Magyarország járványügyi készültség állapotában van. Ahhoz, hogy ne kelljen bevezetni további szigorításokat, rendkívül fontos, hogy azt a néhány szabályt, amit ma bevezettünk azt szigorúan tartsa be mindenki – mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

2020. szeptember 21. 13:03

A tisztifőorvos hozzátette: egy hete napi ezret közelíti meg a betegek száma, most a fiatalok azok, akik pozitivitást mutatnak. Egy részük tünetmentes vagy enyhe tünetekkel bírnak, de tovább tudják adni a betegséget. Hétfői adatok szerint 876 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 18 866 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 3 krónikus beteg, így az elhunytak száma 686 főre emelkedett, 4401-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 13 779 fő. – 463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 35-en vannak lélegeztetőgépen. A mai naptól a maszk használat kötelezettsége életbe lépett, nem elegendő sállal eltakarni az arcot, helyesen hordott maszkot kell viselni, ahol a jogszabály előírja.

Főként zárt terekben kötelező az arc eltakarása, ilyenek a mozik, színházak, bevásárlóközpontok, egészségügyi intézmények és az ügyfél fogadási helyszínek – tájékoztatott Müller Cecília, aki hozzátette: tíz napra csökkent a házi karantén ideje. Új tényező, hogy aki szeretne tesztet csináltatni magának azért, mert külföldről érkezett haza az országba, és szeretné elhagyni a karantént pár napon belül, annak számára is elérhető a teszt 19.500 forintos áron. Magasabb ár nem kérhető érte – hangsúlyozta Müller Cecília.

Kiemelte, hogy az elmúlt napok adataiból az látszik, a betegség túlnyomóan a fiatal korosztályt érinti most, de nem zárható ki, hogy a többi korosztályra is átterjed a fertőzés, hiszen az elmúlt 24 órában hárman elhunytak: egy 58 éves, egy 71 és egy 87 éves magyar honfitársunk. Az országos tisztifőorvos arra kért mindenkit, hogy tartsa be szigorúan a szabályokat, hiszen ezáltal védhető meg mindaz, amit eddig elértünk. Arra is kitért, hogy a mai naptól láthatnak majd adatokat, az oktatási-nevelési intézményekre vonatkozóan is. Jelenleg 2 óvodában és 6 iskolában rendeltek el rendkívüli szünetet a járvány miatt.

Az operatív törzs ezeken felül 186 intézményben döntött tantermen kívül digitális munkarend bevezetéséről: 177 esetben 1-1 osztályt érint az intézkedés a többi esetben az egész iskolát is. Újságírói kérdésre – a bevásárlási idősávok visszahozásával kapcsolatban – Müller Cecília úgy tájékoztatott, az eddig meghozott intézkedések azt a célt szolgálják, hogy ne kelljen tovább szigorítani, de, ha szükséges további intézkedéseket fognak bevezetni. A vírustagadókról és oltásellenes mozgalomról Müller Cecília elmondta: ezek a csoportok megalapozott szakmai háttérrel nem rendelkeznek, de kárt tudnak okozni. Elbizonytalanítják az embereket, ezért zavarják a védekezést. Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: a rémhírterjesztést a büntető törvénykönyv szabályozza és bünteti, tavasszal valótlan járványügyi állításokért 140 ügyben indult eljárás.

A tesztek hatósági áráról Müller Cecília azt mondta, az eddigi elvégzett tesztek elenyésző kisebbsége került térítésre, a háziorvos által elrendelt tesztek továbbra is ingyenesek. Azokért a vizsgálatokért kell fizetni, amelyeket önszántukból kérnek az emberek, ilyen a külföldről hazatérők karantén kötelezettségének a kiváltása. – A szolgáltatók semmilyen egyéb okból nem kérhetnek többet a teszt elvégzéséért, mint a hatósági ár – szögezte le a tisztifőorvos.

Kiss Róbert rendőr alezredes az egyéni felelősség körét ismertette a tájékoztatón. Kiemelte, hogy jelenlegi hatályos jog szerint, a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével, mindenki köteles orvosi, munkavédelmi, textil vagy más anyagból készült maszkot viselni, úgy, hogy a maszk a szájat és a orrot folyamatosan elfedje.

A tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó, vagy az intézmények területén maszk nélkül látogató, illetve a maszkot nem a megfelelő módon viselő személyt pedig a tömegközlekedési eszköz vezetőjének ki kell zárni, ahogy az intézmény üzemeltetője szintén köteles kizárni a látogatásból. Hozzátette: amennyiben felszólításra nem hagyják el ezeket a helyeket, rendőri intézkedést kell kezdeményezni. A jogszabály megfogalmazza: a rendőrség is ellenőrizheti a védelmi intézkedések betartását saját hatáskörben.

Amennyiben az ellenőrzés során ezen intézkedések mulasztását észlelik, tömegközlekedési eszköz vezetőjét és az intézmény vezetőjének figyelmét is felhívják a szabályok betartására. Egyes esetekben a hatáskörrel rendelkező budapesti, vagy megyei kormányhivatal illetve a kereskedelmi hatóságot is értesítik – ismertette a rendőr alezredes.

