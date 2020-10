Batthyány Lajost tömegsírba szánták

Filmbe illő jelenetek játszódtak le a miniszterelnök kivégzését követő éjszakán.

2020. október 6. 21:21

A magyar az újratemetések nemzete – szoktuk ezt hallani, és sokszor joggal érzünk ebben kritikát – elég ha csak a Petőfi-újratemetésbohózatra gondolunk. Noha nem akartunk az újratemetések nemzete lenni, az el nem végzett gyászmunkát mégis el kellett végezni, ugyanis nagyjainkat nem lehetett mindig méltón eltemetni, vagy száműzetésben haltak meg, távol a szülőföldjüktől. Batthyány Lajos mártír miniszterelnök holttestét tömegsírba szánták, hogy elvegyüljön a névtelen halottak között. Mégsem ott végezte, húsz évig csak a családja és pár szerzetes tudta, hogy valójában Pest szívében nyugodott az 1870-es nagyszabású újratemetéséig.

Batthyány Lajos az osztrák terrorhullám első áldozata volt: 1849 és 1853 között nagyjából 150 embert végeztek ki s ezreket ítéltek várfogságra. A bécsi önkényuralom Magyarországot le akarta fejezni – katonai és politikai értelemben egyaránt. Az első kivégzést október 6-án, a mai Batthyány-örökmécses helyén álló Újépület udvarán követték el: három golyót lőttek rá, az egyik a szívét, a másik a mellkasát, a harmadik a homlokát találta el. A miniszterelnök teste három órán át feküdt a téren katonai őrizet mellett, ahogy a szabályzat azt előírta. Ezután a halottat Hausmann doktor – a család orvosa – a Rókus kórházba szállíttatta boncolásra. A kórházigazgatónak szigorúan megtiltották a test kiadatását, mert az osztrák hatalom jeltelen sírba akarta eltemetni, így eltüntetni Batthyányt.

Amikor a a halottaskocsi elindult a városon kívüli józsefvárosi temetőbe, úgy tűnt, hogy tervük sikerül, hisz azokban a zord időkben ki mert volna ellenszegülni? Az akkori és későbbi közhangulatról sokat elárul az a pár mondat, amelyik a Honvéd című lapban jelent meg 1870-ben: „Több mint két évtizeden át Batthyány nevét említeni sem volt szabad. Azt sem tudtuk, hol fekszenek hamvai. Egy időben közhit volt, hogy a ferenczvárosi temetőbe szálliták az ő holttestét is, mint a Perényi Zsigmondét, kinek volt emlékköve, míg a miniszterelnök nyughelyét – a mint susogták – nem engedték megjelölni, ezért nem is sejtők, hogy midőn a belváros egyik legzajosabb pontján járunk: oly közel vagyunk e tisztelt hamvakhoz.”

Merthogy filmbe illő jelenetek játszódtak le azon az éjszakán. Szántófy Antal akkori pest-belvárosi plébános Dank Agáppal, a ferences házfőnökkel zárt ajtók mögött arról tanácskozott, hogy miként rejthetik el a holttestet a zárdában, majd megkereste a Rókus kórház igazgatóját, hogy a testet a ferencesek templomába vihesse.

A hazafiak terve sikerült. A ferencesek templomában már várták őket a szerzetesek Fotó: Arcanum / Vasárnapi Újság

Mindez nem volt veszélytelen, hisz mint a Vasárnapi Újság 1870-es számában Dank Agáp visszaemlékezése alapján írták: „az akkori körülmények közt nagyon is indokolható félelem könnyen találhatott volna kifogásokat”. De Dank Agáp „nem is várta, hogy őt a szerencsétlen özvegy esengve kérje, elég volt tudnia, hogy a holttetem a Rochus kórház halotti kamarájába vitetett, hol arra a legnyomorultabb eltakarítás, a kórházi szegény halottaknak oly módú eltemetése vár valamely közös sírgödörbe, melynek folytán az egyesnek kiléte felől minden nyom vele együtt eltemettetik.”

