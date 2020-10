Itthon 14 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma a múlt héten

Tizennégy százalékkal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a múlt héten az előző hetihez képest - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

2020. október 6. 13:36

Müller Cecília hangsúlyozta: Európa- és világszerte a koronavírus-járvány második hulláma zajlik, környezetünkben mindenhol jelentősen emelkedik a megbetegedések és a halálozások száma.



Az országos tisztifőorvos közölte, várhatóan Magyarország is alkalmazni fog olyan antigén gyorsteszteket, amelyek a vírus valamely alkotóelemét - jellemzően fehérjéjét - mutatják ki.



Ezzel kapcsolatban elmondta, több összehasonlító vizsgálat zajlott és zajlik Magyarországon ezekkel a tesztekkel, és "reményeink szerint vannak és lesznek olyan tesztek, amelyeket be lehet vonni a vizsgálatokba annak érdekében, hogy gyorsabb legyen a diagnózis felállítása, a pozitivitás kimutatása".



Keddre 818-cal nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, és húszan haltak meg. Közülük 15 embernek szív- érrendszeri betegsége és magas vérnyomása, egynek alapbetegségként légzőszervi megbetegedése, további négynek pedig anyagcsere-betegsége, cukorbetegsége, pajzsmirigy- vagy krónikus veseelégtelensége volt - ismertette az országos tisztifőorvos. Életkoruk 53-92 év között volt.



Az azonosított fertőzöttek szám 32 298-ra nőtt, 627 embert kezelnek kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen.



Az adatokat elemezve Müller Cecília elmondta, hogy a koronavírus-járvány második hullámában jellemzően a 20-29 éves korosztály betegedett meg, azonban a korfa eltolódni látszik. Míg az összes megbetegedés 25 százaléka ebből a korosztályból került ki, addig a 40. hétre részarányuk 23 százalékra esett.



Ugyanakkor a 30-60 éves korosztályban tapasztalnak több megbetegedést, az összes fertőzötthöz képest részarányuk 45 százalék. A 14 éven aluliak részaránya az összes fertőzöttből 4,5 százalék, tehát a gyerekek körében továbbra sem jellemző a megbetegedés - emelte ki.



Százezer főre vetítve elmondható, hogy a 40. héten 100 ezer lakosból 322 ember volt fertőzött, ez a szám az azt megelőző héten 253 volt, tehát a járvány felszálló szakaszában vagyunk - mondta.



A 100 lakosra vetített korspecifikus eloszlás szerint a legtöbb beteg a 15-19 éves korosztályból kerül ki, hiszen ott 100 ezer főre vetítve 661 pozitív eset van.



Müller Cecília kiemelte, valamennyi korosztály érintett, jellemzően a fiatal felnőttek és a középkorúak.



A területi eloszlást nézve a járvány kezdete óta a megbetegedésekben leginkább Budapest és Pest megye érintett, majd Győr-Moson-Sopron megye következik, a legalacsonyabb betegszám Békés megyében, Bács-Kiskunban és Tolnában van. Budapestre a 40. héten 100 ezer lakosra 641 pozitív eset jutott, amely duplája volt az országos átlagnak, amely 322.



Mint mondta, a számok is azt támasztják alá, hogy a járvány kezelésében mindenkinek dolga van, nagyfokú fegyelmezettséget kíván mind az emberektől, mind a döntéshozóktól, együttműködésre van szükség. Továbbra is a járvány lassítása a cél, hogy ne háruljon túl sok teher az egészségügyi ellátórendszerre - hangoztatta Müller Cecília.



Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta, rendelkezésre áll a betegek ellátásához szükséges intenzív terápiás szakember és szakasszisztens, ezen kívül tavasszal megtörténtek az átképzések is, rezidenseket, hatodéves orvostanhallgatókat és végzős ápolókat vontak be a lélegeztetőgépek kezelésére irányuló képzésbe.



Hozzátette: a kórházai ellátást igénylő koronavírusos betegek kezelésére kijelölt intézményekben bővül az intenzívágy- és a lélegeztetőgép-kapacitás.



