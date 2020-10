Kampányol az elmebalos

2020. október 8. 00:43

A körzet legsikeresebb településein baloldali polgármesterek sokasága dolgozik értünk.

Vegyük például Tiszaújvárost. A várost régóta Dr. Fülöp György vezeti, aki az MSZP színeiben politizál.

És milyen hely Tiszaújváros? A legélhetőbb város, közel s távol! Nem csak a körzetben, az egész megyében!

Mondhat bármit a fideszes lakájmédia, a baloldal igenis képes sikeresen várost vezetni, vidéken is.

Korábban fenyegetőztek olyanokkal is, hogy ahol nem Fideszes csicska lesz a polgármester, ott kevesebb támogatás fog érkezni. Egyáltalán, milyen dolog ez? Vérlázító. De ezt szerencsére azóta sikerült megcáfolni.

Pedig korábban ezt nyomta Kósa Lajos, Kubatov Gábor és Tarlós István is. De persze ez sem volt igaz.

A legjobb olyan helyeken élni, ahol baloldali polgármester vezeti a várost. Van pénz, vannak fejlesztések és vannak becsületes polgármesterek.

Minden konzervatívnak ajánlanám ezt a cikkünket, ami bemutatja, miért nem is konzervatív a magyar zászlót fejjel lefelé használó Fideszes csicska-jelölt.

Nem büdös neki a munka, helyben él, ismeri a problémákat.

Bíró Lászlónak nem büdös a munka

Az összellenzéki jelölt több mezőgazdasági céget is irányit, földje is van és amikor eljön a betakarítás ideje, nem esik le az ujjáról a gyűrű, ha neki is be kell állnia fizikai munkát végezni.

Családszerető ember

Bíró László számára nagyon fontos a család. Egy ideje embert próbáló küzdelmet vív, mivel ő ápolja beteg feleségét.

Keresztény ember.



Nem csak a szavak szintjén, a rászorulóknak mindig próbál segíteni. Beteg feleségét is ápolja, gondozza és szereti. A kitartás és az igazi keresztény szeretet mintapéldája.

Szívén viseli a gazdák sorsát!

Egyelőre más eszköz híján a nyilvánosságot kihasználva igyekszik fellépni a szőlő termesztők tönkretétele ellen.

Ennek legújabb megnyilvánulása az úgynevezett zöldszüret. Ez egy belpiaci intézkedésnek beállított újabb fideszes lenyúlás eszköze. Lényege, hogy a gazdák azért kapnak pénzt, hogy éretlenül leszedjék a szőlőt. Ha ez így folytatódik, a termelők, megunják, abbahagyják és áron alul eladják a földjeiket a Mészáros Lőrinceknek.

Nem megélhetési politikus.



Nem egzisztenciális kérdés számára, hogy bekerül-e a parlamanetbe, avagy sem. Ő az emberek érdekeinek képviseletéért szeretne dolgozni, nem pedig a pénzért. Számára ez egy igaz ügy, nem pedig egy mézesbödön.

Ezzel szemben a fideszes csicskák évek óta mit csinálnak? Hazudnak!

Hírszerkesztő: A legsikeresebb településeket balos polgármesterek vezetik!

ezalenyeg.hu