A kispesti jéghegy

A kispesti korrupciógyanús ügyek jéghegyként tornyosulnak az ellenzéki összefogás hajója előtt.

2020. október 4. 12:21

Kispesten, a baloldalhoz húzó kerületben már 2014-ben megvalósult az együttműködés: az előző ciklusban Gajda Péter MSZP-s polgármester (címlapfotó) munkáját DK-s és párbeszédes alpolgármesterek segítették, a képviselő-testületben a többséget szintén az összefogás-konstrukció biztosította. Kispest így egyfajta mintakerületnek számít a baloldali erők számára. A 2019-es hangfelvételek nyilvánosságra kerülése azonban hosszú árnyékot vetett az együttműködésre: úgy tűnik, hogy az összefogás gépezetének fogaskerekeit háttéralkuk, füstös, poros szobák kanapéin köttetett mutyigyanús ügyek olajozták meg. Mindez jelentősen rombolja a baloldal hitelességét, amely a korrupció témáját tette politikája sarokpontjává. Jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy ha a kispesti jéghegy el nem is süllyeszti, de komoly károkat okozhat az összefogás hajóján. Érdekesség, hogy ez eddig nem igazán tűnt fel a szereplők számára, akiknek java része csak most kezd ébredezni.

Gajda Péter polgármester például változatlanul küzd az igazáért, és úgy csinál, mintha csak a hangfelvételek kapcsán tűnt volna fel neki először, hogy régi harcostársa, korábbi párttársa, Lackner Csaba úgy beszél és olyanokat mond, hogy azt egy nagystílű gengszter is megirigyelhetné. A kerületvezető eddigi cselekedetei ráadásul azt a benyomást keltik, hogy mindenáron meg akarja akadályozni az igazság kiderítését. Emlékezetes: a képviselő-testület Gajda által irányított többsége nem szavazta meg a korrupciógyanús ügyeket vizsgáló bizottság mandátumának meghosszabbítását.

A kerületvezető váratlan lépést tett, miután V. Ákos, a Lackner Csabát és társait furikázó korábbi sofőr kitálalt: magánemberként felbérelte Magyar György ügyvédet és irodáját, hogy indítson pereket a személyét „megrágalmazó” állítások kapcsán. A baloldal ráébredhetett, hogy baj van, Magyar György megjelenése ugyanis aligha történhetett a többi ellenzéki szereplőtől függetlenül, hiszen az ügyvéd ott bábáskodik az országos méretű ellenzéki összefogás megszületésénél egy olyan szervezet tagjaként, amely várhatóan az egyéni választókerületi és miniszterelnök-jelölti előválasztást bonyolítja majd le – ahogy azt tette 2019 őszén. Hogy ettől Gajda Péter mit vár, az nem világos, ugyanis ez nem fogja megoldani a napvilágra került korrupciógyanús ügyek problémáját.

Azok pedig vannak dögivel: az esetek számossága és bonyolultsága miatt a hatóságok csendben teszik a dolgukat. Miközben Gajda boszorkányüldözést kiált, aközben a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai házkutatásokat tartottak Kispesten, és igazságügyi szakértőkkel mérették fel a terepet. Lackner Csaba az ötvenórányi hangfelvételen ötpercenként ismer be egy bűncselekményt vagy vádol meg vele másokat. A hatóságoknak van és lesz is munkájuk, és valószínűleg az elkövetkező hónapokban továbbra is csendben lesznek.

A polgármester körüli történések másik érdekes mozzanata, hogy a napvilágra került tények ellenére az MSZP makacsul kitart Gajda Péter mellett, aki feltűnt a párt egyik nyári, Balaton-parti videójában is, amelyben a szocialisták a szabadstrandok kapcsán hirdettek azóta befagyott szabadságharcot. De a fővárosban befolyásos Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere is kiállt Gajda mellett. Az omladozó MSZP indoka egyszerű: nem veszíthetnek el még egy kerületi polgármestert, miután idén februárban két szocialista kerületvezető átlépett a Gyurcsány-pártba. A kérdés az ő szempontjukból az, hogy megéri-e kockáztatni, ha várhatóan a kispesti sztori a mélybe rántja majd a pártot? A válaszuk eddig „igen” volt, ami arra utal, hogy igencsak kétségbe vannak esve a fogyatkozó erejük láttán.

