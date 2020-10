Deutsch: Karácsony Gergely a saját háza táján söprögessen!

Deutsch Tamás szerint Karácsony Gergely előbb Frans Timmermansnak, majd Vera Jourovának tett hűségesküt.

2020. október 7. 20:35

„Karácsony Gergely és ellenzéki párttársai nem a „lebetegezett” Magyarország tízmillió polgára, köztük a budapestiek mellé állnak, hanem az azokat támadó Vera Jourová bizottsági alelnök mellé. Továbbá Katarina Barley szociáldemokrata EP-alelnök mellé, aki a magyarok, majd a magyar kormány kiéheztetéséről beszélt” – fogalmazott Deutsch Tamás szerdai brüsszeli sajtónyilatkozatában, annak a margóján, hogy Karácsony Gergely főpolgármester Vera Jourovának, az Európai Bizottság liberális alelnökének és Katarina Barley baloldali EP-alelnöknek fogalmazott nyílt levelet. Ebben a főpolgármester – és kilenc ellenzéki városvezető – többek között ismét az uniós pénzek önkormányzatokon keresztül történő elosztását szorgalmazzák, és azt is sérelmezik, hogy hazánk az unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) „szégyenlistáján” áll. Ismert, a közelmúltban Jourová és Barley egyaránt méltatlan hangnemben beszélt Magyarországról, illetve a magyar kormányról.

„Örülök neki, hogy Karácsony Gergely nyílt levele nem román nyelven született meg!” – mondta a kedden a Facebookon is közzétett írással kapcsolatosan a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője, utalva arra, hogy nemrég Baja momentumos polgármestere – aki szintén a főpolgármester levelének aláírói között van – román nyelven is köszöntötte Marosvásárhely újonnan megválasztott magyar polgármesterét.

Épp Karácsony politikai családját érinti a korrupció

Deutsch Tamás szerint a levéllel a főpolgármester és szövetségesei azt a tendenciát folytatják, hogy a magyarokat sértegető politikusoknak tesznek hűségesküt. „Karácsony a választási kampányában Frans Timmermans biztosnak tett hűségesküt, most pedig Veri Jourová alelnöknek teszi ugyanezt” – húzta alá. A Fidesz politikusa élesen kritizálta továbbá, hogy a főpolgármester a levélben felemlegeti az OLAF-ot és annak hazánkról szóló friss jelentéseit, szerinte ugyanis a főváros korábbi baloldali-liberális, Demszky Gábor-féle vezetése felel nemcsak az ország, de gyakorlatilag Közép-Európa történetének egyik legdurvább korrupciós ügyéért, a négyes metró beruházás során történtekért.

Utóbbi teljes felderítése csak mostanában történik, s ez köszön vissza az unió Csalás Elleni Hivatalának közelmúltbeli, hazánkról valóban rossz képet festő jelentéseiben is.

– A négyes metró beruházásának a mérete megközelítette az ötszáz milliárd forintot. Az OLAF vizsgálata pedig feltárta, hogy a beruházás majdnem egyharmadát, összesen 167 milliárd forintot érint korrupciós vagy csalási ügy. Amikor ezek, a jogállamiságot is fenyegető visszaélések megtörténtek, a főváros Demszky Gábor irányítása alatt állt. Karácsony Gergely most is olyan személyekkel veszi körül magát, akik akkor Demszky Gábor keze alatt dolgoztak, így közvetlen közük van az emlegetett korrupciós ügyekhez – érvelt Deutsch Tamás, aki szerint Magyarországot tehát épp a főpolgármester politikai táborába tartozó személyek korrupciós ügyei miatt tünteti fel negatív színben az OLAF. „Söprögessen hát a saját háza táján!” – hangoztatta.

Logikátlan a főpolgármester érvelése

Sajtónyilatkozatában a Fidesz-alapító kitért a levélnek arra a részére is, amelyben az ellenzéki politikusok azt kérik Brüsszeltől, hogy tegyen különbséget a kormány és a magyarok között, ne csak a kommunikáció, de a döntések során is. Deutsch szerint amennyiben Karácsony logikája alapján a csalási ügyet elkövetők és az ország lakosai között teszünk különbséget, épphogy a fővárosnak kellene vállalnia a felelősséget az OLAF-jelentésben foglaltakért.

– Mit szólna Karácsony Gergely, ha a magyar kormányzati tisztviselők ilyen logika mentén tárgyalnának az európai tisztviselőkkel? Vajon hányszor mondaná el a kiéheztetés kifejezést, az hányszor szerepelne a Facebook-bejegyzéseiben? – kérdezte a politikus, azt firtatva: ha a főváros ilyen korrupciós ügyet követ el, akkor – legalábbis a Karácsony-féle érvelés mentén – a szégyen, a politikai és az anyagi hátrány is Budapestet érintené.

