelen bekiabálásban, és szotyiköpködében marad. Amibe nem áll bele az ember, arra méltó sem lehet, bármennyi kárhozattal, gyötrelemmel, önfeladással is jár, mert a közöny és az érvénytelenség a legnagyobb ellenség, nem a szenvedés, nem a munka, nem az áldozatvállalás. Az „Ahogy én öleltem” című vers szólhatna annyi mindenről, de a szerelemről úgy szól, ahogyan az életünk maga egy meg-„mérkőzés”. Ez a rajongó valóság minden rákfenéjével és magasztosságával,-- de a magasságokhoz is, igen, mélyre kell menni.

- A családoknak szent és láthatatlan törvényei, elköteleződései vannak összetört bútorokkal, szívekkel és asszonyokkal – derengett fel Önben a gondolat. Miért kell mégis hármas ölelkezésben töretlenségre nevelni leánygyermekünket?

- Szeretteinket, pláne gyermekeinket egy kivételes világra kell tanítanunk, nagy gondossággal, nagy hitekkel, hogy bármi jó megtörténhet a világban, e nélkül nincs meg a mintája, háttérországa, evidenciája arra, hogy a valóságát úgy formálhatja, olyanná, amiben élni is érdemes. Ez persze áldozatokkal is jár, hiszen a szobrász sem puszta kézzel, lepattogó hulladék nélkül formálja a követ, mint a gyurmát, ha szobrot szeretne készíteni. Néhány bútor vagy szív is sérülhet, és sérül is a privát világteremtésben. Mindezzel együtt a legfontosabb az anyag- és eszközválasztás, azaz a pár vagy a legközvetlenebb életünk szereplőinek megválasztása, hiszen egy aszfalttörő ütve fúróval nem lehel karóraszerkezetet javítani, ahogy egy ékszerész kiskalapácsával sem mozgathat bazalthegyeket az ember. Ezzel együtt sokkal szelídebb vagyok, mint ahogyan kitűnhet a fenti idézetből… de ennek hátterében az eszköz- és anyagválasztás áll.

- Két titok van: a megőrzés és a befogadás – sejti Ön. Mitől reméli, hogy ez a két titok a mi partvidékünkön nem száraz homokként pereg le, akár a képsor?

- Hagyomány nélkül nincs mire építeni, de nincs mit megreformálni sem, ha nincs hagyományunk. Izgalmas szellemi hátteret a megőrzés vagy a részleges megőrzés adhatja meg. Amikor összeülök az öcséimmel egy sörözésre, nekem mindig külön izgalom, ha apámat, vagy míg tehettem a nagyapámat is elhívtam ezekre a férfibeszélgetésekre. Máig olyan rétegzett közeg teremtődik, amiben önfeledtség és a tapintatosság együtt van jelen. Az irodalom világában is releváns, hogy a régi pályatársakhoz az új generációk integrálhatóak legyenek. Befogadható legyen az új lírai beszéd, a mai szöveg, az unoka is érvénnyel szólalhasson meg, akkor is, amikor összeülünk azokra a ritka, de fontos sörözésekre.



