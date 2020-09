A migránskvóta fenyegetése fennmaradt

Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság új migrációs és menekültügyi javaslatcsomagját, az ugyanis arra kényszerítheti Magyarországot, hogy bevándorlókat fogadjon be - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Reuters hírügynökségnek adott pénteki interjújában.

2020. szeptember 25. 18:38

Orbán Viktor miniszterelnök a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában rögzítette: az új migrációs és menekültügyi javaslatcsomag alapján kötelezővé válhat a migránsok befogadása.

A kormányfő kijelentette, a javaslat szerint az EU déli államaiba - főként Olaszországba és Görögországba - érkező, tartózkodásra nem jogosultak visszaküldésének rendszere olyan kötelezettséggé válhat, hogy Magyarországnak migránsokat kell befogadnia.

Budapest nem fog beleegyezni semmi olyanba, ami oda vezethet, hogy kötelező legyen számára a Közel-Keletről vagy az Afrikából érkezők befogadása - emelte ki.



"Ez nagyon problematikus pont. Ez nem más, mint az áttelepítés átnevezése, amit mi továbbra is elutasítunk. Ez a pont elfogadhatatlan a magyar emberek számára" - húzta alá,

Fontosnak nevezte azt is, hogy az érkezők menedékkérelmeit az EU területén kívül kellene elbírálni.

A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy az ördög a részletekben rejlik, és jó hírnek nevezte, hogy már "ledőltek bizonyos tabuk", például azzal kapcsolatosan, hogy erősebb hangsúly került az elutasított kérelmezők kitoloncolására.



Magyarország nagyon szigorú annak tekintetében, hogy nem szeretne párhuzamos társadalmat, nyitott társadalmat vagy vegyes kultúrát - szögezte le.



"Nem gondoljuk, hogy a muszlim és a keresztény társadalom keveréke békés és biztonságos lehet, hogy jó életet biztosíthat az emberek számára" - mondta.



A kormányfő bátor döntésnek nevezte az Egyesült Királyság távozását az Európai Unióból, de hozzátette, Magyarország "nem engedheti meg magának, hogy ezt az utat kövesse", minthogy túl szorosan integrálódott ehhez gazdaságilag az EU-ba, az észszerűség a maradást diktálja.



Szerinte az EU csakis magát okolhatja a Brexit-népszavazás eredményéért, mivel nem bánt megfelelően a szigetországgal. "Hibákat követtünk el, szörnyű hibákat" - közölte. "A Brexit a brit nép bátor döntése, miszerint maga akar dönteni a sorsáról (...) A britek nagyságának bizonyítékaként tekintünk erre" - fogalmazott.



Aláhúzta: az EU támogatottsága a számos vitás kérdés, például a migráció vagy a jogállamiság ügye ellenére is rendkívül magas Magyarországon.



Orbán Viktor annak meggyőződésének is hangot adott, hogy Donald Trump fogja megnyerni a november 3-ai amerikai elnökválasztást. "Trump győzni fog" - fogalmazott.



"Kivételesen jó a kapcsolatunk Trumppal" - jelentette ki, majd kérdésre válaszolva elmondta, ha mégis a demokrata párti Joe Biden nyer végül, akkor valószínűleg "alacsonyabb lesz a nyitottság, a szívélyesség, a kölcsönös segítség szintje".



Kiemelte, hogy Trump győzelme esetén az Európai Uniónak normalizálnia kell a kereskedelmi kapcsolatát az Egyesült Államokkal, illetve rendeznie kell az amerikai csapatok hosszú távú európai állomásozásának kérdését.



Hozzátette, az amerikai elnök újraválasztása jó hírt jelentene azok számára, akik tagállamok közösségeként, nem az intézmények köré épült, centralizált blokként tekintenek az EU-ra.



Orbán Viktor arra is kitért, hogy az EU-nak vissza kellene vonnia az Oroszországot sújtó szankcióit. Mint mondta, a kormány annak sem látja értelmét, hogy újabb korlátozásokat vessenek ki Alekszej Navalnij megmérgezett orosz ellenzéki politikus ügyével összefüggésben, de ha a közösség ezt kezdeményezi, akkor kész megfontolni.



"Oroszországgal kapcsolatban nagyon, nagyon keménynek kellene lennünk katonai téren, s nagyon együttműködőnek a kereskedelemben. De ehelyett nagyon gyengék vagyunk katonailag, és nagyon kemények kereskedelmileg" - emelte ki, rámutatva, Európának komoly hadsereggel kell rendelkeznie, ha egyenrangú kapcsolatot akar Oroszországgal.



Úgy vélekedett, hogy az EU nem kényszerítheti a Fehéroroszország elleni büntetőintézkedések elfogadására az azokat egyéb okokból eddig blokkoló Ciprust, tovább kell tárgyalni az ügyben.



A miniszterelnök végezetül arról számolt be, hogy kormánya a beruházások növelésével és az adók csökkentésével szeretné fellendíteni a gazdaságot a koronavírus-járványt követően. "A beruházásokra összpontosítunk, mert ha vannak beruházások, akkor vannak munkahelyek is" - jelentette ki.



A forint árfolyamára vonatkozó kérdésre válaszolva azt közölte: ez a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik. "Ha megnézzük az elmúlt évek magyar gazdaságának adatait, csodálatosak, és ez részben a nemzeti banknak köszönhető. A tények bizalmat keltenek" - húzta alá Orbán.

MTI