Az Eucharisztia iránti vágy dominálta ezt az esztendőt

A magyaroknak Üzent Ferenc pápa a Vatikánból. A szokásos vasárnapi Úrangyala imádság után üdvözölte Ferenc pápa Magyarországot, a főpásztorokat, a híveket és mindenkit, aki hittel és örömmel várta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten. Ma ért volna véget a katolikus világesemény - Erdő Péter videóüzenete!

2020. szeptember 20. 10:58

Erdő Péter bíboros érsek videóüzenete!

A szokásos vasárnapi Úrangyala imádság után üdvözölte Ferenc pápa Magyarországot, a főpásztorokat, a híveket és mindenkit, aki hittel és örömmel várta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten. A világeseményt a járvány miatt jövő évre halasztották, szeptember 5-12. között tartják meg a magyar fővárosban. Ferenc pápa azt kérte: “Lélekben egyesülve haladjunk tovább az előkészületekkel, az Eucharisztiában találva meg az Egyház életének és küldetésének forrását.”

Ha most választhatnánk egy párhuzamos világot, egy vírusmenteset, az előzetes érdeklődés alapján, ma egészen biztosan sokan vennének részt a Statio Orbison, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén. A világjárvány miatt a világeseményt egy évvel el kellett halasztani, de a szervezők az eredeti időpontra előtalálkozót szerveztek a NEK jegyében az online térben.

Egy héttel ezelőtt köszöntőjével kezdődött el ez a kongresszusok 1881 óta íródó történetében páratlan esemény.

Hét napon át, öt kontinensről érkezett videóüzenetekben osztották meg gondolataikat a kongresszus előadói, tanúságtevői arról, hogyan hatott a közösségük életére a világjárvány és mit jelent számukra az Eucharisztia.

Az előtalálkozót ma Erdő Péter bíboros üzenete zárja, aki a Hősök terén mondja el gondolatait, ott, ahol ma szentmisével fejeződött volna be a kongresszus. A főpásztor felidézi, hogy nagy vallási találkozók emlékét őrzi a főváros impozáns tere.

„Már 1938-ban is itt volt az Eucharisztikus kongresszus ünnepélyes megnyitása és lezárása. Akkor a szentmisét Eugenio Pacelli bíboros vezette, aki bíboros államtitkárként XI. Pius pápa legátusa volt később pedig a pápai székben utóda lett. De ezen a téren tartotta 1991-ben II. János Pál pápa is azt az ünnepélyes szentmisét, amin több mint félmillió hívő vett részt.”



A bíboros hozzáteszi, hogy utóbbi esemény egy megszabadult ország útkeresése volt, s éppen a pápai mise alatt érkezett a hír a moszkvai Janajev-puccsról. Pár órán keresztül az egész világ visszafojtotta a lélegzetét, II. János Pál pápa pedig itt, a Hősök terén imádkozott a békéért, a népekért és azért, hogy mindannyian szabadságban élhessünk.

Erdő Péter szerint a járványnak az időszaka komoly tanulságokat hozott számunkra. „Nagyon sok online szentmise közvetítést tartottunk, de mindenki tudta, hogy ez nem egyenértékű a személyes jelenléttel. Az Eucharisztia iránti vágy dominálta ezt az esztendőt. Adja Isten, hogy jövő ilyenkor valóban együtt ünnepelhessünk a világ minden tájáról érkező hívőkkel együtt!” – zárja gondolatait a bíboros.

