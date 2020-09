Rebrov: Önmagunkkal és a gátlásainkkal kell megküzdenünk

Kétségkívül az év legfontosabb mérkőzésére készül a Ferencváros, amely kedden 21 órakor a Moldét fogadja a Groupama Arénában a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának visszavágóján. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Fradit Szergej Rebrov vezetőedző és Franck Boli képviselte, aki gólt szerzett az első találkozón, amely 3-3-as eredményt hozott

2020. szeptember 28. 13:41

Múlt héten a Molde otthonában 3-3-as döntetlent ért el a Ferencváros, amely a három idegenben lőtt gól miatt értékes eredmény, de miután már 2-0-ra vezettek a zöld-fehérek, nem lehettek maradéktalanul elégedettek. – Már az első meccs előtt is nagyon nehéz párharcra számítottam – kezdte Szergej Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője a visszavágó előtt. – Az ellenfél szeret otthon játszani, a műfűvel és a másfajta körülményekkel is meg kellett küzdenünk.

Nem számítok könnyű meccsre itthon sem, de kielemeztük az első összecsapást, minden fontos momentumot megbeszéltünk, és készen kell állnunk a visszavágóra. Rebrov elsősorban abban látja a siker kulcsát, hogy a Ferencváros labdarúgói meg tudjanak küzdeni az érzéssel, hogy a Bajnokok Ligája kapujában állnak. – Mielőtt Norvégiába utaztunk, megkérdeztem az öltözőben, hogy ki játszott már a Bajnokok Ligája szintjén – elevenítette fel az ukrán edző.

– Egyedül Olekszandr Zubkov tette fel a kezét, aki a Sahtar Donyeckkel szerepelt a legmagasabb szinten. Nemcsak a Moldéval, hanem magunkkal is meg kell küzdenünk, le kell vetkőznünk a gátlásainkat, amik a tét miatt jöttek elő. Kint nem mutattuk meg a bennünk rejlő 100 százalékos potenciált, de bízom benne, hogy itthon a legjobb formánkat hozzuk majd, és emiatt teljesen más meccsre számítok.

A Fradi edzője a Dinamo Kijevvel kétszer is szerepelt a BL-ben, legutóbb 2016 márciusában a Manchester City otthonában elért 0-0-s döntetlen alkalmával irányított csapatot a sorozat főtábláján. Rebrov szerint azonban már a selejtezők is nagy ranggal bírnak. – Kétszer jutottunk el akkor a csoportkörig, de nagyon nehéz sikerrel végigvinni egy selejtezősorozatot is – jelentette ki.

– A 2019-essel együtt hét párharcot játszottunk a BL-kvalifikációban a Fradival, amiből csak egyet veszítettünk el, tavaly a Dinamo Zagreb ellenit. Örülök, hogy a Ferencváros nemzetközi szinten is jól képviseli a magyar futballt, és természetesen az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy bejussunk a csoportkörbe. Adva van a kérdés, hogy a Ferencváros megérett-e már arra a szintre, amit a Bajnokok Ligája megkövetel, illetve mennyire távoli még felnőni a Dinamo Kijevhez vagy a Sahtar Donyeckhez.

– Még nem tartunk ott, majd ha bejutunk a BL-be, akkor érdemes erről beszélni – válaszolta Rebrov. – Tavaly az Európa-liga csoportköre sem volt egyszerű, de tisztában vagyok a játékosaimban rejlő lehetőségekkel. Azzal nem foglalkozunk, hogy melyik csapat vagy játékos papíron mennyit ér, mert minden a pályán dől el, és ott történhetnek meglepetések. Az első meccsen a Ferencváros csatára, Franck Boli már a hetedik percben megszerezte a vezetést a Molde ellen.

Mielőtt a Fradihoz igazolt 2019-ben, a norvég Stabæk játékosa volt, amelynek színeiben 2018-ban gólkirályi címet ünnepelt. Dolgozik-e benne külön bizonyítási vágy, hogy egy norvég csapatot üthet el a Fradival a BL-csoportkörtől? – Igaz, hogy norvég csapat ellen játszunk, én pedig sokat futballoztam abban az országban korábban – fogalmazott Boli. – Mindig a győzelem motivál, és ez most sincs másképp. Nem az ellenfél számít, hanem csak a siker. A Ferencváros elefántcsontparti csatára arra a kérdésre is válaszolt, hogy szerinte a norvég vagy a magyar bajnokság erősebb-e. – Nehéz kérdés. Norvégiában az erő jobban dominál, a fizikai jellemvonások hangsúlyosabbak. Magyarországon viszont mindenki minket akar legyőzni, ellenünk akarja megmutatni a képességeit, és már csak emiatt sincs könnyű feladatunk.

