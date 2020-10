Szevasz Vera

Növelni kell a nyomást a tagállamokon azért, hogy tudatában legyenek a klub szabályainak. Interjú

„A héten Orbán Viktor miniszterelnök lemondásra szólította fel Önt, miután egy interjúban beteg demokráciának nevezte a rendszerét. Megbánta ezeket a szavakat?

Nem, nem bántam meg. Amit mondtam, megmondtam. Talán több százszor is elmondtam már, hogy súlyos aggályaink vannak a magyarországi állapotokat illetően. Akkor más szavakat használtam, de ugyanarról a súlyos aggodalomról beszéltem. Talán félre is értették a szavaimat, mert amennyire emlékszem, a fő üzenetem abban az interjúban az volt, hogy a polgároké, a magyar embereké kell, hogy legyen az utolsó szó. Nagyon is tiszteletben tartom a magyarokat és a választásukat. Elismerem, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megnyerte a választásokat. Csak annyit mondtam, hogy az összes tagállamban, így Magyarországon is meg kell vizsgálni azt, hogy meglegyenek a szabad és tisztességes választás feltételei.

És Ön szerint lehet még szabad és tisztességes választást tartani Magyarországon?

Ehhez több feltételnek kell teljesülnie. Először is, egyenlő feltételekre és átláthatóságra van szükség a kampányban. például a kampány finanszírozásában. Aztán szólásszabadságra és jól működő médiára van szükség. És jól kell működnie az igazságügyi felügyeletnek is, hiszen előfordulhat bármelyik országban az, hogy megkérdőjelezik a választási eredményt. Ilyenkor eljön a bíróságok döntésének ideje. Ha ezek a feltételek megvannak, szabad és tisztességes választásról beszélünk.

És a jövőben hogyan dolgozik majd együtt a magyar kormánnyal? Hiszen megszakítják Önnel a kapcsolatot.

Készen állok a párbeszédre az összes tagállammal és más partnerekkel is.

A költségvetési tárgyalások közepén vagyunk. Tényleg a pénzek megvonása az egyetlen módszer, hogy meggyőzzék a tagállamokat az értékek védelméről?

Természetesen nem. Több intézkedést és lépést is fel kell sorakoztatni. Ugyanakkor azt hiszem, ez nagyon súlyos figyelmeztetés lehet azon tagállamok számára, amelyek folytatják a jogállamiság megsértését. A pénzek feltételekhez kötése azt jelenti, hogy a nettó befizető tagállamok polgárai több biztosítékokat akarnak. De nem szabad feladnunk a párbeszédet a tagállamokkal. És egyszerűen be kell vallanunk magunknak, hogy a múltban naivak voltunk. Azt hittük, a jogállamisági elvek mindörökké ott lesznek és ez gond nélkül működik majd, hogy ez egyfajta örökmozgóként működik majd. Azt hittük, hogy az alapvető jogokat mindig mindenhol tiszteletben tartják majd. Hogy a kisebbségeket mindenhol védeni fogják majd. Világos, hogy növelni kell a nyomást ezeken a tagállamokon azért, hogy tudatában legyenek a klub szabályainak.”

