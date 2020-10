Folyamatosan frontvonalban a Dél-pesti Centrumkórház

A koronavírus-fertőzés szövődményeként súlyos, több szerv károsodását okozó gyulladás alakulhat ki, amelynek megelőzésére, illetve kezelésére többféle, innovatív terápia is rendelkezésre áll – mondta el a Magyar Nemzetnek adott interjúban a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója. Vályi-Nagy István beszélt arról is, hogy genetikailag nem vagyunk egyformán fogékonyak erre a betegségre: egyesek akkor sem kapják el, ha szoros kontaktszemélyként élnek együtt egy fertőzöttel, míg másoknál a gyógyulást követően is huzamosabb ideig fennmaradnak bizonyos maradványtünetek.

