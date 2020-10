A baloldali sajtó felhasználásával buktatna kormányt a Soros-hálózat Európában

A milliárdos spekuláns által finanszírozott Európai Alapítványok Hálózata már ki is írt egy pályázatot, amely a meghatározás szerint a független újságírást támogatná – ismertette a Századvég Alapítvány friss elemzésében.

2020. október 3. 10:03

Azt azonban a támogatók maguk döntenék el, hogy ki is számít függetlennek, ez pedig azt jelenti, hogy kódolva van a politikai elfogultság. Korábban is volt hasonló pályázat, melynek részeként újságírókat és sportolókat is felhasználtak céljaik eléréséhez – hangzott el az M1 Unió 27 című műsorában.

Nemzeti kormányokat buktatna meg a Soros-hálózat Európában – hívja fel a veszélyekre a figyelmet a Századvég Alapítvány, melynek elemzése szerint ennek eléréséhez a baloldali sajtót használná fel az amerikai milliárdos spekuláns.

„A gazdasági élet számos területén lévő szereplőket is megcélozna azzal, hogy különböző befolyásszerzéssel segítsenek neki, és különböző forrásokat biztosítana, ígyMagyarországon is például 700 millió forintot biztosítana arra, hogy befolyásszerzést lehessen később megvalósítani.

Később például a következő kampányokban, hiszen két, illetve három év múlva Magyarországon ismét választások lesznek” – fogalmazott Palóc André, a Századvég Alapítvány vezető elemzője.

Magyarországon sem most először akar befolyást szerezni Soros György. A milliárdos spekuláns az egyik legfőbb támogatója a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezetnek. Több, Soroshoz valamilyen szálon kötődő alapítványtól kap évente több tízmilliós támogatást a TASZ. A szervezet újságírók jogi képviseletét látta el a támogatások egy részéből, valamint sajtómegjelenésekre fordította a pénzt.

A Századvég elemzése rámutat: a Soros-hálózat magyarországi tevékenysége nagy súllyal esik latba, mert – karakteres ellenzéki politikusok hiányában – a baloldali újságírók viszik be a köztudatba a nemzetközi baloldal elképzeléseit.

„Látjuk a pénz nagyságából, 700 millió forintot költ Soros most csak erre az egy projektre, hogy a médiát kiépítse. Nyilván azt is látjuk, hogya baloldali, ellenzéki, globalista, bevándorláspárti politikusok hiteltelenné váltak a kelet-közép-európai emberek szemében.

A protestpártok vagy a bevándorlásellenes, nemzeti, szuverenista pártok egyre több szavazatot kapnak. Ésezért is kell a közhangulatot úgy alakítani, hogyha már az ellenzéki politikusok nem képesek erre, akkor az ellenzéki médiának kell a feladatot átvennie. Ehhez kapnak most pénzt, támogatást, érzékenyítést és kiképzést” – fejtette ki Kiszelly Zoltán politológus.

A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítványok az elmúlt évtizedekben is finanszíroztak különféle médiumokat – mutatott rá Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Az ilyen befolyás pedig káros a nemzeti szuverenitás szempontjából. A közvéleményen keresztül gyakorolna nyomást a kormányokra.

„Ez igazából csak megerősítése annak a tevékenységnek, amit a Soros Györgyhöz köthető szervezetek, NGO-k, sok esetben egyébként médiumok már gyakoroltak az elmúlt években, évtizedekben. És ezt nemcsak Magyarország szempontjából tapasztalhattuk, hanemvilágszerte is, ahol a Nyílt Társadalom Alapítványoknak befolyása van az adott ország közéletére. Ott mindig is a nemzetállami karakter gyengítésére törekedtek, akár médiumok, akár egyébként NGO-k azzal, hogy a nyilvánosság számára bizonyos ügyek mellett kiálltak, vagy bizonyos ügyeket annak az ideológiának megfelelően kommunikáltak, amely a Nyílt Társadalom Alapítványok számára fontos” – tette hozzá az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

A Századvég elemzése rámutat, hogy nem véletlen a pályázat időzítése sem. Nem kizárt ugyanis, hogy a támogatásból a baloldali médiát készítenék fel arra, hogy elősegítse a kormány eltávolítását.

Kiszelly Zoltán ismertette: „2022-ben lesz a parlamenti választás. Hogyha sikerülne Orbán Viktort és a Fideszt, a polgári kormányt kipöckölni a hatalomból, például a Soros-hálózat, a Soros-média segítségével, rögtön a föderalizációs és bevándorlási tervek egyik, szemükben legfontosabb kerékkötőjétől szabadulnának meg.

Legkésőbb 2023-ban lesz az olasz és a lengyel parlamenti választás is, tehát ott is, hogyha a Soros-hálózat addigra fölépíti magát, a narratíváját, akkor ezek a bevándorlásellenes és szuverenista kormányok szintén megbuknának”.

Elemzők szerint Soros György és hálózata arra törekszik, hogy maguk mellé állítsák a társadalmakat, többek között a bevándorlás elfogadtatása érdekében.

hirado-hu