A józsefvárosi temetőbe tartó halottaskocsi a tömegsír névtelenségébe vitte a magyar függetlenséget is jelképező testet, megállt a frissen kiásott sírgödör előtt, majd visszafordult a városba. A hazafiak terve sikerült. A ferencesek templomát a Hatvani kapun át közelítették meg, a templomban pedig már várták őket a szerzetesek. Agáp felöltötte szertartásos ruháit, kis keresztet vett a kezébe, szenteltvíz-tartóval s viaszgyertyával felszerelt társával együtt várta az éjfélt. Miután megérkezett a halottaskocsi – „a Rókus kórházi legszegényesebb halotti kocsi, mit két fáradt gebe vont” – a két kórházi szolga kitakarta a koporsót, leemelte s a kis menet megindult a templomi kriptába. Itt négy szemtanú előtt temették el Magyarország első miniszterelnökét: „a koporsó a »sz.-Mihály lová«-ra – azon állványra helyeztetett, mely a sírbolt közepén állt, – Dank Agáp a »vení exultemusít« s az »in paradisum deducant te angelit« elrebegvén, a koporsót beszenteli, ezután mindnégyen letérdelve, fenszóval imádkoznak, – mire a komor, de meghatott szolgák távoznak.”

Másnap, a gyengén beszegzett koporsó fedelet, nehány szerzettársa jelenlétében Dank felemeltette, ekkor látták, hogy a feketére mázolt közönséges fenyőfa koporsóban a holttetem feje alatt forgács volt, ruhája fekete bársony házi zekéből s fekete posztó pantalónból állt, homlokán fekete tapasz-vászon fedte azon pontot, hol a golyó átfúródott: „az arczkifejezésnek méltóságát a szenvedés, sőt a halál sem volt képes eltorzitni, — nyugodt volt az, mintha csak aludnék.”

Sírfülkéjét felirat nélküli márványlappal zárták le, de a kőlap belső felére Dank Agáp házfőnök rávésette a gróf azonosítására alkalmas szöveget: „1849 október 6-án az Úrban elhunyt G. B. L. Áldás és béke hamvaira.” A titkot 1870-ig megőrizték, amikor Batthyányt ünnepélyesen újratemették.

Az aradi tizenhárom vértanúsága örök példát adott a magyarságnak

Budavár 1849. május 21-i bevételét követően a magyar szabadságküzdelem új szakaszába lépett, hiszen a honvédeknek már nem csak a császári-királyi hadsereggel, hanem a cári intervenciós erőkkel is hadakozniuk kellett.

Ebben a küzdelemben a császári csapatok újonnan kinevezett magyarországi főhadparancsnoka, báró Julius Jacob von Haynau táborszernagy világossá tette, hogy győzelmük esetén nem lesz pardon. Személyét illetően Ludvigh János kormánybiztos is sötét jövőt jósolt.

Igaza lett, hiszen a „bresciai hiéna” elődeivel ellentétben senkivel sem bánt kesztyűs kézzel, már júniusban munkához látott és a pozsonyi Szamárhegyen felakasztatta báró Mednyánszky László őrnagyot és Gödrösy (Gruber) Fülöp századost. Haynau e lépése is jelezte, hogy az elfogottak nem számíthatnak kegyelemre, s ezt erősítette meg 1849. július 1-jei győri kiáltványa is, amely értelmében Magyarországon és Erdélyben „hadi és ostromállapot” van érvényben és a „magyar pártütéssel kapcsolatos büntettek és vétségek” esetében a katonai törvénykezés kellő szigorral fog eljárni.

Aztán következett Ormai (Auffenberg) Norbert vadászezredes.

