Több mint hétezer hatósági házi karantén egy hét alatt

Összesen 142 rendőri intézkedést hajtottak végre, ebből több esetben azért, mert nem viselték megfelelően a maszkot – kezdte a tájékoztatót Kiss Róbert rendőr alezredes.

2020. szeptember 28. 11:59

A zenés táncok események megtartására vonatkozóan mindössze 5 rendőri intézkedést hajtottak végre. Folyamatosan ellenőrizték a hatósági házi karantént. Több mint hétezer hatósági házi karantént rendeltek el az elmúlt héten. Folyamatosan ellenőrzik a határokat is. A határoknál közel három órás várakozásra kell számítani – foglalta össze az alezredes.

Elsősorban a közösségi terekben terjed a vírus Tegnap 702 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 24 716 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 13 beteg, így az elhunytak száma 749 főre emelkedett, 5152-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 18 815 fő. Az aktív fertőzöttek 37 százaléka, az elhunytak 54 százaléka, a gyógyultak 39 százaléka budapesti. 693 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 44-en vannak lélegeztetőgépen – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. ​

Az új fertőzöttek száma már tíz napja kiegyensúlyozott, azonban a kórházban ápoltak száma egyre emelkedik – tette hozzá. A számokból arra következtetnek, hogy jogkövetőek az állampolgárok, így egyre kevesebb esetben kell intézkednie a rendőröknek. Míg a tavaszi időszakban gócpontok kialakulása volt jellemző, most a közösségi terekben terjed a vírus – mondta Müller Cecília. Éppen ezért nagyon fontos a maszkviselés és a távolságtartás. Továbbra is kiemelt az idős emberek védelme. Az oktatás, nevelés rendben zajlik, jelenleg 17 óvodában és hét iskolában rendelt el rendkívüli szünetet. Három iskolában digitális oktatást vezettek be.

A testhőmérséklet mérésre szolgáló hőkamerák és hőkapuk megérkeztek. A nagyobb intézményekben lesznek hőkapuk, a kisebb intézményekben pedig hőkamerával figyelik majd a beérkező diákokat. A szépségszalonokban és fodrászatokban is kövessük a higiénés szabályokat, annak érdekében, hogy úgy az ügyfél mint a szolgáltató biztonságban legyen! – mondta Müller Cecília.

A szépségszalonokban is viseljünk maszkot, addig amíg lehetséges, az arckezelésnél nyilván levehető, viszont manikűr, pedikűr esetén viseljünk maszkot. A szalonokba ne legyen várakozási idő, a kliensek időpontra érkezzenek – tette hozzá. ​A különböző várótermekbe ne helyezzünk el magazinokat, tollakat, illetve ha lehet biztosítsuk a kártyás fizetést.

MTI