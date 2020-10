Ez a bolond visszavárja, ami el se ment

A hazug propaganda fontosabb volt a kormánynak, mint az oktatás, a tudomány szabadságának tiszteletben tartása.

„Az elmúlt 10 év egyik leggyalázatosabb kormányzati döntése volt az ország nemzetközileg is legelismertebb egyetemének elüldözése. A CEU Bécsbe költözésével az ország és Budapest is szegényebb lett, a főváros korábbi vezetése némán asszisztált ehhez. A hazug propaganda fontosabb volt a kormánynak, mint az oktatás, a tudomány szabadságának tiszteletben tartása. És így van ez sajnos azóta is, gondoljunk csak az MTA leigázására vagy a Színház és Filmművészeti Egyetem autonómiájával szembeni támadásra.

Ma az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a Lex CEU uniós jogot sért, Európában ez egyszerűen nem fér bele. Nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy a kormány bűnbánóan visszahívja-e a CEU-t, Budapest viszont boldogan fogadná újra az egyetemet, tanulni és tanítani vágyó polgárait.”

Karácsony Gergely: Budapest boldogan fogadná újra a CEU-t