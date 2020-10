Orbán: A V4-ek sikerének kulcsa a közös növekedés

A visegrádi négyeknek (V4) meg kell próbálniuk együtt növekedni, erősödni, mert ha erre képesek, akkor lesz közép-európai szereplője a világgazdaságnak és a világpolitikának, valamint befolyásos szereplője az európai politikának - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a lengyelországi R4S vállalat budapesti üzletfiók-megnyitóján.

2020. október 8.

2020. október 8.

A kormányfő a public affairs és public relation tevékenységre specializálódott cég rendezvényén felhívta a figyelmet arra, hogy a Németország és a V4-ek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolat gyorsabban nő, mint a német-kínai.

Ez alátámasztja azt, hogy "itt van a dinamika, itt van a jövő, itt van a növekedés", és ezt a pillanatot a V4-eknek meg kell ragadniuk - fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy a politikában és a kultúrában jó a magyar-lengyel együttműködés, de a gazdasági kapcsolatok rendkívül szegényesek, aminek szerinte alapvetően az az oka, hogy a két nemzet nem beszéli egymás nyelvét.

A magyarok nem tanulnak lengyelül, magyarul tanulni "elég reménytelen kísérlet", "oroszul nem akarunk beszélni, az már volt", "ők németül sem akarnak", így marad az angol - fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar és a lengyel üzleti élet elitjének előbb-utóbb angol nyelven kell felépítenie a politikaihoz hasonló szoros kapcsolatrendszert.

Örömét fejezte ki az R4S magyarországi megjelenése miatt, reméli ugyanis, hogy a vállalat létre fogja ezt hozni például tanácsadói munkájával.

A személyes gazdasági kapcsolatokra nagy szükség van - folytatta -, mert "a most zajló játszma tétje nagy".

Ugyanis az orosz és a német világ közötti térséget vagy az itt élő népek szervezik meg közösen, vagy valaki más fogja, és jelentkező mindig van rá - mondta a kormányfő.

Arról is beszélt, hogy a "miből akarunk megélni" kérdésére a nyugat-európaiak azt felelik, hitelből, a közép-európaiak viszont azt, hogy munkából.

"Ha a V4-ek ezt a választ meg tudják formulázni, akkor akármilyen válságok is ütik fel a fejüket az európai gazdaságban, a V4 sikeres lesz" - emelte ki.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a public affairs és public relation tevékenységre specializálódott lengyel R4S vállalat budapesti üzletfiók-megnyitóján 2020. október 8-án.

A "hogyan akarunk élni" kérdésére is más a nyugat- és a közép-európai válasz - folytatta Orbán Viktor -, de a nyugatiak úgy érzik, most még olyan erőfölényben vannak, hogy megadhatják a választ erre a kérdésre a közép-európaiak helyett.

Értékelése szerint "kétségkívül van egy intellektuális elnyomási kísérlet ma Európában", amelyet a migráción, a sajtószabadság- és jogállamiság-vitákon keresztül nyomon lehet követni.

És "ha mi nem fogunk össze, és nem mondjuk együtt, hogy mi úgy akarunk élni, ahogyan az következik a lengyel meg a magyar történelemből, ha nem mondjuk ki világosan, hogy meg akarjuk őrizni nemzeti alapon a kultúránkat, az ország etnikai összetételét (...), hogy a nemzetet és a családot tekintjük a jövő alapjának", akkor mások fogják megmondani, hogyan éljünk másképpen - fogalmazott.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy van közös közép-európai válasz a miből és a hogyan éljünk kérdésére is, és ha megszervezik magukat és ezt együtt képviselik, akkor képesek lesznek ezt megvalósítani, és a térség marad a világgazdaság legdinamikusabban fejlődő régiója.

A miniszterelnök szavait azzal zárta: a magyaroknak azt tudomásul kell venniük, hogy ha Közép-Európa megszervezésében részt akarnak venni, akkor egy "lengyel zászlóshajó" körül kell elrendeződni, a lengyeleknek pedig vállalniuk kell az ebből fakadó felelősséget, mégpedig úgy, hogy az erejükből jusson egész Közép-Európának.

