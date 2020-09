Nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani

A szeptember 21-től kötelező, a maszkviselés kiterjesztésére hozott rendelkezések között nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani, hiszen szankcióval is jár azok be nem tartása - nyilatkozta az országos tisztifőorvos pénteken az MTI-nek.

2020. szeptember 18. 17:17

Müller Cecília tisztifőorvos úgy fogalmazott, az új rendelkezésekkel nem a mindennapi élet korlátozása a cél, de az eddigi szabályokat szigorúbban véve kell élni.

A részletekről elmondta, hétfőtől kötelező lesz a maszkviselés a bevásárlóközpontokban, a mozikban, színházakban, múzeumokban, könyvtárakban, a postai és egyéb ügyfélszolgálatokon is, továbbá a tömegközlekedési eszközökön túl azok megállóiban, váróhelyiségeiben is, valamint a sportlétesítményekben.

Kiemelte, a rendelkezés értelmében az arc eltakarására a sál már nem lesz elegendő, szabályos maszkot kell viselni.



Hozzátette: a szabályok be nem tartását szankcionálhatják, az üzemeltetők, működtetők maguk is felszólíthatják az illetőt a maszkviselésre, de rendőri segítséget is kérhetnek. Ezen kívül a kormányhivatalok népegészségügyi szakemberei is ellenőrizhetnek hétfőtől.



Müller Cecília beszélt arról is, hogy szintén hétfőtől hatósági áras lesz a PCR-teszt, 19 500 forintnál többet egyetlen egészségügyi szolgáltató vagy laboratórium sem kérhet ezekért a tesztekért, függetlenül attól, hogy magán- vagy közellátást nyújt.



Ezzel kapcsolatban jelezte, hogy a tesztek túlnyomó többsége eddig is térítésmentes volt, és ez így is lesz a továbbiakban is, ha járványügyi érdekből - a kórház vagy a háziorvos rendelésére - végzik el a tesztelést. Ezt az árat azoknak kell megfizetnie, akik önszántukból tesztelnének, vagy a két hét kötelező házi karantént váltanák ki. Ezen áron felül egyéb költség nem számolható fel - tette hozzá.



A változásokról a szakember elmondta még, hogy a szórakozó- és vendéglátóhelyek hétfőtől csak 23 óráig lehetnek nyitva. Ott, ahol elvitelre készítenek ételt, a személyzet bent maradhat a megjelölt időpont után is, de vendéget nem fogadhatnak. Kitért arra, hogy az 500 fő feletti rendezvények továbbra sem tarthatók meg.



Az országos tisztifőorvos elmondta azt is, hogy október 1-jétől az óvodákban, iskolákban és a szakképző intézményekben bevezetik a kötelező testhőmérséklet-mérést. Az óvodás és alsós tagozatos gyerekkel szülő csak a mérési pontig mehet, de ide is csak szájmaszkban.



Müller Cecília beszélt arról is, hogy a koronavírus-pozitív esetek növekedésével várhatóan emelkedni fog azon idősek száma is, akik kórházi ellátásra szorulnak. Ezzel kapcsolatban - cáfolva a sajtóban megjelent híreket - elmondta, a középsúlyos és súlyos koronavírus-fertőzöttek ellátására mind a személyi, mind a tárgyi feltétel adott, és az ellátás centralizálása a cél.

Ez utóbbi kapcsán kitért arra, előfordulhat, hogy egy-egy beteget nem a hozzá legközelebbi kórházba visznek majd, hanem a koronavírusos betegek ellátására kijelölt intézménybe, ahol a gyógyításhoz minden feltétel adott.



Hozzátette: az operatív törzs döntése értelmében - ha az igények szükségessé teszik - bevonják az ellátásba a kiskunhalasi mobilkórházat, de lesz egy "katonai kórház" a Szent László Kórház területén, és egy további Tatabányán.



MTI