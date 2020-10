Müller Cecília: Jellemzően még mindig a fiatal korosztály érintett

Müller Cecília a tájékoztató elején ismertette az elmúlt nap járványügyi adatait: 905 fővel emelkedett a fertőzöttek száma az elmúlt napon, így jelenleg 22 482 aktív fertőzött van nyilvántartva az országban. Újabb 11 fő hunyt el, akik valamilyen krónikus betegségben szenvedtek, a legtöbben szív és érrendszeri betegségben voltak érintettek.

Az életkoruk 68-83 év között volt. 649 főt ápolnak kórházban 40-en vannak lélegeztetőgépen. Az összes beazonosított pozitív személy eddig 31 480 fő. A mai napig 765 598 PCR-tesztet végeztek el. Müller Cecília országos tiszti főorvos kiemelte: bár a fertőzöttek nagy része még mindig a fiatalok közül kerül ki, az idősek is egyre inkább érintettek. Hozzátette: a járvány felszálló szakaszában vagyunk Európa szerte és nemzetközi szinten is.

Az országos tiszti főorvos szólt arról is, hogy eldöntött az orvosok béremelése, ezzel is köszönetet mondanak a helytállásukért. Az oktatási nevelési intézményekkel kapcsolatban jelezte, hogy jelenleg 21 óvodában és 5 iskolában van rendkívüli szünet, 64 osztálynál és 4 teljes iskolánál pedig digitális tanrendet rendeltek el. Ez javuló tendenciát mutat – hangsúlyozta Müller Cecília, aki ez alkalommal is felhívta a figyelmet a védekezéssel kapcsolatos szabályok betartására. Kiss Róbert rendőr alezredes közölte, hogy a járványügyi szabályok betartásával kapcsolatban 64 esetben került sor intézkedésre a hétvégén.

Üzletekben, vendéglátóhelyeken 33 személlyel szemben kellett intézkedni. Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa beszélt a mától hatályos új belépési szabályokról, amelyek jelentős könnyítést jelentenek a Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból érkezők számára. Ők egy negatív teszttel és érvényes szállásfoglalással beléphetnek Magyarországra.

