Fogalma sincs a magyar sajtó helyzetéről Věra Jaurovának

Felháborító nyilatkozatban támadta hazánkat Věra Jourová

Nyilvánvalóan nincs tisztában a magyar sajtóviszonyokkal a hazánkat felháborító nyilatkozatban kritizáló Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, akit Varga Judit igazságügyi miniszter azonnali lemondásra szólított fel.

2020. szeptember 28. 21:20

„A magyar médiában alig jelenik meg a kormánnyal kapcsolatos kritika, így a magyarok nagy része nem tud saját véleményt alkotni” – nyilatkozta a német Der Spiegelnek adott interjúban Věra Jourová, az Európai Bizottság liberális alelnöke, és kifejtette, riasztó a magyar médiakép állapota, de az unió versenyjogi szabályaival egyelőre nem tudnak fellépni ez ellen a kartell ellen. Az interjúban arról is beszélt az unióban az értékekért és átláthatóságért is felelős cseh politikus, hogy szerinte Orbán Viktor nem illiberális, hanem, – ahogy ő fogalmazott – beteg demokráciát épít.

Věra Jourová a hazánkban szerinte uralkodó lesújtó médiaviszonyok miatt attól tart, a magyar emberek egy nap arra jönnek rá, hogy „legutóbbi választásuk volt az utolsó szabad választásuk”.

Az uniós politikussal ellentétesen látja a magyar média helyzetét Orbán Viktor, aki januári nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta: a sajtó nagyobbik része nem szimpatizál a kormánnyal. – Ebben a teremben ellenszél van – mondta a kormányfő, aki szerint a helyzet korábban még rosszabb volt, és mostanra a sajtópiac hazánkban kiegyensúlyozottabb lett

Hazug állításokkal kritizálta Magyarországot Věra Jourová. Fotó: Francois Lenoir / MTI/EPA/Reuters

A magyar médiapaletta áttekintése Orbán Viktor valóságérzékelését tűnik igazolni Věra Jourováéval szemben. Akik a magyar sajtót követik, pontosan tudják, hogy a legnézettebb kereskedelmi televízió, az RTL Klub finoman szólva sem vádolható a kormány támogatásával.

Az egyik legnézettebb politikai tematikájú televízió, az ATV stúdiójában egymásnak adják a kilincset az ellenzéki politikusok. Az egyik legnagyobb példányszámban megjelenő politikai napilap, a Népszava a jobboldalinak semmiképpen sem tekinthető Leisztinger Tamás tulajdona. A politikai hetilapok piacán egyértelmű a baloldali fölény: a 168 óra, a Magyar Narancs, a HVG, az Élet és Irodalom és a Magyar Hang egyaránt az ellenzékhez húznak.

A baloldalt támogató online portálokat is hosszan lehet sorolni. A 24.hu, a 444.hu, a Mérce.hu, az Azonnali.hu, a Válaszonline.hu is mind a kormányt hevesen kritizáló médiumok, és akkor még nem esett szó a kifejezetten az egyes ellenzéki pártokhoz köthető oldalakról, mint a Hírklikk.hu, a Nyugatifény.hu vagy az Alfahír.hu. Az ellenzék és Věra Jourová szerint ellehetetlenített Index is folyamatosan működik, és továbbra sem tűnik kormányközelinek. A portálnál nemrég felmondott újságírók pedig már be is jelentették, hogy új felületet hoznak létre, amire leendő olvasóiktól gyűjtik az anyagi támogatást, sőt kiderült, hogy külföldről is beszáll egy liberális cseh üzletember a lap finanszírozásába.

Az említett ellenzéki médiumok hangvételére sem lehet azt mondani, hogy kíméletesek lennének a kormánnyal szemben.

Rendszeresen vádolják korrupcióval a miniszterelnököt és családtagjait, valamint a kormány több tagját is, és olykor olyan stílusú kritikát is megengednek maguknak, ami például Németországban vagy Ausztriában elképzelhetetlen lenne az állami vezetőkkel szemben a fősodorhoz sorolható orgánumok részéről.

Úgy látszik, a hamarosan kiadásra kerülő tagállami jogállamisági jelentések elkészítéséért felelős Věra Jourová is a valódi magyar helyzet ismerete nélkül, a Judith Sargentini jelentésére is jellemző felületes és hamis állításokat ismételgeti, feltehetőleg baloldali forrásokból merítve. A Sargentini-jelentés számos Soros Györgyhöz köthető NGO mellett négy – egyaránt baloldali – magyar sajtóorgánumot, az Átlátszó.hu-t, a Népszabadságot, az RTL-csoportot és a 444.hu portált sorolta fel forrásai között.

Věra Jourová nyilatkozata reakcióra késztette az európai uniós ügyekért is felelős Varga Judit igazságügyi minisztert, aki Facebook-bejegyzésében lemondásra szólította föl az Európai Bizottság magát elragadtató alelnökét.

