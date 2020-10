Pozitív lett Donald Trump és felesége vírustesztje

Majdnem napra pontosan egy hónappal az elnökválasztás előtt az elnök feleségével együtt karanténba vonult.

2020. október 2. 10:02

Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump first lady koronavírus-tesztje is pozitív lett – ezt maga az elnök jelentette be Twitterén. Majdnem napra pontosan egy hónappal az elnökválasztás előtt az elnök feleségével együtt karanténba vonult.

A fertőzésről saját Twitterén a first lady is hírt adott. Elmondása szerint mindketten jól érzik magukat, minden betervezett eseményt lemondtak.

Donald Trumpot utoljára csütörtökön látták nyilvánosság előtt, mikor visszatért New Jerseyből egy adománygyűjtő útról, az amerikai média híradása szerint akkor nem tűnt betegnek. A politikus legutóbb nyilvánosságra hozott orvosi vizsgálata szerint jó egészségnek örvend, de 74 esztendős, enyhe túlsúllyal küzd, így többszörösen is a kockázatos csoportba tartozik. A Fehér Ház orvosa, Dr. Sean P. Conley megerősítette, hogy az elnöki pár jól van, tökéletesen képes feladatai ellátására, ugyanakkor csapata folyamatosan figyeli állapotukat. Amennyiben az elnököt mégis ledöntené a betegség a lábáról, az alkotmány értelmében az alelnök, Mike Pence venné át a hatalmat felépüléséig.

Azt természetesen nem lehet tudni, hogy az elnök kitől kaphatta el a betegséget. A Fehér Házban már korábban is felbukkant a kór, legutóbb Hope Hicks tanácsadó tesztje lett pozitív, aki napi kapcsolatban állt az elnökkel, az elmúlt napokban is többször találkoztak, egy repülőgépen és helikopterben is utaztak. Miután a 31 esztendős tanácsadó rosszullétre panaszkodott és tesztje pozitív lett, Donald Trump óvatosságból még saját eredményei előtt karanténba vonult.

A fertőzések emelkedésével az elnök közvetlen környezetéhez tartozóknál már naponta végeztek teszteket. Korábban Trumpot sok bírálat érte, amiért nem veszi elég komolyan az egészségügyi óvintézkedéseket, például ódzkodott maszkot viselni, nem mondta le a kampányútjait.

Kérdés, hogy a diagnózisnak milyen hatása lesz a kampányhajrára. Az elnök máris lemondta a közelgő gyűléseket, ahogy az sem egyértelmű, hogy az október 15-én esedékes következő elnökjelölti vitán részt tud-e majd venni. Másrészt a betegségből jól is kijöhet. Ha tünetmentesen átvészeli a kórt, azzal egyrészt demonstrálhatja saját erejét és állóképességét, másrészt igazolhatja sokszor hangoztatott elméletét, hogy a koronavírus csak a krónikus betegségekben szenvedők számára igazán veszélyes.

A Johns Hopkins Egyetem statisztikái szerint az Egyesült Államok a világ legfertőzöttebb országa, a regisztrált esetek száma már majdnem eléri a 7,3 milliót, a haláleseteké a 208 ezret, míg naponta még mindig nagyjából negyvenezer új megbetegedést jelentenek.

