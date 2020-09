Országos tisztifőorvos: lassul a betegszám emelkedése

Kedvezően változott a járvány dinamikája, lassul a betegszám emelkedése - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.

2020. szeptember 29. 15:14

Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján elmondta: a járvány dinamikájára jellemző, hogy míg a 34-35-36. héten még hétről hétre megháromszorozódott az új esetek száma, a 36-ról a 37. hétre a másfélszeresével nőtt, a 37-ről a 38-ra egyharmadával, az utóbbi napokban pedig már csak 2 százalékkal nőtt az új megbetegedések emelkedése. Az utóbbi tíz napban alulról közelíti az ezret az új megbetegedések száma - mondta a szakember.



A reprodukciós ráta a korábbi kettőnél is magasabb értékről visszaesett és már csak kicsivel haladja meg az egyet, azaz egy pozitív személy csak egy másikat fertőz meg - tette hozzá Müller Cecília.



A tisztifőorvos ugyanakkor arra is figyelmeztetett: az országban mindenhol jelen van a betegség, bárki elkaphatja, ezért fontos a higiénés rendszabályok, elsősorban a távolságtartás és a maszkhasználat szigorú betartása.



Elmondta: a tavaszi, első hullámhoz képest változott a regisztrált esetek életkor szerinti eloszlása. A második hullámban az új esetek csaknem 25 százaléka a 20-29 éves korosztályhoz tartozik, a 30-60 éves korosztály arány 43 százaléka, és csak 15 százalékuk 60 éven felüli. Megnyugtató, hogy a 14 éven aluliak aránya alacsony, 4 százalék körül van - jegyezte meg.



Azt mondta, a területi eloszlásnak nincs olyan információs értéke, mint tavasszal, amikor gócosan jelentkezett a járvány, mert most sokkal jellemzőbb a közösségi terjedés. Jelenleg országos átlagban százezer lakos között 253 pozitív eset van, Budapesten 534, Csongrád-Csanád megyében 280, Fejérben 270, Tolna megyében 120, Békésben csak 85 igazolt fertőzött jut százezer lakosra.



Müller Cecília felhívta a figyelmet a hatósági házi karantén alapvető szabályainak betartására. Ezek között megemlítette, hogy a karanténba helyezett ember nem hagyhatja az otthonát, és nem fogadhat látogatókat. Azt tanácsolta, hogy a karanténba helyezettek lehetőség szerint tartózkodjanak külön a család többi tagjától. A cél az, hogy mindenki élje tovább a megszokott életét, minél előbb térjen vissza a munkájához - fogalmazott.



Kérdésre válaszolva közölte, hogy egyelőre nincs napirenden további szigorító járványügyi intézkedés, mert úgy tűnik, hogy az egy körüli reprodukciós rátával stagnál a járvány.



További kérdésre adott válaszában kifejtette: a munkahelyeken általában nem kötelező a maszkviselés, de kockázatbecslés után a munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi orvos határozza meg azt, hogy az adott munkakörben kell-e maszkot viselni. A tünetmentes dolgozók az egyszer használatos maszkot 4-5 órán át viselhetik, és a textilmaszkokat is ilyen időnként kell cserélni.



Szintén kérdésre reagálva azt mondta, az egészségügyi ellátásban nem cél a tervezett ellátások felfüggesztése. A tervezett beavatkozások zajlanak előjegyzés alapján. "Azt szeretnénk, ha ezt minél tovább fenn tudnánk tartani" - jelentette ki.

MTI