Müller Cecília beszélt arról is, hogy az enyhe tünetekkel otthon gyógyulóknak érdemes tüneti kezelést alkalmazniuk, láz-, fájdalom- és gyulladáscsökkentő készítményeket szedni.



Érdemes kerülniük a fizikai megterhelést, javasolt az ágynyugalom, emellett érdemes az immunrendszer erősítése D- és C-vitaminnal, kellő mennyiségű folyadék bevitele mellett - mondta.

Operatív törzs: hétfőn 76 rendőri intézkedés történt

Az elmúlt 24 órában 76 rendőri intézkedést kezdeményeztek közérdekű üzem megzavarása, valamint a kereskedelmi üzletekben és közintézményekben a védelmi intézkedések megszegése miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert

Kiss Róbert alezredes elmondta, 45 esetben intézkedtek azért, mert az emberek nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot a tömegközlekedési eszközökön. A rendőrök minden esetben figyelmeztetéssel zárták az intézkedéseket.



Az üzletekben és közintézményekben védelmi intézkedések megszegése miatt 31 esetben intézkedtek a rendőrök, 27-en figyelmeztetést kaptak, egy embert helyszíni bírsággal sújtottak, hárommal szemben szabálysértési feljelentést tettek.



Elmondta azt is, hogy hétfőn az ország területén átutazásra vonatkozó szabályok megsértése miatt 35-ször intézkedtek a rendőrök.



A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatálybalépése óta 835 esetben intézkedett a rendőrség a jogszabályban meghatározott védelmi intézkedések megszegése miatt - közölte.



Szólt arról is, hogy hétfőn 2709 hatósági házi karantént rendeltek el, ebből 945-öt az ország területére belépőkkel szemben. Jelenleg 20 088-an vannak hatósági házi karanténban. A rendőrök hétfőn 10 508 alkalommal ellenőrizték a karanténszabályok betartását, a karantén elektronikus ellenőrzéséhez kapcsolódó mobiltelefonos applikációra pedig 1009-en regisztráltak.



A járvánnyal összefüggésben március 4. óta 472 büntetőeljárást indítottak, 89 gyanúsítottat hallgattak ki.



Kiss Róbert elmondta azt is, hogy kedden hatályba lépett a magyar állampolgároknak Csehországból, Lengyelországból és Szlovákiából való beutazásáról, valamint a cseh, lengyel és szlovák állampolgárok beutazásáról szóló kormányrendelet. A kormányrendelet november 1-jéig hatályos.



Ismertetése szerint azok a magyar állampolgárok és családtagjaik, akik Csehországból, Lengyelországból vagy Szlovákiából lépnek be Magyarországra, és a hazaérkezés napja előtti napra - a kormányrendelet hatályba lépését megelőzően foglalt - érvényes szállásfoglalásuk volt ezen országok valamelyikében, a hazaérkezés után elvégzett, negatív eredményű PCR-teszt után felmentést kapnak a járványügyi megfigyelés alól.



A jogszabály rendelkezik arról is, hogy a cseh, lengyel és szlovák állampolgárok beléphetnek Magyarországra, ha igazolják, hogy magyarországi szálláshelyen legkésőbb október 31-éig egy napra szállásfoglalással rendelkeznek, és a foglalás a kormányrendelet hatálybalépése előtt történt, valamint rendelkeznek a belépést megelőzően öt napon belül elvégzett negatív eredményű PCR-teszttel.



Kiss Róbert elmondta, hogy magyar idő szerint kedd 23 órától változnak a Romániába beutazás szabályai, de - mivel a román kormány által meghozott szabályok még nem ismertek teljes körűen - arra kérik a Romániába utazókat, elutazás előtt tájékozódjanak a feltételekről.



A határforgalomról szólva közölte: a belépő teherforgalomban a röszkei autópálya-átkelőnél és Tompánál van 3-3 órás várakozás, a személyforgalomban Beregsuránynál kell két órát várakozniuk a Magyarországra belépni szándékozóknak.



