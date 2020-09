Megfenyegették az LMBTQ ellen fellépő gyermekvédőt

„Óvatosan nácir*banc, mert be lesz törve a pofád! Tudom, hol laksz” – így reagált egy LMBTQ-aktivista Schittl Eszter posztjára, melyben arra kért mindenkit, hogy írja alá a CitizenGo petícióját.

2020. szeptember 25. 12:14

Schittl Eszter gyermekvédelmi aktivista - vasarnap.hu

Azt mondják, hogy mi vagyunk az elnyomók, a nácik, a gyűlölködők, miközben éppen az ő közösségükből érkeznek ilyen jellegű fenyegetések – nyilatkozta lapunknak a CitizenGO magyarországi kampányigazgatója, aki a napokban megjelent LMBTQ-mesekönyvek árusításával szemben lépett fel. Schittl Eszter azt is elmesélte, kolléganőjét, egy ötgyermekes családanyát már saját otthonában is megfenyegették.

– A náci jelzőt már többször megkaptam, jött fizikai fenyegetés is. Ha nagyobb hangot kap egy kampányunk, sajnos ez vele jár. Éppen ezért fontos most megszólalnunk, amikor még lehet, és nem vesz mindent irányítása alá a relativizmus diktatúrája.

Angliai, ötgyermekes családvédő munkatársnőmet, Caroline Farrow-t traszgender-aktivisták az otthonában fenyegették meg.

Caroline Farrow - catholicnewsworld.com

Először különböző árukat rendeltek a nevében, aztán egyszer be is csöngettek hozzá, miközben gyermekei is otthon voltak. Amikor nem nevezte azon a személyes névmáson az LMBTQ-aktivistát, amit ő megkövetelt, feljelentette – mondta el a Vasárnap.hu-nak Schittl Eszter. Hozzátette, egyértelműen látszik: egyre jellemzőbb, hogy a genderlobbisták agresszíven próbálják másokra erőszakolni álláspontjukat.

A CitizenGO magyarországi kampányigazgatója szerint, ha idejében felszólalunk, és ezeket a mozgalmakat megfékezzük, talán nem jutunk el hazánkban a valós fizikai agresszióig.

A természetellenes elemeket tartalmazó mesekönyv árusítása ellen indított petíciót egyetlen nap alatt több mint 17 ezren írták alá. Schittl Eszter szerint ez annak köszönhető, hogy a magyarok – gondoljanak bármit is az LMBTQ-kérdésekről – egyetértenek abban, hogy a gyerekek felé nem szabad különböző szexuális ideológiákat közvetíteni, és ezzel a gondolkodásukat megzavarni. Schittl Eszter nehezményezte, hogy az egyik mesében egyenesen arra ösztönzik a fiúkat, hogy nyugodtan hordjanak lányruhát.

– Ha valaki nem tud a saját nemével azonosulni, az probléma. A gyerekek felé mégis azt közvetítik, hogy ezzel nincs semmi gond, viseljenek nyugodtan fiúként lányruhát, hisz ez büszkeség, ez jó dolog – mutatott rá a mesekönyvből idézve: „Eleinte ritkán és bátortalanul bújt bele, ám barátai meggyőzték, hogy bármikor büszkén viselheti”. – A gyerekeknek joguk van a gyerekkorhoz, még nem kell megismerniük egyes felnőttek különféle természetellenes szexuális szokásait.

Fiú gyerek - jatekraj.hu

Az egészséges nemi identitásukat, a biztonságos fejlődésüket zavarja meg ez a könyv.

Ha ezt most a magyar társadalom szó nélkül hagyja, és továbbra is elérhető lesz a Meseország mindenkié című könyv a boltokban, akkor jönni fog a többi is. A 20. ilyen „gyerekkönyv” után már nem tudunk majd mit tenni – hívta fel a figyelmet.

Lány gyerek - gyerekjatek.shop

Hozzátette, az LMBTQ-mesekönyv a gyerekekre káros, nem való az ő korosztályuknak. A kicsiket nyíltan egy szexuális, politikai ideológia felé tereli. A Pagony ráadásul kifejezetten gyermekkönyv- és játékbolt, így aki nem elég figyelmes, gyanútlanul hazaviheti karácsonyi ajándéknak.

Mint Schittl Eszter fogalmazott, felelősek vagyunk az utánunk jövő generációért és a gyerekekért, és ha hagyjuk, hogy ezt a könyvet árusítsák a hazai boltokban, az olyan, mintha azt hagynánk, hogy 18-as karikás filmeket áruljanak gyerekboltokban mindenféle figyelmeztető jelzés nélkül.

vasarnap.hu