Ioana Mihăilă = Fekete-Gyeőr

2020. szeptember 26. 00:18

Fekete-Győr Kolozsvárott

(...) A vasárnapi romániai önkormányzati választások előtt ismét borzolják a kedélyeket a különböző magyarországi pártok erdélyi ügyeket illető állásfoglalásai. Először a kormánypárt szólt rá a kisebb erdélyi magyar jobboldali pártok képviselőire, hogy Bihar és Szatmár megyékben lehetőleg ne indítsanak magyar jelölteket, hogy ezzel ne veszélyeztessék az erdélyi magyarság legnagyobb érdekképviseleti szervének, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a jelöltjeit. Ennek a vitának még a magyar Országgyűlésben is meg lett az eredménye, mégpedig a jól bevált hazaárulózással, amit egy kicsit ráadásul még updateltek is: a magyarországi kormánypárt szerint nemzetáruló, aki veszélyezteti a befutó RMDSZ-es jelölteket.

Ezt a nemzetárulózást a fideszes államtitkár, Potápi Árpád a Fidesszel az RMDSZ-nél is jobb kapcsolatot ápoló két erdélyi jobboldali pártnak, a korábban Kövér László által preferált Magyar Polgári Pártnak, valamint az indulásakor Tőkés László és Németh Zsolt által mentorált Erdélyi Magyar Néppártnak címezte – jelöltjeik több helyen végül tényleg nem indulnak el az RMDSZ ellen.

Újabb momentumos támogatás az USRPLUS-nak

A romániai önkormányzati választási kampányában azonban nemcsak a magyar kormánypárt foglalt állást. A magyarországi Momentum és annak elnöke, Fekete-Győr András egy rövid facebookos videóban – amely már nem érhető el eredeti helyén, a Bihar megyei USRPLUS Facebook-oldalán – arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy a korrupcióellenes harcban élen járó liberális-technokrata USRPLUS-ra szavazzanak.

Fekete-Győr szerint az USRPLUS a Momentum testvérpártja – az Európai Parlamentben például mindketten a Renew Europe-frakcióban ülnek, az USRPLUS társelnöke, Dacian Cioloș ennek a frakciónak a vezetője – és az USRPLUS-szal együtt dolgoznak azon, hogy Románia szervesen kapcsolódjon Európához, jelentsen ez bármit is. A videó híre gyorsan át is szaladt a magyarországi kormánypárti médián.

Nem ez volt az első eset, hogy a Momentum-elnök kiállt román testvérpártjuk mellett. Már a 2019. novemberi romániai elnökválasztás alkalmával is kialakult egy botrány körülötte: ekkor Fekete-Győr Kolozsváron részt vett egy kampányeseményen, ahol az államelnökségért induló USR-elnök, Dan Barna melleti voksolásra buzdított. (...)

LMP: A Momentum-elnök a magyar nemzet ellen cselekedett

A magyarországi pártok közül a LMP már kritikával is illette ellenzéki társát, a Momentumot. A zöld párt Keresztes László Lóránt és Ungár Péter országgyűlési képviselők által – disclaimer: Ungár Péter az Azonnali többségi tulajdonosa – jegyzett közleménye szerint „romániai belpolitika elmúlt 30 évének tapasztalata azt bizonyítja, ahol nincs magyar érdekképviselet önkormányzati, megyei szinteken, ott még kevésbé érvényesülnek a kisebbségi jogok. Ezeket a jogokat román pártok sosem fogják magukénak érezni és tenni érte”. Az LMP ennél még tovább is ment, szerintük „különösen elítélendő a Momentum elnökének újbóli magyar nemzet elleni cselekedete”.

Fekete-Győr az Azonnalinak korrigálta álláspontját

Az Azonnali ezzel kapcsolatban megkereste a Momentum elnökét, Fekete-Győr Andrást. Fekete-Győr szerint a román testvérpártjuk által a Facebookra feltöltött videó egy régebbi felvétel volt, amit csak most hoztak nyilvánosságra. Hogy aztán miért törölték végül le, arra nem tudott válaszolni.

Elértük ezzel kapcsolatban az USRPLUS Bihar megyei szervezetét is. Megtudtuk: nem szándékosan távolították el a videót, hanem rengeteg feljelentés érkezett rá, ezért a Facebook törölte azt. Most azon dolgoznak, hogy újra elérhetővé tegyék Fekete-Győr szavait, mivel fontosnak tartják a Momentum támogatását – nyilatkozta az Azonnalinak Ioana Mihăilă, a Bihar megyei PLUS vezetője.

Ioana Mihăilă

A Momentum elnöke annyi pontosítással kívánt élni, hogy a Momentum támogatja a magyar – értsd: RMDSZ-es – jelölteket, és olyan települések esetében támogatják csak az USRPLUS-t, ahol nincs magyar jelölt, azaz Erdélyben alig valahol.

Fekete-Győr az LMP őt kritizáló állásfoglalását nem kívánta kommentálni.

Fekete-Győr András az Azonnalinak: Csak ott támogatjuk az USRPLUS-t, ahol nincs magyar jelölt





