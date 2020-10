A jövő év közepéig kell kibírni a vakcináig

A jövő év felénél hamarabb nem lesz vakcina a koronavírus ellen, ezért "nekünk, magyaroknak is a következő év közepéig, júniusig, júliusig kell kibírni" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

2020. október 9. 10:20

Orbán Viktor kormányfő a közrádiónak adott interjújában jelezte, az EU - így Magyarország is - eurómilliárdokat fektet az oltóanyag-kutatásokba, de egyelőre az Európai Bizottság elnöke sem tudta megmondani, mikor lesz meg a vakcina, a dolgok pedig állnak, hogy "nem lesz ez hamarabb, mint a következő év fele".

Orbán Viktor úgy fogalmazott: "van mögöttünk hét hónap, és van előttünk hét hónap, tehát mostantól kifelé megyünk (...), egy-két hónap, és akkor kezdhetjük vágni a centit". A "szabadulás" május-június-július tájékán ér Magyarországra - mondta.



A járvány elleni gazdasági védekezésről azt közölte: Magyarország - a munkaalapú gazdasága miatt - a hangsúlyt a munkahelyekre és a beruházásokra helyezte, és nemcsak a vállalati, hanem a családi beruházásokra is.



A kormány felfogása szerint a legnagyobb gazdasági veszélyt a kivárás jelenti, mivel a gazdaság megáll, ha a vállalkozások és a családok kivárnak a beruházásokkal, a vásárlásokkal. Ezért is adott a kabinet nagyon sok pénzt több mint 900 vállalkozásnak beruházásra, ez "300-400 milliárd forintnál több beruházást jelentett", és megmentett 155 ezer munkahelyet - fejtette ki.



Most pedig a családi beruházások aktiválásához beindítanak egy építőipari, otthonteremtési motort, mert a legnagyobb értékű családi beruházás mindig az otthonteremtés és a lakásfelújítás - mondta Orbán Viktor.



Így az 5 százalékos lakásépítési áfa - és több más várható intézkedés, például lakásfelújítási kedvezmény - a válságkezelő logika soron következő lépése - jelezte.



A járvány elleni magyar egészségügyi védekezésről is beszélt, kifejtve: tavasszal Magyarország a legjobban védekező országok között volt, és ha egyszer sikerült, akkor "a második hullám esetében is tudunk győzni".



A győzelem pedig jelen helyzetben azt jelenti - folytatta -, hogy az egészségügyi rendszer bírja a terhelést egészen addig, amíg meg nem érkezik a vakcina.



Megítélése szerint annál sikeresebb a védekezés, minél később jön el az a pillanat - ha egyáltalán el kell jönnie -, amikor ütemezett műtéteket kell halasztani.



A következő három hétben ilyen lépésre nem kell számítani - közölte.



Azzal kapcsolatban, hogy a parlament egyhangúlag fogadta el az orvosbéremelést, Orbán Viktor azt mondta: ez a szavazási eredmény azért tűnik meglepőnek, mert a baloldal egyébként nemhogy nem segíti a védekezést, hanem ellene dolgozik, megtámadja a védekezés kulcsszereplőit, kamuvideót gyárt.



A baloldalnak nem az országgal, hanem a kormánnyal szemben kell ellenzékben lennie, de az, hogy járvány idején nem támogatja a közös védekezést, azt jelenti, hogy az ország ellenében tesz - mondta.



Elmondta: először, 2018-ban az ápolók bérének rendezéséről döntöttek, utána a kórházfelújításokról, majd most az orvosbéremelésről. Kiemelte: az orvosi kamara javaslatát fogadták el a bérrendezésről és a hálapénz megszüntetéséről.



A részletkérdéseket - a háziorvosok helyzetét, a magánpraxis kérdését, az állami alkalmazás viszonyát, az orvosválasztás lehetőségét - az év végéig rendezik - közölte.



Katarina Barley német EP-alelnök Magyarországot érintő bírálataira - például a korrupcióval kapcsolatban - a miniszterelnök úgy reagált: évtizedek óta úgy megy, hogy ha a baloldal veszélyes embert lát - "nem akarok dicsekedni, de az én esetemben erről van szó" -, akkor megpróbálja "levadászni". Felidézte, 1989-ben azt terjesztették róla a kommunisták, hogy fehér Mercedesszel jött haza Oxfordból.



Baloldali reflexnek nevezte, hogy jobboldali politikusokat korrupcióval vádolnak, ami szerinte "hatékony", mert az emberek mindig magukból indulnak ki, és azt ugyan nem tudják, történt-e korrupció, de hogy történhetett volna, az biztos.



"Persze az ember aztán kiáll az igazáért, megvédi magát, a végén választást nyer, én is azért ülök most itt" - tette hozzá Orbán Viktor.



Közölte: német nyelvterületen a korrupció nagyobb, mint Magyarországon, "bagoly mondja verébnek".



"Ausztriára ha rápillantok, vagy itt vannak a németek" - fogalmazott, megemlítve azt a globális pénzmosási botránysorozatot, amelynek középpontjában egy hatalmas német bank áll.



A korrupció ügyében "okoskodó" skandinávoknál bedőlt két-három akkora bank, hogy az magával rántott több kisebbet - tette hozzá.



Ezért nem szereti - folytatta -, ha a nyugatiak azt a pozíciót veszik fel, hogy ők - csak azért, mert nyugatiak - hibátlanok például korrupcióban, a közép-európaiak pedig - csak azért, mert közép-európaiak - korruptak.



"Ez nem felel meg a valóságnak. Egyikünk sem hibátlan, de együnk sem eleve bűnös" - mondta, úgy összegezve: a magyar gazdaságban jól hasznosultak a beruházott EU-s összegek.



A miniszterelnök a nemzetközi támadások közös nevezőjének Soros Györgyöt nevezte, aki "megveszi a nyugat-európai politikusokat", hogy pénzt keressen, növelje a befolyását.

Az Európai Bizottságban is ülnek olyanok, akik az ő "tenyeréből esznek" - tette hozzá, kijelentve: "amíg Soros Györgynek ilyen befolyása van az unióban, ki kell mondanunk, hogy az unió korrupt", és majd ha "kiteszik" őt, akkor az a korrupció elleni harc komoly lépése lesz.

Arra a kérdésre, hogy Soros Magyarország megbüntetésére szólította fel az EU-t, a kormányfő azt felelte: "nyílt csata van, bent vannak az emberei, és kiadta a parancsot".

Közölte: a baloldal örömét leli abban, ha a saját fajtájával szemben az idegenekkel fog össze, ez esetben a németekkel és a cseh Vera Jourová bizottsági alelnökkel.

"A baloldalnál legalább száz éve kitapintható, hogy saját fajtájával szemben az idegenek oldalára áll" - mondta.

MTI