Rétvári: a köznevelés a természetvédelmet szolgálja

Fontos, hogy a köznevelés a tanórákon kívül is a természetvédelmet szolgálja - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára pénteken, a Pest megyei Zebegény településfásítási programjának megnyitóján.

2020. szeptember 25. 15:17

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő fát ültet a településfásítási program keretében tartott sajtótájékoztató után Zebegényben 2020. szeptember 25-én. Rétvári Bence elmondta, fontos, hogy a köznevelés a tanórán kívül is a természetvédelmet szolgálja. MTI/Kovács Attila

Rétvári Bence államtitkár, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, Zebegényben a településfásítási ültetésen tartott sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a kormány nem csak beszél a környezetvédelemről, hanem az oktatás, a mindennapok, a hétvégék és a nyári szünet részéve is kívánja tenni azt. Hozzátette, az iskolásoknak is fontos, hogy a tanórákon kívül elsajátítsanak egy természetbarát szemléletet, amihez a fásítási programok is hozzájárulnak. A 2012-es és a 2020-as Nemzeti alaptanterv már nyolcszor tartalmazza az éghajlatváltozás és klímaváltozás kifejezéseket, míg a korábbi tantervek egyáltalán nem használták - fűzte hozzá az államtitkár.

Rétvári Bence kitért arra, hogy az Ökoiskola programban 1000 iskola vesz részt, a Fenntarthatósági témahét, amelyet tavaszról októberre kellett halasztani a járvány miatt, előreláthatólag 1542 iskolában valósul meg, 18 581 osztály és 330 255 diák részvételével. Hozzátette, hogy A világ legnagyobb tanórája szintén a fenntartható célokra összpontosít, a környezetvédelemre, a természetvédelemre és tavaly 634 iskolából 4700 osztály csatlakozott a programhoz.



Az államtitkár beszélt arról, hogy az Erzsébet táboroknak is fontos részei már évek óta a környezetvédelmi tematikájú programok. Hozzátette, hogy a Csodaszarvas táborokban 83 200 diák vett részt különböző környezetvédelmi programokon és az erdei vándortáborokban az elmúlt szezonban 160 csoportban 4000 diák fedezte fel az erdőket, környezetközeli élményeket szerezve - fűzte hozzá Rétvári Bence.

Általános iskolások segítenek a településfásítási program keretében rendezett faültetésen Zebegényben 2020. szeptember 25-én. MTI/Kovács Attila



Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára elmondta, hogy a kormánynak fontos a kétmillió hektárnyi erdő egészségi állapotának megőrzése és az erdőtelepítések növelése. Ennek érdekében az erdőt telepítő gazdák a korábbiaknál lényegesen nagyobb, a fafajtól függően 80-130 százalékkal több támogatást vehetnek igénybe a Vidékfejlesztési programban. Emelkedtek az erdő létesítésének és ápolásának egységárai is, hogy minél kedvezőbb feltételekkel juthassanak forráshoz a gazdák. Eddig 17 ezer hektár erdő telepítésére érkezett pályázat és 3 ezer hektár fásítására - mondta az államtitkár. A települési fásítási programra 500 millió forint áll rendelkezésre és 500 településen 12 ezer fasort ültetnek el - fűzte hozzá az erdőkért felelős államtitkár.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról beszélt, hogy a kormánynak fontos az alkalmazkodás a klímaváltozáshoz és ennek részét képezik a fásítási programok. A Klíma és természetvédelmi akcióterv egyik célkitűzése, hogy 27 százalékra sikerüljön növelni az erdővel borított területek arányát Magyarországon, ezért vállaltuk, hogy évente egymillió fát ültetünk, minden újszülött után legalább tízet - mondta Szentkirályi Alexandra.