Az ifjú uralkodó, I. Ferenc József is a kíméletlen megtorlást pártolta, pedig szövetségese, I. Miklós óva intette ettől: „Adjunk hálát istennek, kedves barátom, ezért a kedvező eredményért, adjunk hálát neki, hogy megelégelte alattvalóink vérének hullását, és alkalmat ad neked, hogy uralkodói jogaink legszebbikét, a helyesen értelmezett kegyelmet gyakorolhasd… Kegyelmet a megtévedteknek, barátod kéri ezt számukra…”

Az aradi várbörtönbe szállított honvéd tábornok hadbírósági eljárása 1849. augusztus végén kezdődött meg. A peranyagok tanúsága szerint a vádlottak közül azok, akik 1848 tavaszán hordták a „császár kabátját”, mind arra hivatkoztak, hogy a törvényes uralkodó, V. Ferdinánd – őt követte a trónon 1848. december 2-ától I. Ferenc József, akit csak 1867-ben koronáztak magyar királlyá – jóvoltából kerültek a szerveződő honvédseregbe, így esküjüket mindvégig megtartották.

A vádlottak közül csak négy volt született magyar. Nagysándor József, aki Kossuth feltétel nélküli híve volt, Török Ignác, a kiváló hadmérnök, Dessewffy Arisztid, a derék huszártiszt, aki vitézül küzdött Turánál, s a nyakában lógó feszület miatt az oroszok püspöknek vélték, és Vécsey Károly gróf, aki meghódoltatta Arad várát. A szálfatermetű szőke Leiningen-Westerburg Károly gróf birodalmi németként csak törte a magyart, de honvédei szó szerint a tűzbe mentek érte. A hosszú bajuszú, bikanyakú Poeltenberg Ernő lovag osztrák születésű lévén, huszárjai között tanult meg magyarul, legfőképp káromkodni, s ő volt az, aki Sándor-huszárkapitányként kézzel-lábbal tiltakozott az ellen, hogy Magyarországra vezényeljék. Mégis a magyar hadsereghez került, ahol becsülettel szolgálta ügyünket. Az utolsó hadügyér, Aulich Lajos pozsonyi német családból származott, mint ahogy német volt Schweidel József, aki 1848 késő nyarán Bécsből vezette haza a Sándor-huszárokat, és Láhner György, a magyar hadiipar megteremtője. A délvidéki nábob, Kiss Ernő örmény felmenőkkel rendelkezett – csakúgy, mint a tévesen tábornokként emlegetett Lázár Vilmos ezredes –, s ő volt az, aki az 1848 előtti hosszú békeidőszakban huszárosan gyorsította fel katonai előmenetelét: megvásárolta a rangban előtte állókat. Knezić Károly horvát anyanyelvű volt, bátyja 1848-ban esett el Itáliában, öccse pedig a magyar oldalról szökött a budai várba. Az ostrom alatt nem akart testvérével szembe kerülni, így a III. hadtestet Leiningen vezette döntő rohamra. A rácok ostora, Damjanich János szerb családból származott és a herkulesi termetű, nagy hangú, a pálinkát, bort és szivart kedvelő tábornokot kegyetlenségig menő szigora ellenére istenítették katonái.

Habár az utolsó pillanatig kegyelemben bíztak, 1849. október 5-én reggel hét órakor mindannyian emelt fővel hallgatták végig ítélethirdetésüket. Utolsó éjszakájukon számot vetettek földi életükkel, megírták búcsúleveleiket és a kirendelt papok, lelkészek lelki vigaszt nyújtottak számukra.

1849. október 6-án – Latour gróf meggyilkolásának egyéves évfordulóján – reggel fél hatkor vezették ki a várárokba a golyó általi halálra ítélteket. Kiss Ernő altábornagy, Dessewffy Arisztid és Schweidel József vezérőrnagy, valamint Lázár Vilmos ezredes azért kapott katonához méltó halálnemet, mert nem a cári, hanem a császári csapatok előtt tette le a fegyvert, vagy nem harcolt közvetlenül volt bajtársai ellenében.

