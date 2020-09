Orbán Viktor: Magyarország megerősödve kerül ki a válságból

Magyarország számára lesz koronavírus elleni vakcina és mindenkinek, aki akarja, időben elérhető lesz az oltóanyag - erről Orbán Viktor miniszterelnök a TV2 Tények című műsorában beszélt vasárnap este. A védekezésről szólva a kormányfő kiemelte: ha egyszer sikerült, akkor újra sikerül legyőzni a járványt.

2020. szeptember 27. 22:48

A miniszterelnök a szombaton rögzített beszélgetésben azt mondta: meglesz a vakcina, meg fogják szervezni, hogy legyen Magyarország számára, és időben elérhető legyen mindenkinek, aki akarja.

Jelezte: Brüsszel szerint legkésőbb 2021 első félévében, az amerikaiak szerint azonban már ez év végéig kifejleszthetik a koronavírus elleni oltóanyagot.

Közlése szerint folyamatosan tárgyalnak az amerikaiakkal, a japánokkal, a kínaiakkal, az oroszokkal, és pénzt adtak az Európai Unió által támogatott európai kutatási programokra. Az esélyek nem rosszak - értékelt a kormányfő, aki szerint a világ négy-öt nagy erőközpontja fel tudja kínálni az emberiségnek a vírust megállítani képes vakcinát a következő év során.

Fontos tanulságnak nevezte, hogy az idősek továbbra is veszélyben vannak, a járvány felszálló ágban van. A helyzet nehéz, az egészségügyre és az oktatásra nagy nyomás nehezedik most és fog nehezedni a következő hónapokban - közölte.

Kiemelte: olyan védekezési receptet kell kínálni az embereknek, amit elfogadnak, és ezért egyetértési pontokat, nemzeti egységet kell létrehozni. Elmondta, a nemzeti konzultációk ezt a célt szolgálják, és ezekből ki tudta olvasni, hogy mit is akarnak az emberek. Világos, hogy azt mondják, védekezni akarnak, de nem akarják, hogy az ország újra megálljon, Magyarországnak működnie kell - rögzítette Orbán Viktor.

Rámutatott: ha az egészségügyi dolgozók kitartanak, és lelkileg is el tudják viselni az egyre növekvő terhet, akkor "meg tudjuk csinálni, sikerülni fog, ahogy tavasszal is sikerült".

Úgy látta: a szabályok betartásánál a nyár nagy csábító, de az ősz segíteni fog, lehűti a kedélyeket, az emberek most sokkal inkább betartják a szabályokat, mint tették a nyár során.

Megerősítette: van mindenhol orvos és nővér, mindenhol van elegendő eszköz, ágy, védőfelszerelés, lélegeztetőgép. Jelezte: lépcsőzetes a védekezési rendszer, kijelölték az első nyolc kórházat, és ha megtelnek, akkor jön a második lépcső, majd a továbbiak, s az orvosokat, nővéreket oda kell vezényelni, ahol szükség van rájuk.

Kifejtette, Ausztriát továbbra is figyelemmel követik, az egyetlen hely, amit nem ért, Csehország, ahol elszabadultak a számok, erre figyelni kell.

Közölte: a határzárat továbbra is fontosnak tartja, az utánpótlás-vonalak ott vannak, ezeket ott kell elvágni.

A kormányfő kijelentette: ki fogunk ebből a "nyomorúságból szabadulni", és addig pedig ki fogjuk bírni.

Hozzátette: működni fog az egészségügy, működni fog a gazdaság és "nem fogunk hátralépni, megőrizzük az esélyét annak, hogy Magyarország a válságból megerősödve kerüljön ki".

Arról, hogy egy nagy nemzetközi hitelminősítő kedvezőbb rangsorolást adott Magyarország számára, azt mondta: örül a biztatásnak és minden jó jelnek, ugyanakkor egyetlen dologra kell összpontosítani, a munkahelyekre. Ha van munka, ha vannak munkahelyek, akkor lesz növekedés, jó hitelminősítés - hangsúlyozta Orbán Viktor. Adócsökkentés, beruházás, fejlesztés - foglalta össze a kormányfő politikájukat.

Elmondta, a másik lehetőség, ha minden kötél szakad, akkor az az, hogy az állam is tudjon felvenni alkalmazásba embereket. Ez már kevésbé jó megoldás, de még mindig kenyeret és lehetőséget ad a családoknak. A harmadik, a hagyományos közmunka rendszere, ami nagyon messze van attól, ami fizetésben és munkavégzésben kívánatos lenne, de ha nincs más, az is jobb a semminél - közölte. A kormányfő mindenképpen szükségesnek látta a közmunkabérek emelését a következő év során.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy több ember dolgozik most Magyarországon, mint dolgozott januárban, illetve márciusban. Több mint 4,5 millióan végeznek munkát, ami választóvonal. Felidézte, hogy tíz éve, amikor a szocialistáktól átvették a kormányzást, 3,6-3,7 millióan dolgoztak, és az első választóvonal volt a 4 millió. Sokan nem hitték, hogy ezt el lehet érni, de megtörtént, és most az új varázslimit a 4,5 millió, amit átléptek - mondta.

Megjegyezte: az ő fejében szerepel egy 5 millió munkahellyel rendelkező Magyarország, de ez nem a következő hónapok feladata.

Az igazi kérdésnek most azt tartotta, hogy a vállalkozók tudnak-e olyan új munkahelyeket létrehozni, amelyek versenyképesebbek, mint a jelenlegiek. A világban egy munkaerő-, gyártás-, kapacitás-áthelyezés, újraszervezés zajlik, ez egy verseny, amibe Magyarországnak be kell neveznie. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter feladata, hogy ezt a nevezést beadja és fusson jól - mondta; egyúttal az esélyeket jónak tartotta.

Budapestről azt mondta: a főváros üzleti modellje a turizmusban és a vendéglátásban a külföldiekre épül, az itt szállodai szobát foglalók 93 százaléka külföldi, szemben Rómával, vagy Párizzsal, ahol ez 50-60 százalék. Aláhúzta, Budapestnek nincs olyan üzleti modellje, amivel a magyarokat hozná el a fővárosba és őket venné rá, hogy töltsenek el a fővárosban egy hétvégét. Mindenképpen változtatni kell ezen az üzleti modellen, akkor is, ha visszatér az élet a normál kerékvágásba - rögzítette a kormányfő.

Megjegyezte: mintegy kétezer milliárd forint maradt a családoknál és a vállalkozásoknál a hitelmoratóriummal, ami nagy segítség volt mindenkinek, illetve adót csökkentettek a vállalkozások számára. A kormány, amit lehetett, vidéken és Budapesten megtett - mondta, hozzátéve: nem ártana a rásegítés, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara javaslatainak irányvonalát érdemes lenne követni.

MTI