A Hír TV pénteki riportjában már látható volt, hogy átalakulóban van a többi ellenzéki párt véleménye – mint említettük, ennek lehet egyik tünete Magyar György megjelenése Kispesten. Az LMP-s Csárdi Antal hiányolta az ügy következményeit, valószínűleg jogi és politikai értelemben is. A DK-s Arató Gergely szintén óvatosan fogalmazott, azt mondta, hogy az önkormányzat működésének átláthatósága „teljesen jogos kívánság”.

A momentumos Kerpel-Fronius Gábor viszont menekült a kérdések elől, ami nem véletlen, ugyanis a kerületben a fiatal, politikailag tapasztalatlan párttársát, Paróczai Anikót bízta meg Gajda Péter az átláthatóság biztosításával. A polgármester a kinevezéssel politikai aknamezőre csalta Paróczait: ha a korrupciógyanús ügyek és az átláthatóság kapcsán nem tud érdemi eredményeket felmutatni – amiről a polgármester a jelek szerint gondoskodik is –, akkor megbukik. Ha pedig érdemi eredményeket mutat fel, azzal leleplezi koalíciós partnerének gazemberségeit, amelynek nyomán jogosan merül fel a kérdés: miért áll össze a Momentum egy korrupt párttal? Ráadásul országos szinten, a disznóságok kiderülése után. A képviselőnő viszonya az utóbbi időben megromlott az MSZP, a DK és a Párbeszéd képviselőivel Kispesten, miközben tett róla, hogy a kerületben ebben az ügyben természetes szövetségesének számító Fidesz–KDNP-től is elszigetelje magát a pártpolitikai logika mentén. Mivel a Momentum XIX. kerületi képviselője immár elszabadult hajóágyúként viselkedik, máris érthető, miért menekült el Kerpel-Fronius a kérdések elől.

A kispesti történet V. Ákos, a tanú megjelenésével eljutott arra a pontra, ahol már további kármentés nem lehetséges. Újabb és újabb hangfelvételek, tanúk és mutyigyanús ügyek kerülnek majd elő. Mindez pedig nem csak az önkormányzatra fog ráégni. Azok is viselni fogják a következményeit, akik összefognak azzal a politikai erővel, amely támogatóan nézte végig, hogy az emberei kifosztanak egy közösséget.

A hajó jelenleg irányíthatatlanul sodródik a jéghegy felé.

Egy zsarolási ügy okozta a kispesti klánvezér vesztét

A kispesti „terrorcsalád” feje jelenleg is börtönben várja tárgyalását egy zsarolási ügy kapcsán. Lapunk hozzájutott az ügy dokumentumaihoz, amelyekből az derül ki, hogy a klánvezér egy szerelmi háromszögbe kerülve zsarolhatta és lophatta meg vetélytársát. Mindeközben kérdéseket juttattunk el a kispesti ingatlanmaffia-gyanús ügyek kapcsán a XIX. kerületi polgármesterhez és Lackner Csaba ex-MSZP-s önkormányzati képviselőhöz. Kérdéseinkre hetek óta hiába várjuk a választ.

A Magyar Nemzet még augusztus 23-án küldött újságírói kérdéseket Lackner Csaba kispesti ex-MSZP-s önkormányzati képviselőnek, valamint Gajda Péternek, a XIX. kerület MSZP-s polgármesterének a lapunk által feltárt kispesti ingatlanmaffia-gyanús történetek, és azok főszereplője, V. T. L. kapcsán. Lapunk Gajdától és Lacknertől részben ugyanazt kérdezte, mint korábban – 2020 februárjában – V. T. L-től, a kispesti klánvezértől, akivel a Venyige utcai börtönben találkoztunk. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy a klánvezér „számlázott-e” a két szocialista politikusnak, és pontosan mit takarhat ez a kifejezés. Erre a kérdésre a klánvezér találkozónk során érdemben válaszolt, majd nem sokkal később letiltotta a vele készült interjú közlését. Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy a politikusok ismerik-e M. Á.-t, az egyik ex-rendőrt, aki a klánvezérnek segített az ingatlanmachinációk és a zaklatások kapcsán.