Megkezdi magyarországi tevékenységét a lengyel R4S Consulting, a cég budapesti irodájának megnyitása alkamából sajtótájékoztatót tartott, melyen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. Az eseményen először Igor Janke, az R4S Consulting partnere szólalt fel, aki mindenekelőtt jelezte, hogy Magyarországgal és a miniszterelnökkel való kapcsolata igen régi: már 1989-ben jelen volt a Hősök terén, amikor Orbán Viktor megtartotta rendszerváltó beszédét Nagy Imre és társai újratemetési ünnepségén. Azóta hosszú idő telt el, a lengyel cégek ugyanakkor az elmúlt harminc évben nem aknázták ki igazán a magyarországi üzleti lehetőségeket. Az R4S megjelenése ezen hivatott változtatni: általa a lengyel gazdaság képviselői közvetlenül kapcsolatot építhetnek a magyar gazdaság szereplőivel.

– Lengyelországban hatalmas sikert arattunk. A világ óriáscégei, és a maga ágazatában vezető szerepet betöltő számos lengyel cég tisztelt meg minket bizalmával. Célunk jelenleg az, hogy Közép-Európa vezető tanácsadó cégévé váljunk. Közép-Európának óriási lehetőségei vannak, a V4 országok felélénkítik az európai gazdaságot, és mi ebben szándékozunk támogatást nyújtani. Valós és tartós alapokat kívánunk építeni a Magyarország és Lengyelország közötti együttműködés számára. Gazdaság és üzlet – ezek kötnek össze a legszorosabban – mondta Igor Janke.

Igor Janke alapító tulajdonos beszédet mond a public affairs és public relation tevékenységre specializálódott lengyel R4S vállalat budapesti üzletfiók-megnyitóján 2020. október 8-án.

Orbán Viktor üdvözölte Igor Jankét mint régi barátot, aki Hajrá, magyarok! – Az Orbán Viktor-sztori egy lengyel újságíró szemével címmel könyvet is írt a miniszterelnökről. A lengyel–magyar kapcsolatokról azt mondta, hogy noha azok kiválóak, gazdasági értelemben messze nincsenek még kihasználva a két ország közötti lehetőségek.

Magyarországon nyitja meg első külföldi irodáját az R4S

Magyarországon nyitja meg első fióktelepét a lengyel R4S üzleti- és pr-tanácsadó cég - jelentette be a magyarországi vállalat csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten a társaság alapító tulajdonosa.

Igor Janke közölte, hogy az R4S elkötelezett Közép-Európa sikere mellett, és úgy véli, hogy a politikai szövetséggel párhuzamosan a gazdasági együttműködést is erősíteni kell. A budapesti beruházást az is indokolta, hogy a magyar gazdaság a visegrádi államokéval együtt gyorsabban fejlődik az európai átlagnál, és a világ legtöbb térségénél - tette hozzá.

A társaság vezetője elsősorban azt szeretné elősegíteni, hogy a magyar cégek megjelenhessenek Lengyelországban, a lengyelek pedig Magyarországon. A két ország vállalati aktivitását más államokban is ösztönöznék, miképp a nemzetközi vállalatok tevékenységét is a közép-európai piacokon.

Igor Janke elmondta, hogy az R4S már most is jelentős külföldi tapasztalatokkal rendelkezik. A lengyelek mellett dolgoztak már együtt amerikai, német, francia, brit, izraeli partnerekkel is, az alapítás óta eltelt 5 évben mintegy 150 vállalatnak segítettek kihasználni a lengyel piacban rejlő lehetőségeket.

A cégnek Varsóban több mint 50 szakember dolgozik, és abban bíznak, hogy hosszabb távon a térség vezető tanácsadói lehetnek.

Budapest után a következő állomásuk Prága lesz, majd további országok jöhetnek, így a helyi viszonyokat és adottságokat jól ismerő tanácsadói hálózat idővel egész Közép-Európára kiterjedne. Igor Janke abban is bízik, hogy a budapesti fióktelepük rövid időn belül éppen olyan eredményes lesz, mint az R4S otthoni tevékenysége.

