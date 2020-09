Orbán: hat hónappal meghosszabbítja a kormány a hitelmoratóriumot

A miniszterelnök részt vett a Gazdasági Operatív Törzs mai ülésén, ahol a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos javaslatot tárgyalták meg. Mint Orbán Viktor a közösségi oldalán bejelentette: ezt a kormány el is fogja fogadni, s január elsejével meghosszabbítják a moratóriumot további hat hónapig, de csak egyes társadalmi csoportoknál.

2020. szeptember 19. 11:56

A moratóriumot december 31-e után meghosszabbítják (eszerint 2021. június 30-áig) az arra társadalmilag fokozottan rászoruló lakossági ügyfelek, háztartások számára. Így a gyermeket nevelők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek, valamint a közmunkában dolgozók számára. Az érintetteknek semmit nem kell tenniük, a törlesztés ideiglenes felfüggesztése számukra automatikusan jár, csak azt kell jelezniük, ha nem kérik.

A moratórium meghosszabbításának lehetősége a vállalkozások számára is nyitva áll, s azt meg is kapják, amennyiben a bevételük több mint 25 százalékkal csökkent. Ám nekik be kell jelenteniük a bankjuknál, ha élni kívánnak a lehetőséggel.

Orbán Viktor továbbá kiemelte, a kormány dönt majd arról is, hogy a háztartások és a vállalkozások egyaránt 6 hónapig hitelszerződés-felmondási tilalmat fognak élvezni a járvány előtt felvett (vagyis a moratóriumban potenciálisan érintett) hitelek esetében.

A miniszterelnök elmondta azt is, a hitelmoratórium eddig 1,6 millió családnak és 60 ezer vállalkozásnak adott segítséget, decemberig összesen körülbelül 2000 milliárd forintnyi hiteltörlesztéstől mentesítve őket.

(Facebook)

Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Varga Mihály pénzügyminiszter a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs ülése előtt Budapesten 2020. szeptember 19-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kormányfő a gazdaságvédelmi operatív törzs ülése után közölte: meghosszabbítják a moratóriumot a gyermeket nevelő családoknál - függetlenül attól, hány gyermeket nevelnek -, a nyugdíjasoknál, a munkanélkülieknél és a közfoglalkoztatottaknál.

A vállalkozások esetében a vállalkozóknak be kell jelenteniük, ha meg akarják hosszabbítani a moratóriumot, és ha a bevételük több mint 25 százalékkal csökkent, akkor meg fogják kapni a lehetőséget - ismertette Orbán Viktor.

"A gyermekeseknek, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek és közfoglalkoztatottaknak semmit sem kell tenniük, ha nem akarnak fizetni, a moratórium automatikusan meghosszabbodik" esetükben - mondta, hozzátéve: csak akkor kell felkeresniük a bankjukat, ha a moratórium lehetősége ellenére fizetni szeretnének.

Emellett a kormány - a gazdaságvédelmi operatív törzs javaslata alapján - hat hónapra felmondási tilalmat rendel el a koronavírus-járvány kezdete előtt felvett összes háztartási és vállalkozási hitelre - tájékoztatott Orbán Viktor.

A miniszterelnök kifejtette: a hitelmoratórium eddig 1,6 millió családnak és 60 ezer vállalkozásnak adott segítséget.

Ez azt jelenti, hogy decemberig 2 ezer milliárd forint marad a családoknál és a vállalkozásoknál - emelte ki.

MTI