Reggel hat órakor kilenc tábornokot a tengerzöld hajtókás, fehér gombos 25. Wocher-sorezred kirendelt katonáinak őrizetében vezettek ki a zsigmondházi rétre, ahol az akasztófák sorakoztak. Nem voltak tisztességes bitófák, ugyanis Haynau ragaszkodott hozzá, hogy október 6-án végezzék ki az akasztásra ítélteket, s a felmondási idejét töltő Franz Bott egy építkezésről szerzett cölöpöket, segédeinek pedig komoly erőfeszítésébe került, hogy eltörjék az elítéltek nyakcsigolyáit. Akasztani az útonállókat szokták, nem a katonákat, de ennek ellenére csodálatra méltó, ahogy a tábornokok igazuk tudatában, emelt fővel várták sorsuk beteljesedését. Ernst Ritter Poelt von Poeltenberget kegyelemből végezték ki elsőként. Őt követte Török Ignác, Láhner György, Knezić Károly, Nagysándor József. Hatodik volt a felakasztandók sorában Karl August Graf zu Leiningen-Westerburg alt Leiningen, aki az utolsó szó jogán alacsony rágalomnak nyilvánította az osztrák sajtó azon állítását, miszerint Buda bevételekor fogságba esett tiszteket végeztetett ki, holott ennek pont az ellenkezője történt. Leiningen nem csak daliás termetével tűnt ki civilben lévő bajtársai közül, hanem ruházatával is, ugyanis sikerült megvesztegetnie fogva tartóit, így az a kávébarna színű, piros zsinóros honvéd törzstiszti (vagyis nem tábornoki) atilla volt rajta, amelyet az 1849. évi hadi sikerei alkalmával viselt. Aztán Aulich Lajost, majd Damjanich Jánost szólították a bitó alá. Utolsónak maradt Vécsey Károly gróf, akinek császárhű apja kérte „kegyként”, hogy fia végig nézze bajtársai haláltusáját. Mielőtt az akasztófához lépett, Vécsey gróf – régi haragosa – Damjanich holtteste elé térdelt, s mintegy bocsánatkérésként, megcsókolta annak élettelen kezét.

1849. október 6-án nem csak Aradon sújtott le a császári bosszú: a pesti Újépület udvarán vadászok sortüze végzett az első felelős magyar kormány miniszterelnökével, gróf Batthyány Lajossal.

A császári hadbíróságok sorra gyártották a halálos ítéleteket – mintegy hatszáz esetben döntöttek így –, amelyeket végül az európai felháborodásnak köszönhetően nem hajtottak végre, hanem azokat több éves várfogságra vagy sáncmunkára módosították. A megtorlás idején hozzávetőleg 120 főt végeztek ki, akik között voltak katonai vezetők, politikusok, papok és lelkészek, a császári hadseregből megszökött és a honvédsereghez átállni szándékozó katonák, gerillák és fegyverrejtegetők. Honvédtisztek és honvédek tízezrei kerültek kényszersorozás útján büntetésből külhoni garnizonokba, minél távolabb magyar hazájuktól. Az 1849. évi nyári hadjárat során számos város és falu részesült kollektív büntetésben, így gyújtották fel Bősárkányt, Csornát, Csongrádot és Losoncot. Naprenden voltak a botozások és a lefogatások, akadt, hogy zsidó közösségekre vetettek ki hadisarcot, mint például Budán, Pesten, Cegléden, Kecskeméten és Aradon történt. A Kossuth-bankók térítés nélküli beszolgáltatási kötelezettségével az ország teljes lakosságát büntették, amely a háborús pusztításokon túl 66 millió forint értékű Kossuth-bankót veszített el.

Kevésbé ismert, hogy a tizenötödik aradi vértanú a széphalmi nyelvújító, Kazinczy Ferenc fia, Kazinczy Lajos ezredes volt, akit 1849. október 25-én lőttek agyon Aradon. Embertelen körülmények között szenvedett ki 1850. február 9-én az aradi várbörtönben a Petőfi által versben is megörökített Württemberg-huszárkapitány, Lenkey János tábornok. Elméje megbomlott és az akkurátus kincstári adminisztráció feljegyezte, hogy „végre halál útján fogyatékba jutott.”

„(…) egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal, és hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani. (…) Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak.” – bizonygatta Haynau 1849. augusztus 18-án Radetzky tábornagynak szóló levelében. Azonban az aradi tizenhárom és gróf Batthyány vértanúsága örök példát adott a magyarságnak: hogyan kell a nemzet függetlenségéért, az alkotmányos rendért a végsőkig kiállni, és ha kell, meghalni is azért.