A polgármesterhez egy 2016-os aláírásgyűjtés kapcsán is intéztünk kérdéseket. Dankó József, az ingatlanmaffia-gyanús történet egyik sértettje 2016-ban aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy Gajda Péter tartson helyszíni bejárást a kispesti Móricz Zsigmond utcában azért, hogy a hatóság és a kerületvezető a saját szemével láthassa az áldatlan állapotokat. Az Index.hu 2018-as cikkéből az derült ki az esettel kapcsolatban, hogy Gajda Péter megígérte, majd lemondta a bejárást a hatóságok állítólagos kérésére hivatkozva. A portál megkérdezte a hatóságokat is, akik azt válaszolták: nem kértek ilyet a polgármestertől. Lapunk arra volt kíváncsi, hogy a polgármester fenntartja-e korábbi állításait, és ha igen, akkor mi lehet a magyarázata az ellentmondásnak? Erre és számos kérdésünkre a mai napig nem érkezett válasz. Egyedül Guzmics Zsombor, a kispesti Építéshatósági- és Városfejlesztési Iroda korábbi vezetője nyilatkozott lapunknak. Guzmics kiemelte: nem ismerte V. T. L.-t, sem pedig bizalmasait.

Dankó József szembeszállt és évekig harcolt a terrorcsaláddal és némi szerencsével nyert. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Mint ismert, a kispesti Móricz Zsigmond utcába 2009-ben beköltözött a helyiek és az Index.hu által csak „terrorcsaládnak” nevezett família, akik egészen 2018-ig napi szinten zaklatták szomszédaikat. Folyamatos volt a verbális fenyegetés, de a vádak szerint a hatóságok félrevezetésével is rendszeresen eljárásokat indítottak a szomszédaik ellen. Mindeközben légpuskával lőttek ki egy felfújható medencét egy szomszédban lakó kisgyermek alól, a háziállatokra csúzlival lövöldöztek, tulajdonképpen végtelenítve lehetne felsorolni a napi szinten elkövetett aljasságokat. A zaklatások miatt Dankó és a környékbeliek arról kezdtek suttogni: az ingatlanmaffia akarja őket elüldözni házaikból, hogy aztán nyomott áron juthassanak hozzá. Lapunk tanúk segítségével azt is feltárta: két egykori rendőr, a jegyzői hivatal egyik munkatársa és más hivatalnokok segítették a terrorcsaládot és a klánvezért abban, hogy 2009 és 2018 között háborítatlanul zaklathassák szomszédaikat. A klánvezér veszte, ami miatt börtönben várja tárgyalását, egy zsarolási ügy lett, amelynek dokumentumai lapunk birtokába kerültek.

„Elvágom a torkod, te fogyatékos”

A történet egy klasszikus szerelmi háromszöggel kezdődött. A hölgy elhagyta élettársát 2017 végén és a kispesti Móricz Zsigmond utcába költözött a klánvezérhez. Az új pár esküvője igen hamar, öt hónap múlva következett, ám ezalatt az idő alatt V. T. L. és a későbbi V-né többször fenyegette a nő előző partnerét. A páros először 2018 márciusának közepén jelent meg a sértett lakásán, hogy a nő értékeit összepakolják. – Megverjelek? Elvágom a torkod, te fogyatékos! Te g*ci. Nyakon szúrjalak? – kérdezte V. T. L. a pakolás közben a hatósági jegyzőkönyvek szerint. Ezután a férfit még napokig fenyegette telefonon és SMS-ekben.

Március végén a páros úgy döntött, hogy kipakolja V.-né korábbi élettársának lakását, a férfit fenyegető üzenetekkel üldözték el otthonról. V. T. L. és társai pechjére a lakáson belül volt egy kamera, ami felvette, ahogy kirámolják az ingatlant. A társaság végül a Móricz Zsigmond utcába vitte vissza a zsákmányt: egy tévét, egy laptopot, egy tabletet, egy mobiltelefont és a beltéri kamerát – amelynek merevlemezét, rajta a bizonyítékkal ott hagyták.

A bűntény másnapján V. T. L. visszatért a helyszínre, ahol ezúttal a kaputelefonon csöngetett be a sértetthez. – Gyere ki! Ha bemegyünk, megdöglesz – mondta a klánvezér a vádirat szerint és eközben ordítozva, dühöngve próbált bejutni a lakásba, hiába.

Áldatlan állapotok

A rendőrség ezúttal a korábbi évekhez viszonyítva villámgyorsan cselekedett, a rablás során eltulajdonított értékeket megtalálták V. T. L. Móricz Zsigmond utcai ingatlanjába és visszajuttatták jogos tulajdonosához. A hivatalos dokumentumokban a hatóságok részletes leírást készítettek a terrorcsalád ingatlanjáról, amelyből döbbenetes összkép bontakozik ki.

– A Budapest XIX. kerület, Móricz Zsigmond u. […] szám alatt levő építmény emberi tartózkodásra, különösen egy kisgyermek számára alkalmatlan építmény volt, annak életveszélyes állapota, kialakítása miatt – olvasható a dokumentumokban. Mint azt korábban leírtuk, a terrorcsalád több gyermeket nevelt az épületben, többek között kiskorú veszélyeztetése miatt is eljárás indult ellenük.

