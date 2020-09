Annácska már Bangónét is előzi

A Fideszt le kell váltanunk, hogy egy igazságos, emberséges és biztonságos országot építsünk.

„Magyarország kormánya úgy döntött, hogy valós cselekvés helyett a COVID-19 járványt álcselekvéssel, kommunikációs kampánnyal akarja legyőzni. »Mindenkit meggyógyítunk«, mondta Orbán Viktor, miközben naponta halnak bele emberek a koronavírus-járványba, az áldozatok száma pedig egyre közelít az 1000-hez. A kormány azonban nem cselekszik, hanem kommunikációs kampányokat szervez, és a saját hatalmi érdekei alapján hoz döntéseket.

Még az egészségügyi válsághelyzetben is megtalálták a korrupciós lehetőséget. Nem elég, hogy gyanúsan drágán, aranyáron szerezett be Magyarország lélegeztetőgépeket, az építésivállalkozó-strómanok ebből a helyzetből is profitálni tudnak. 2,6 milliárdért épülhet a magyar lélegeztetőgép-készlet raktárbázisa ugyanis.

Orbán Viktor igazságtalan és embertelen rendszerében megint a magyarok járnak rosszul, a strómanok és a korrupt politikusok jól. A Fideszt le kell váltanunk, hogy egy igazságos, emberséges és biztonságos országot építsünk. Egy országot, ahol a kormány egy egészségügy vészhelyzet idején nem saját hatalmának kiterjesztésén és saját gazdagodásán dolgozik, hanem az emberéletek megóvásán.

A kormány az elmúlt években sorra foglalta el a szabad média állásait. Bezárták a Népszabadságot, elfoglalták a Magyar Nemzetet, az Origot és most legutoljára az Indexet is. Ezért ránk, állampolgárokra egyre nagyobb felelősség hárul, hogy segítsük a szabad médiát és eljuttassuk a valódi híreket mindenkinek. Oszd meg te is ezt a posztot, hogy minél többen megismerjék Magyarországon az igazságot és leleplezzük a kormány és Orbán Viktor hazugságait.”

