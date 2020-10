Jámbor-katyvasz meg az utolsó ítélet

Tényleg le kéne írni, hogy hello miniszterelnök úr, a homoszexuális emberek is magyarok?

„Most tényleg arról kéne írni, hogy nem normális, hogy Orbán Viktor külön homoszexuálisokról és külön magyarokról beszél? Tényleg le kéne írni, hogy hello miniszterelnök úr, a homoszexuális emberek is magyarok, mármint akik közülük magyarok?

Hagyjuk már, de tényleg.

Meg mennyire abszurd ez az egész vita, hogy felháborító érzékenyítés, ha olyan emberekről is szól egy mese, akik egyébként vannak, léteznek és itt élnek közöttünk? Hát miért ne szólhatna egy mese róluk?

Igen, bármennyire is megtelepő, ebben az országban élnek rokkant magyarok, cigány magyarok, homoszexuális magyarok, bántalmazott magyarok, és pincérlány magyarok.

És nyilván én megértem azt, ha valaki fél az ismeretlentől, az bizonyos szintig mindenkinek a szíve-joga hogyan neveli a gyerekét, de az miért jó ha harcosan tagadja valós emberek létezését előtte, vagy más emberek ellen gyűlöletre uszít? Ne vedd meg a könyvet senki se kényszerít.

Egyelőre 0 darab óvodába került be a Meseország Mindenkié, akkor mi ellen is tiltakozunk? Azt megérteném, ha valaki, aki fél, annak a gyerekének ebből olvasnának fel és tiltakozna, akkor lehetne miről beszélni, én szívesen vitatkoznék is erről. De az ellen tiltakozni, hogy valaki más olyan könyvet olvasson a gyerekének amilyet akar? Mi lesz a következő fáklyás felvonulás a Bogyó és Babóca ellen?

Igen, én tökre megértem azt, hogy ha valaki, aki még nem találkozott a homoszexualitással, vagy unokákat szeretne, vagy egyszerűen csak fél, az nem szereti ezt. Szerintem, ha nem is jogosak ezek a félelmek, vitát érnek, egymás megértését megérik, beszédet élnek, és nem lesz valaki gonosz attól, hogy így érez.

De, aki ebből szavazatszerzés célú politikát csinál, aki egy mesekönyvet arra használ, hogy emberek ellen uszítson, bizony mondom néktek, az fog a pokol tűzén elégni, nem a melegek!”

Jámbor András: Hagyjuk már, de tényleg