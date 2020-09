A schengeni belső határellenőrzés meghosszabbítása

Szerdán tárgyal a kormány a Magyarország teljes schengeni belső határszakaszára elrendelt határellenőrzés meghosszabbításáról - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

2020. szeptember 29. 13:58

Kiss Róbert alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.emlékeztetett: a kormány szeptember elsején Magyarország teljes schengeni belső határszakaszán ideiglenesen visszaállította a határforgalom-ellenőrzést és a határőrizetet. Ezen a szakaszon 127 határátkelőhely vagy határátlépési pont van, amelyekből tízen van a személy- és a teherforgalomban is határellenőrzés. Ebből öt átkelőt - tornyiszentmiklósi, hegyeshalmi, rajkai, parassapuszta, tornyosnémeti - lehet használni a nemzetközi tranzitforgalomban.

Kizárólag személyforgalmi belépésre 31 átkelőhely áll rendelkezésre, emellett 86 kisebb mezőgazdasági földút, erdei dűlőút vagy turistaút fizikai zárásának határőrizeti ellenőrzését is végzi a rendőrség - tette hozzá.



Mint mondta, a nemzetközi teherforgalomban, ha a belépéskor az egészségügyi vizsgálat során a járművezető nem mutatja a koronavírus-fertőzés tüneteit, beléphet az országba. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kijelölt tranzitútvonalról nem szabad letérni, és csak a kijelölt határátkelőknél, üzemanyagtöltő állomásokon, autópálya-pihenőknél lehet megállni. Az ország területéről 24 órán belül ki kell lépni.



Kiss Róbert közölte: hétfőn 2633, tranzitcéllal érkező tehergépjárművet léptettek be az országba, nemzetközi teherforgalomban magyarországi céllal 2510 tehergépjármű érkezett. Szeptember 1-je óta a schengeni belső határszakaszon 72 121 tehergépjármű lépett be Magyarország területére, tranzitcéllal.



Az alezredes elmondta: Szlovénia korábban a kockázatosnak ítélt országokból érkezőknek tíznapos karantént írt elő, ez keddtől kiváltható schengeni tagállamban készített, két negatív eredményű PCR-teszttel.



Kiss Róbert hangsúlyozta, arra kérik a külföldre utazókat, minden alkalommal ellenőrizzék, hogy belépésük a célországba biztosított-e.



A határhelyzettel kapcsolatban elmondta, a belépő teherforgalomban Csanádpalotánál, Röszkénél és Tompánál 3-3 óra a várakozás, személyforgalomban pedig a Beregsuránynál belépőknek kell kétórás várakozásra számítaniuk.



Az alezredes kérdésre válaszolva elmondta: a járványügyi készültség védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szerint a kereskedő, amennyiben észleli, hogy az üzletben a vásárló nem vagy nem megfelelően viseli a maszkot, köteles felszólítani a maszk helyes viselésére, és szükség esetén gondoskodnia kell arról, hogy a védelmi intézkedést megszegő hagyja el az üzletet. Ha a vásárló nem hagyja el a felszólítás ellenére az üzletet és nem viseli a maszkot előírásszerűen, akkor a kereskedő kezdeményezheti a rendőrség intézkedését.



A rendőrség a járványügyi készültség alatt is felkészült a megnövekedett járványügyi védekezési feladatok ellátására, ezt megfelelő létszámban tudja biztosítani. Erre külön, megerősített létszámot nem kellett elkülöníteni, ugyanis minden rendőr a meglévő feladatai mellett hajtja végre a intézkedéseket - tette hozzá.