A tárcavezető úgy látja: a bizottság alelnöke kijelentéseivel megsértette Magyarországot és minden magyar embert. Varga Judit szerint Věra Jourová nyilatkozata szembe megy az európai értékekkel, valamint a lojális együttműködés követelményeivel, és ezért azonnali hatállyal le kell mondania a cseh politikusnak.

Az igazságügyi miniszter úgy fogalmazott: „Az Európai Bizottság a szerződések őre, Jourová kijelentései nem egyeztethetők össze alelnöki pozíciójával. Ezért mennie kell!”

-----------------------------

Már megint minket oktatnának

Věra Jourová, az Európai Bizottság liberális alelnöke szerint a magyar emberek képtelenek önállóan véleményt alkotni. A minap a Spiegel című lapnak fogalmazta meg Hadházy Ákos, Szabó Tímea, és Kálmán Olga munkásságát és mondatait idéző gondolatait. Szerinte a magyar médiában alig jelenik meg a kormánnyal kapcsolatos kritika, és emiatt fordulhat elő, hogy ilyen bárgyúvá és tudatlanná változott a magyar nép. Ami pedig szerinte azt a sajnálatos gyakorlatot vonja maga után, hogy az információktól és az igazságtól elzárt magyarok időről időre a Fideszre szavaznak.

Több okból kifolyólag is pikáns a német sajtóban ilyen típusú kritikát megfogalmazni. Egyrészt, ugye a Merkel kézivezérlése alatt álló média híresen nem tűri az ellenkező véleményeket, gond nélkül cenzúrázza a bűnügyi beszámolókat, szemrebbenés nélkül tolja a migránssimogató propagandát, bojkottálja az AFD szerintük szélsőjobboldali, valójában bevándorlás ellenes politikusait, és simán elhallgatja az bűncselekmények elkövetőinek származását. (Persze, csak ha a mesés Közel-Keletről érkezettekről van szó.)

Nehogy véletlenül az olvasóik megismerjék a teljes igazságot, majd esetleg olyan politikai pártokra szavazzanak, amelyek nem értenek egyet Németország migránsok általi elárasztásával, azaz a népességcserével.

A Merkellel baráti, szövetségesi viszonyt ápoló lapok tulajdonosai 2015-ben még azt a szívességet is megtették az illegális migrációt úgy istenigazából berobbantó kancellárnak, hogy kiadványaikban öt teljes napig nem engedték megírni a kölni tömeges erőszak részleteit és az elkövetők származását. Sőt lényegében semmit. Az újkori német cenzúrán szörnyülködött akkoriban az egész világ. Orwell utópiáját emlegette mindenki, amikor kiderült, hogy az egész német sajtó közel egy hétig megpróbálta eltitkolni az igazságot, azaz, hogy többszáz észak-afrikai származású bevándorló szilveszter éjszakáján, Köln főterén órákig zaklatta, az ott ünneplő nőket. Ráadásul a nőket erőszakoló migránsok olyan kedves otthoni szokásokkal is igyekeztek megismertetni az őslakosokat, mint például, hogy hogyan kell a német város büszkeségét Allah Akhbar kiállítások közepette szilveszteri rakétákkal lövöldözni.

Persze ennek sem volt nyoma a végtelenül szabad országos sajtóban. De azokra az esetekre is emlékezhetünk, amikor a német média egyszerűen nem volt hajlandó leközölni a körözés alatt álló, migrációs hátterű elkövetők fotóit, mert a fényképek – tehát az igazság – véleményük szerint alkalmas lehet arra, hogy felerősítse a bevándorlók elleni rasszista érzéseket.

Szóval innen nézvést nekünk teljesen úgy tűnik, hogy nem a magyar, hanem inkább a német nép van elzárva az igazságtól, és a hivatalos német politikával szemben kritikát megfogalmazó véleményektől. Ráadásul, és ezért is döbbenetesek az alelnök hazugságokat tartalmazó szavai, a magyar sajtó egy jelentős része igenis ellenzéki hangvételű, azaz kormánykritikus.

Van ellenzéki napilap: Népszava, léteznek ellenzéki hetilapok: Magyar Narancs, 168 óra, Élet és Irodalom, HVG, Magyar Hang. Ellenzéki, országosan fogható televíziós csatornák is sugároznak: ATV, de ott a hatalmas nézettséggel rendelkező RTL klub és annak vérbalos Híradója is.

S lássuk mi van az internettel!

Alfahír.hu, Zsurpubi, Nyugati fény, Ezalényeg.hu, Index, 444.hu, 24.hu, HVG.hu, Azonnali, Mérce, Direkt36.hu, Átlátszó.hu, Magyarhang.hu, ATV.hu stb. Dunát lehetne rekeszteni azokkal a hírportálokkal, amelyek gyűlölik a Fideszt és Orbán Viktort.

Jourová asszony vagy szándékosan hazudik, vagy fogalma sincs a magyar sajtó viszonyokról.

Mindkét esetben illendő lenne bocsánatot kérnie, majd lemondania.

(apáti)

magyarnemzet.hu - Facebook