Brüsszel támadásba lendült: bemutatták a „jogállamisági jelentést”

Vera Jourová vezetésével bemutatták Brüsszelben a magyar és lengyel kormányok által ellenzett jogállamisági jelentéseket. A Magyarországról szóló dokumentum legkritikusabb része a hazai médiapiacról szól és a papírformának megfelelően az Index ügye is visszaköszön benne. Az Orbán-kormány korábban azt is ellenezte, hogy a mindig kritikus, gyakran külföldről pénzelt civil szervezetek adjanak véleményt a brüsszeli értékelőhöz, ám végül ezek szempontjai is visszaköszönnek a jelentésben.

2020. szeptember 30. 19:01