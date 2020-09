Operatív törzs: hatósági intézkedések közjárműveken

A rendőrök 263 alkalommal intézkedtek a koronavírus-járvány miatt hétfőn életbe léptetett kormányrendelet alapján az elmúlt négy napban - közölte a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese pénteken online sajtótájékoztatón.

2020. szeptember 25. 14:20

Kiss Róbert alezredes elmondta: a rendőrök 133 esetben intézkedtek a védelmi intézkedések megszegése miatt csütörtökön; több esetben közérdekű üzem megzavarása miatt.

Közölte: 28 tömegközlekedési járművön utazó ember nem vagy nem megfelelő módon viselte a maszkot, 105-en pedig üzletben, vendéglátóhelyen vagy más intézmény területén nem tartották be a maszkviselési szabályokat.



Az új kormányrendelet hétfői hatályba lépése óta 263 alkalommal intézkedtek, ebből 221 esetben figyelmeztettek, 23 helyszíni bírságot szabtak ki és 19 szabálysértési feljelentést tettek - mondta az alezredes.



Csütörtökön 2711 hatósági házi karantént rendeltek el, ebből 569-et határátlépést követően. Jelenleg 25 374-en vannak karanténban. A rendőrök 12 785 alkalommal ellenőrizték a szabályok betartását, a karanténhoz kapcsolódó mobiltelefonos applikációt 1687-en vették igénybe.



A Szuperkupa-mérkőzésre érkező összes néző testhőmérsékletét megmérték a Puskás Arénában - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese pénteken online sajtótájékoztatón, cáfolva az ezzel ellentétes internetes híreket.



Kiss Róbert alezredes kiemelte: a mérkőzés rendőri biztosítási feladatait az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elvárásainak megfelelően a magyar rendőrség teljesítette. Közölte, a mérkőzésre 14 032-en látogattak ki, a Puskás Arénában az emberek egészségének megóvása és a tömeges vírusfertőzés terjedésének megakadályozása érdekében szigorú járványügyi szabályokat vezettek be.



A külföldről érkezőknek a határátlépés során egészségügyi vizsgálaton kellett átesniük, és rendelkezniük kellett három napon belüli negatív eredményű PCR-teszttel.



Elmondta: az Országos Mentőszolgálat a beléptetőkapukhoz négy járványügyi sátrat telepített, a nézők testhőmérséklet-mérését egy telepített hőkamerakapu segítségével végezték el.



Hozzátette: 16 látogatónál jelzett testhőmérséklet-emelkedést a hőkamera, de a 15 perc elteltével elvégzett másodlagos teszt már nem jelzett emelkedést egyiküknél sem.

Tisztifőorvos: mindenkinek ki kell lépnie komfortzónájából

Mindenkinek ki kell lépnie komfortzónájából, mert rendkívüli helyzet van - hangoztatta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília azt mondta, hogy továbbra is járványügyi készültség áll fenn nem csupán Magyarországon, de az egész világon.



Változatlanul nagyon kell figyelni az alapvető higiénés rendszabályok betartására - figyelmeztetett az országos tisztifőorvos, köszönetet mondva a lakosságnak, amiért felismeri ennek a jelentőségét.



Közölte: sokszor tapasztalják, hogy az emberek egymást is emlékeztetik a teendőkre.



Ez fontos, mert ahogyan az első hullám idején, úgy most is csak együttes erővel lehet megküzdeni a járvánnyal - jelentette ki Müller Cecília.



Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy csak a címkéje révén bizonyítottan engedélyezett fertőtlenítőszereket használjanak az emberek, a kézmosások 20-30 másodpercig tartsanak, azok során különösen kell figyelni az ujjbegyek, az ujjközök és a hüvelykujj tisztítására.



Az elmúlt 24 órában 927-tel emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, kilenc 57 és 90 év közötti ember meghalt, közülük többen szív- és érrendszeri betegségeben szenvedtek, másoknak daganatos betegségük volt. Az aktív fertőzöttek száma 16 ezer 466, kórházban 577-en vannak, lélegeztetésre 30-an szorulnak. A betegségből 4945-en gyógyultak meg - mondta.



Az újonnan felfedezett fertőzöttek jellemzően a fiatalabb korosztályból kerülnek ki, de a súlyos lefolyású megbetegedés elsősorban az időseket, krónikus betegségben szenvedőket érinti - tette hozzá.



Hangsúlyozta: a járványügyi adatok azt mutatják, hogy a fertőzöttek számának növekedésével a kórházakban is nő az ápoltak száma, négy-öt hét múlva a halálozások száma is emelkedhet.



"Ezt szeretnénk megakadályozni, megelőzni, ezért nagyobb a felelősségünk, mit valaha is volt" - jelentette ki a tisztifőorvos.



Müller Cecília kitért arra, hogy a járvány kezdete óta 668 553 PCR-tesztet végeztek el, a laborvizsgálatok száma emelkedik, ki tudják elégíteni a napi szükségleteket.



Megjegyezte, a vizsgálatot a gyanús esetekben és akkor kell elvégezni, ha a járványügyi hatóság előírja.



"Alig van már térítéses vizsgálatkérés, mert a külföldről hazatérők, akik ezt a saját költségükön szeretnék elvégeztetni, kevesebben vannak, mint korábban" - közölte.



Mint mondta, a PCR-tesztek önköltségi ára "szűkre szabott", tartalmazza többek között a Nemzeti Népegészségügyi Központ által előállított "táptalajnak" a költségét. A táptalaj azt a célt szolgálja, hogy a vírus életképes maradjon a levételtől a laborba érkezésig. Müller Cecília hozzátette: tulajdonképpen ebből mutatják ki a vírust a vizsgálat során. Elmondása szerint a PCR-teszt ára tartalmazza a mintavételi cső, pálca árát is.



Az országos tisztifőorvos elmondta: két fázisban történik a vizsgálat, különböző eszközökkel, gépekkel. Az első fázisban kivonják az örökítőanyagot a mintából, a másodikban pedig a kivont "pici nukleinsav-darab" szaporítása történik a kimutatás érdekében. Ehhez különböző eszközöket vesznek igénybe, például szűrőket, de a teszt árában benne van a felhasznált energia, a rezsiköltség és a laboratóriumi személyzet költsége is. Müller Cecília hangsúlyozta: a betegség detektálása, diagnózisa szempontjából végzett PCR-tesztek ingyenesek.



Ha valaki úgy érzi, hogy nála fennállnak a betegség tünetei, egyértelmű az eljárásrend: szól a háziorvosának, és a mentőszolgálat segítségével az otthonában kerül sor mintavételre - mondta el.



Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy kijelölték azon egészségügyi intézményeket, ahol a fertőzésgyanús embereket ellátják, ezek jellemzően a megyei kórházak infektológiai osztályai. A középsúlyos és súlyos betegeket 29 intézmény kezeli, ezekből tíz van Budapesten.



Müller Cecília hangoztatta, hogy a készültség állapotában van az ország, az egyészségügyi dolgozók és az eszköztár vonatkozásában koncentrált intézkedésekre, védekezésre van szükség, hogy a betegek a megfelelő ellátást a megfelelő helyen kapják meg.



A tisztifőorvos megköszönte az egészségügyi dolgozók helytállását. Rámutatott, hogy kiemelkedően teljesítettek az első hullám idején, és most további teher nehezedik rájuk.



