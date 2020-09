Iskolai menza: változás a járvány miatt

A járvány egészségügyi kockázatának csökkentése érdekében minden iskola több területre kiterjedő ajánlást kapott, amelynek fontos része az iskolai étkeztetésre vonatkozó javaslatsor is.

2020. szeptember 23. 10:09

Az iskolai menzák gyakorlata is változik a koronavírus-járvány miatt: az ajánlások betartása érdekében már több intézmény változtatott házirendjén, hosszabb ebédidőt biztosítva a tanulóknak - közölte Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke szerdán az MTI-vel.

A kormánypárti politikus kifejtette: idén ősszel minden iskolában fokozott biztonsági intézkedések mellett, de a hagyományos módon kezdődhetett meg a tanítás.



A járvány egészségügyi kockázatának csökkentése érdekében minden iskola több területre kiterjedő ajánlást kapott, amelynek fontos része az iskolai étkeztetésre vonatkozó javaslatsor is. Ez érinti az étkezési idő hosszát, beosztását, az osztálytermi étkezést és a higiéniai szabályokat. Többféle módon változott így a gyakorlat és az iskolai házirend.



A menza az iskola egyik legnagyobb közösségi tere, ahol fennáll a osztályok keveredésének és a vírus továbbadásának veszélye - mutatott rá a KDNP alelnöke.



Hozzátette: az iskoláknak küldött ajánlásban foglaltak értelmében étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos, szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. A menzán fokozott az esélye annak, hogy a diákok a szájukhoz érnek, így a vírus a kézről a szájba juthat, ezért a kézmosás elengedhetetlen.



Felhívta a figyelmet arra is: az ajánlás szerint sorban állás esetén biztosítani kell a tanulók között a megfelelő távolságot. Fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságára, valamint a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák rendszeres fertőtlenítésére. Az menü összeállítása során előnyben részesítendőek a biztonságos hőkezeléssel készíthető ételek.



A rendszeres fertőtlenítésen túl törekedni kell a szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti ebédeltetés megszervezésére is. Amennyiben az intézmény helyi adottságai ezt nem teszik lehetővé, úgy az érintett osztályok számára engedélyezett, hogy az ebédet a saját osztálytermeikben fogyasszák el, a szükséges higiénés szabályok betartása mellett - hangsúlyozta.



Rétvári Bence közlése szerint a gyakorlatban az ajánlások betartása érdekében, már több intézmény változtatott házirendjén, olyan módon, hogy hosszabb ebédidőt biztosít a tanulók számára, amely lehetővé teszi, hogy az osztályok között a lehető legkevesebb személyes kapcsolat legyen.





Az iskolákban a személyi higiénés szabályok, valamint az óvintézkedések betartásával csökkenthető a kockázat. A kormány célja az, hogy a tanév normális, hagyományos formában bonyolódjon le. Magyarországnak és az iskoláknak is működniük kell - mondta a KDNP alelnöke.



MTI