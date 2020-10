Karácsony lódoktor megint okos

„Csak támogatni és megsüvegelni lehet, hogy több évtizedes adósság törlesztésével, az Orvosi Kamara javaslatait elfogadva jelentős orvosbéremelésről döntött a kormány. Úgy van, ahogy Kincses Gyula, az Orvosi Kamara elnöke mondta: a pénzt az orvosok kapják, de az egész társadalom lehet ennek nyertese. Gratulálok Kincses Gyulának és csapatának, hogy sikerült elérniük az áttörést. Határozott érdekérvényesítő munkájuk sok tanulsággal szolgál. A kormány többek közt az orvosok egyre növekvő várható terhelésével indokolta a lépést. Ebből is kiolvasható, hogy a kormány is a járvány fokozódásával, a második hullám erősödésével számol, csak úgy, mint egyes letaglózó előrejelzések.

Következne ebből pár dolog, az ünneprontásnak szándéka nélkül. Például az, hogy az Orvosi Kamara, és más szakemberek javaslatait is komolyan vegyék, amikor a járvány erősödésének veszélyeire figyelmeztetnek olyan tudósok, mint például Jakab Ferenc professzor, akkor arra bizonyosan nem lehet politikai lózungokkal, vagy pökhendi államtitkári lesajnálással reagálni. A szakemberek, a kormány által felkért kutatócsoport is a tesztelések számának növelésére, országosan elérhető ingyenes tesztkapacitás kiépítéséra tettek javaslatot. Mi a fővárosban saját forrásból az elmúlt napokban újabb több mint 20 ezer tesztet szereztünk be, folyamatosan szűrjük az idősotthonok lakóit, a szociális intézményeink dolgozóit. Vizsgáljuk az új tesztelési eljárások hatásait, beszerzésének lehetőségeit.

Tudom, hogy rajtunk kívül is sok önkormányzat maga próbálja növelni a tesztkapacitást, önerőből védekezik. De ez a kormány dolga, csak ő tud országos változást elérni. Fennhéjázó beszólások helyett érdemi magyarázatokra lenne szükség.Jakab professzor arra figyelmeztet, hogy a járvány erősödése hamarosan elérheti az időseket, betörhet az idősotthonokba, szociális intézményekbe. Ha van, ami ellen a védekezés nem tűr halasztást, hát ez az. Már 25 idősotthonban jelent meg a vírus országszerte, ebből 23 nem fővárosi fenntartású, nem táborozik a kapujuk előtt a lakájmédia. Budapesten már nyáron speciális felkészülést rendeltem el, de az országos védekezés is halaszthatatlan. Erről is érdeklődtem augusztus 17-én (!) küldött levelemben Kásler miniszternél. Párbeszédet, egyeztetést kezdeményeztem, a kórházi fertőzések megelőzéséről érdeklődtem, egységes eljárásrendet kezdeményeztem, információkat kértem. Másfél hónappal később, szeptember 30-án kaptam választ Fülöp államtitkártól.

Van benne pár kioktató mondat, egy kis pestiútazás, táblázatok arról, hogy milyen védőeszközöket szerzett be a kormány, és néhány politikai lózung az első hullám elleni védekezés világraszóló sikereiről. Válaszok nincsenek, az együttműködési felvetésről egy szó sem. Fel nem fogom, mi végre ez. Miért nem hallgatnak a szakemberekre? Miért nem képesek a párbeszédre? Nem veszik észre, hogy most nem mással, csakis a járvánnyal kellene harcolni? Az orvosok béremelése nagyon fontos előrelépés, de muszáj lenne hallgatni is rájuk.”

