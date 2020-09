Dódity Gabriella: Ideje lenne eltolni a biciklit és bocsánatot kérni

A kispesti Fidesz-KDNP vezetője szerint Gajdáéknak ideje lenne bocsánatot kérni és távozni.

2020. szeptember 26. 10:23

– Ideje lenne eltolni a biciklit és távozni. Ám ez előtt bocsánatot kellene kérni a kispestiektől és mindazoktól, akik bíztak bennük – üzent a kispesti baloldalnak Dódity Gabriella, a helyi Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője.

Dódity arra reagálva szólította fel távozásra a kispesti kerületvezetést, hogy a Hír TV Informátor című műsorában megszólalt V. Ákos, aki korábban sofőrként szállította a korrupciógyanús ügyekben érintett XIX. kerületi politikusokat. A férfi ott volt számos olyan bulin, amelyen a kispesti hangfelvételek készültek, az ő hangja is hallatszik a hanganyagokon. V. megerősítette, hogy a felvételek nem manipuláltak, a Magyar Nemzet és a Hír TV által nyilvánosságra hozott beszélgetések a közzétett formában hangoztak el. Például az a mondat is, amelyben Lackner Csaba, akkor még szocialista képviselő azt fejtegeti, hogy aki nem keresi meg az évi százmillió forintot a kerületi politikában, az hülye.

V. Ákos azokat az információkat is megerősítette, amely szerint a vállalkozókon keresztül érkeznek vissza a pénzek a baloldali politikusokhoz, valamint arról is mesélt, hogy a kokain mellett a „bogyó” a kispesti szocik és barátaik kedvenc kábítószere.

A sofőr beszámolt arról is, hogy az önkormányzati emberek konzumlányokkal múlatták az időt. A Hír TV bemutatott egy felvételt, amelyen Lackner Csaba leszervezett egy légyottot, valamint arról is szó esett, hogy Lackner a polgármesterrel közösen látogatott el egy kuplerájba. – Akkor volt az, amikor a Gajda azt mondta, hogy most beülünk a kocsiba, és elmegyünk a csajokhoz, akkor volt ez, amikor lementünk első este a kuplerájba a Péterrel, és hajnalban mentünk haza – mesélte Lackner.

Dódity Gabriella úgy reagált, szerinte minden emberben van egy morális gát, azonban vannak olyanok, akiknél a lelkiismereti határok eltolódnak és később azon a szinten is maradnak.

Dódity Gabriella, a kispesti Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője

– A lelkiismeret, az elengedhetetlen alázat helyét pedig valami egészen elképesztő arrogancia és nagyképűség foglalta el – mondta, hozzátéve: képviselőnek lenni szolgálat, ami nem azt jelenti, hogy az ember nem hibázik. – De azt semmiképp sem jelentheti, hogy az egész rendszerre úgy tekint bárki is, ahogyan a hangfelvételekből már körvonalazódott. Ahogyan most valaki, aki ezt testközelből tapasztalta, elmesélte nekünk – utalt a kamera elé lépő bennfentesre.

A XIX. kerületi Fidesz–KDNP képviselője emlékeztette a kispesti baloldalt: mandátumukat nem azért kapták a kispestiektől, hogy saját önös érdekeik mentén jól szórakozzanak.

– Kispest nem húsos fazék, amit azért toltak eléjük, hogy kivegyék belőle mindazt, ami nekik jó, a mócsingokat pedig pofátlanul az edény alján hagyják – mondta a képviselő. Hangsúlyozta: a kerületre nem szabadna üzletként tekinteni – miként a baloldal tette –, inkább a helyiekért kellene dolgozniuk.

– Kispest nem bulihely, nem a fehér porok és csíkok hazája, a szavazóktól kapott bizalom pedig nem cirkuszi porondot, hanem felelősségteljes munkahelyet rajzol körbe – emlékeztetett Dódity. A képviselő szerint a kerület csodával határos módon így is működőképes maradt, ám felelős vezetéssel valódi előrelépés történhetett volna a helyi ügyekben, a helyiek ügyeiben. – Vége a félrebeszélésnek, vége a magyarázkodásnak, mások gyanúsítgatásának. Eljött a tisztázás ideje – szögezte le a képviselő.

magyarnemzet.hu