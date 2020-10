Kudarcba fulladt az LMBTQ-mesekönyv felolvasása

Botrányba torkollott a Meseország mindenkié első homoszexuális mesekönyvének a matiné felolvasása. Több tucat tüntető, szirénákkal és hangos beszélővel zavarta meg az Átriumban tartott, nézők nélküli felolvasást. A szervezők a programot a Facebookon közvetítették, ám a meseolvasás közben azt kérték a szülőktől: a gyermekeket kapcsolják le a képernyőről, mert a rendzavarás nem gyermekeknek való. Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap reggeli rádióinterjújában úgy fogalmazott: „Hagyják békén a gyerekeinket.”

Utoljára frissítve: 2020. október 4. 21:06

2020. október 4. 21:00

„Amint azt bizonyára halljátok, a rendőrség az ezredik felszólításra sem gondolja, hogy a kinti megafonos kántálás és sziréna nem lehetetleníti el az eseményt, és nem teljesítik korábbi ígéretüket, hogy leállítják a rendbontókat” – írták közösségi oldalukon a mesematiné szervezői. „Így még annyira sem tudjuk biztosítani a nyugodt mesehallgatást, mint hittük, az élőt nem lőjük ki, de lehet, hogy a gyerekeket inkább le kéne kapcsolni róla” – kérték a szülőket a szervezők, miközben Szalay Kriszta színművész a könyvből olvasott fel részleteket.

A Budaházy testvérek által szervezett demonstráción több tucat tüntető szirénával és hangosbemondóval tiltakozott a homoszexuális tartalmú mesefelolvasás ellen. Az elmúlt napok tiltakozására reagálva a szervezők úgy döntöttek: csak online, gyermekek nélkül tartják meg a mesematinét. Őrsi Gergely, a II. kerület baloldali polgármestere pedig visszalépett az érzékenyítő könyvből való felolvasástól. Őrsi azzal indokolta távolmaradását, hogy a politika nem szólhat bele a mesék tartalmába, a műveket az alkotók hozzák létre az olvasóiknak.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Budaházy Edda a tüntetés előtt lapunknak azt mondta: azért kell továbbra is tüntetni, mert ugyanolyan aljasság és gyermekveszélyeztetés, ha online tartják meg a felolvasást.

– Elvárjuk, hogy ne csak mi tiltakozzunk, hanem az általuk hivatkozott egyéb társadalmi kisebbségek is. Például a cigányokat, fogyatékkal élőket képviselő szervezetek is utasítsák vissza azt, hogy mögéjük bújnak – utalt Budaházy Edda arra, hogy a napokban többen azzal érveltek a könyv létjogosultsága mellett, mert az etnikai kisebbség és a fogyatékosok elfogadására is tanítja a gyermekeket.

– A cigányságnak sincs szüksége az ilyen LMBTQP-mesékre – jelentette ki Budaházy Edda, majd hozzátette: egyértelmű minden normális ember számára, hogy az ő rendezvényük veszélyezteti a gyermekek egészséges lelki fejlődését, nem az ő tiltakozó fellépésünk, mint ahogy az egyik szervezőjük állítja. Budaházy Edda visszautasítja továbbá, hogy testvérét ordas eszméket valló bűnözőnek nevezzék.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

– Ők kívánnak gyermekeket megrontani, nem mi, akik megvédenénk a gyerekeket tőlük és az ilyen beteges rendezvényeiktől – mondta lapunknak Budaházy Edda. Testvére, Budaházy György hozzátette: törvényi szabályozást követelnek, hogy végre tiltsák ki az iskolákból, óvodákból és a magyar ifjúságot érintő minden rendezvényről az LMBTQP-propagandát, hiszen jól látszik, hogy minden napra jut egy LMBTQP-provokáció, és a civilek nem fogják tudni ezt a végtelenségig megállítani.

A Mi Hazánk szombaton tüntetett a mesekönyv ellen

Heves tiltakozást és markáns szónoklatokat váltott ki az első homoszexuális propagandát tartalmazó mesekönyv megjelenése a hagyományos családi normákat féltő tüntetőkből. A Bródy Sándor utcában, a könyvet kiadó Labrisz Leszbikus Egyesület székhelyénél rendezett szombati demonstráció szervezője a Mi Hazánk volt, s a párt elnöke, Toroczkai László úgy fogalmazott: – Egy olyan kór ellen harcolunk, amelyet csírájában el kell fojtani. Most már mindenkinek egyértelmű, hogy nem néhány aberráltról szól a történet. Ez egy háború az egész társadalom, az egész világ ellen. Eközben az épületből üvöltő zenével próbálták elnyomni az ellenük felszólalók hangját.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Orbán Viktor kormányfő is megszólalt

– Hagyják békén a gyerekeinket! – így reagált Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában az érzékenyítő mesekönyvvel kapcsolatban. A kormányfő úgy fogalmazott: Magyarországon vannak jogszabályok, amelyek a homoszexualitásra vonatkoznak, ennek az alapját egy toleráns megközelítés adja.

– A magyarok türelmesek ezzel a jelenséggel szemben. A provokatív demonstrációkat is – nem mondom, hogy szó nélkül, de – jól viseljük. Magyarország türelmes a homoszexualitás tekintetében, de van egy vörös vonal: hagyják békén a gyerekeinket! – mondta Orbán Viktor.

Legszebb magyar szavainkat iktatnák ki Soros jogvédői

A provokatív Pride-os periódus, valamint a genderideológiát népszerűsítő botrányos magyarLMBTQ-mesekönyv megjelenése után sem szusszannak a balliberális aktivisták. Történt ugyanis, hogy a „biztonságos abortusz világnapja” alkalmából a Patent, azaz a Patriarchátust Ellenzők Társasága jogvédő egyesület azzal a javaslattal állt elő, hogy a terhesség és az abortusz vonatkozásában legyen kerülendő – számos egyéb más mellett – az anya, az apa és a szülő kifejezés is.

Helyette a hipertoleráns társaság – amely azért harcol, hogy az abortusz legális, biztonságos és mindenki számára elérhető legyen – inkább azt indítványozza: a „terhes nő”, illetve „a terhes nő partnere” legyen a használatos.

A Nyílt Társadalom Alapítvány támogatásával működő szervezet meg is magyarázza, miért hanyagoljuk ezeket a kifejezéseket: véleményük szerint az apa, az anya és a szülő szavak olyan szerepeket jelölnek, amelyeket a nő vagy a férfi lehet, hogy nem akar elfogadni. De további kifejezéseket is feketelistára tennének: szerintük nem ajánlott beszélni semmilyen formában az abortusz „következményeiről” sem, mert az rossz érzéseket kelthet egy terhes nőben.

Paradox módon, miután a Soros-szervezet kioktat arról, hogy szerintük miképpen szabad az abortuszról és a terhességről beszélni, kijelentik: fontosnak tartják, hogy tabusítás helyett nyíltan lehessen beszélni a terhességmegszakításról.

Összenő, ami összetartozik

Nemcsak a biztonságos abortuszért, hanem az LMBTQ-közösségekért is kölcsönösen együttműködve lobbiznak Soros jogvédői, amiből a Patent sem akar kimaradni. A Patriarchátust Ellenzők Társasága tehát a szivárványosok érdekérvényesülését is szívügyének tekinti, ezért olyan szervezetekkel működik együtt, mint a Budapest Pride, a Szivárvány Misszió Alapítvány, valamint az a Labrisz Leszbikus Egyesület, amelyik a magyarok jelentős része által elítélt Meseország mindenkié című kiadványt jelentette meg.

magyarnemzet.hu