Az iratok szerint az elektromos hálózat szabálytalanul futott a falakon kívül, a villanyvezetékek szabálytalan bekötése okán az egyik szobában elektromos tűz keletkezett, melynek nyomai a falon kívülről is láthatóak voltak.

A klánvezér ingatlanjának egyetlen bejárata, a sínek felől. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

– A házban patkányok és egerek éltek. Az egérürülék az építmény szekrényeiben nagyobb mennyiségben volt megtalálható, emellett a patkányok lyukat vájtak a falba, ahova diót rejtettek. A ház kiürítése során legalább 5 elszáradt egér- és patkánytetemet találtak – áll az iratokban.

A hatóság arról is beszámolt, hogy az építmény bejáratától pár méterre egy engedély nélkül kialakított 40×40 centiméteres „emésztő gödör” volt, amelyet egy szőnyeggel fedtek le, ezt pedig 1-1 tégla tartotta a helyén. V. T. L. egy szivattyút tett a gödörbe, amelynek tartalmát a kertbe ürítette, a „kifolyt fekália a környéken bűzt, a szomszédoknál növénykihalás okozott” – olvasható a hatósági jegyzőkönyekben. Hozzátették: a háztartási szemetet az építmény melletti aknába dobálták.

Ha fedeles, akkor nagyon jó a legendája

A klánvezér és a kispesti terrorcsalád történetének legmegdöbbentőbb része az, ahogyan a hivatalok és a hatóságok kis híján egy évtizeden keresztül látszólag fedezték, egyes esetekben pedig látszólag segítették is a bűnbandát. A kispesti hivatalokra különösen igaz ez utóbbi megállapításunk. Emiatt és egyes tanúk által elmondottak miatt számos vad elmélet kapott szárnyra a több tucatnyi sértett között. Ezek egyike az ingatlanmaffiás szál. A legvadabb elméletek szerint azonban a klánvezérnek komoly hatósági, titkosszolgálati kapcsolatai is lehettek. Egy tanú arról mesélt például, hogy V. T. L. visszamondott számára egy olyan beszélgetésrészletből származó információt, amelyet telefonon bonyolított le. Olyannal is találkoztunk, aki állította: valakik követték, később pedig a klánvezér használta fel az így szerzett információkat a megfélemlítésére. Habár a vadabbnál vadabb elméleteknek aligha lehetett alapja, többen is feltételezték, hogy V. T. L. úgynevezett fedeles lehetett.

A fedelesek, vagy fedett nyomozók az alvilágba beépülve kettős életet élnek és akár bűncselekményeket is elkövethetnek büntetlenül. A munkájuk része, hogy fiktív élettörténettel és személyazonossággal rendelkeznek ahhoz, hogy sikeresen beépüljenek. Ezeket a történeteket a szakzsargonban legendának hívják.

– Ha V. fedeles, akkor nagyon jó a legendája – kommentálta az egyik sértett felvetését egy ORFK-s forrásunk inkább viccesen, mint komolyan. Az viszont aligha kétséges, hogy a klánvezér nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezett Kispesten. Ezt egyébként segítette, hogy lobbanékony természete ellenére könnyen barátkozott másokkal. Hogy a klánvezér kapcsolatai milyen magasra értek a kerületen belül, az alighanem ki fog derülni.

Frissítés (2020.10.04., 11:35): Gajda Péter polgármester cikkünk megjelenése után nem sokkal reagált augusztusban feltett kérdéseinkre. Mint írta, ismét egy olyan személlyel próbáljuk kapcsolatba hozni, akivel soha semmilyen ismeretsége nem volt.

Ingatlanmaffia Kispesten

Az ingatlanmaffia beköltözött a kispesti városházára? Cikksorozatunk első részében feltártuk, hogy a klánvezér és családja milyen kapcsolatokkal rendelkezett Budapest XIX. kerületében és bizonyos fővárosi hivatalokban, amelyek segítségével majd egy évtizeden keresztül el tudták érni, hogy érintetlenül zaklassák a Móricz Zsigmond utca környékén élőket. Bögrével ütötte-verte az élettársát! Cikksorozatunk második részében azt mutattuk be, hogy milyen bántalmazásokat szenvedtek el a terrorcsalád környezetében élők, és a családban nevelkedő gyermekek, valamint a klánvezér élettársa.

magyarnemzet.hu