Dzsenderfront

Minden honfitársunknak, akiknek talán most még nem is tűnik kihívásnak nemzetünk szellemi, mentális védelme, gyermekeink biztonsága, bátran be kell mutatnunk, hogy ez a könyvesbolti áru nem mesekönyv, ezért nem is oda való. Ez olyan fegyver, amit egy gyermekáldozatokat követelő polgárháború zsoldosai szerkesztettek ellenünk.

2020. október 9. 13:59

Magyar értelmiségiek nyilvános felolvasást tartottak Budapesten a dzsender elleni szellemi honvédelem jegyében. Megnyitót mondott dr. Téglásy Imre író, műfordító, az Alfa Szövetség elnöke, a Human Life International Magyarország igazgatója, 11 gyermek édesapja. Őt kérdezte a Présház.



- Elnök úr, miért döntöttek úgy, hogy a vírusháború és a nemzetközi migránsbűnözés tombolása idején Önök a dzsenderfronton kezdik a szellemi honvédelem lövészárkait kiásni?

- Klasszika-filológusként vagy irodalomtörténészként talán fölkapaszkodhattam volna a „latinitas” vagy akár a régi magyar irodalom kutatóinak kellemes kilátással kecsegtető elefántcsonttornyába is. Egy magzatkori élményem azonban eltérített a „tudni nem érdemes dolgok tudományától”. Osztályellenségként megbélyegzett, férjével és gyermekeivel 1951-ben kitelepített, megalázott és megszomorított anyám mindent elkövetett, hogy a méhében fejlődő „teher” (ebből lettem én) ne nehezítse amúgy is keserves sorsukat: abortálni próbált. Világra jöttöm utáni töprengő, eszmélkedő éveimben sok-sok éven át kutattam a magzatelhajtás saját köldökömön túl embermilliárdokat is érintő testi és lelki sérülésének okrendszerét. Először azt gondoltam, hogy nemzetünknek (és persze a mindenfelé fogyatkozó Európa nemzeteinek) legbelső, legintimebb határai az anyaméheken belül húzódnak. Ott, ahol a nemzés szent szertartása nyomán a múltunkat, jelenünket és jövőnket is tovább éltető magzatgyermekek megfogannak… Aztán rá kellett jönnöm, hogy egy másik „helyen”, nevezetesen szülőképes honfitársaink lelki termékenységében már ezt megelőzően lejátszódik az élet és a halál, a megmaradás vagy a kihalás egyénien közösségi drámája. Ötéves kislányom már tudja – hiszen hét diplomás, „családlogisztikai főmérnök” feleségemmel erre tanítottuk –, hogy kés, villa, olló gyerek kezébe nem való, mert azzal súlyos sérülést okozhat magának vagy másoknak. Ezzel szemben a gyermeknek mindent szabad cukrosított jelszavával csábító, többnyire gyermektelen és lelkükben is meddő aktivisták megkérdőjelezik, illetve a maguk programjának megfelelően felül is akarják írni a ma még valamelyest azért érvényesülő szülői jogokat. Pedig nem csak a természetjog ősi és isteni alkotmánya, hanem Magyarország emberi Alaptörvénye is leszögezi, hogy „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz”. Azt is kijelenti, hogy ezt a „megfelelőséget” mindenki mást megelőzően a szülők biztosítják azzal, hogy megválasztják „a gyermeküknek adandó nevelést.”

Ezzel szemben azt látjuk, hogy a globális tőketulajdonosok programját erőszakosan népszerűsítő, „táborokba gyűlt bitangok” világszerte arra idomítják a nemzeteket, hogy gyermekeinkkel együtt nyugodtan harapjunk csak bele emberkísérleteik kígyóméreggel átitatott almájába….





- Önök tanúságot tesznek a férfi és nő szerelme ügyében egy „oly korban”, mikor nemzeti egészségünket a gender-ideológiával jelentkező „új, ordas eszme” zsarnoksága fenyegeti. Miért van az, hogy az uszulást a szellemi teljesítményükre oly büszke européerek nem veszik észre?

- Az európai ember eddig sajnos még nem vette észre, hogy elvesztette az Út, az Igazság és az Élet iránymutatását, és ezek helyett a 200 éve alakuló gazdasági-politikai modell lényegét adó termelékenység anyagelvű fétisét kezdte imádni. Lecserélte a testi és lelki termékenység korábban évmilliókon át embert virágzó szerelemkultuszát azzal, hogy bálványok előtt hajtott fejet s térdet. Halálfejet faragott a rügyező ágaitól lecsonkolt Életfába… Ez az oka annak, hogy napjainkban az emberiség írott történelmének legnagyobb katasztrófáját tapasztaljuk. Életvédő és »választáspárti« szakértő csoportok visszafogott és egybehangzó becslése szerint 1966 óta világszerte mintegy kétmilliárdnyi – Isten képére és hasonlatosságára teremtett – gyermeket öltünk meg abortusszal. De ahogy a népirtások története igazolja, a pusztítás nem gázkamrákkal, gulágokkal, ítéletvégrehajtó abortőrökkel, hanem a háború más, kezdetben még rejtettebb eszközeit ránk tukmáló elméletek ügynökeivel kezdődik. Ezek most egy mesekönyvnek álcázott irományt állítottak hadrendbe a nem-nemzés-nemzetség-nemzet fogalomsor föllazítására, nemi egészségünk megrontására. A Meseország mindenkié című hadieszköz báránybőr kötésben kapható a könyvesboltokban. Ha azonban kinyitjuk és beleolvasunk a „mű”-be, akkor a tartalom farkasbűzt idéz. Minden honfitársunknak, akiknek talán most még nem is tűnik kihívásnak nemzetünk szellemi, mentális védelme, gyermekeink biztonsága, bátran be kell mutatnunk, hogy ez a könyvesbolti áru nem mesekönyv, ezért nem is oda való. Ez olyan fegyver, amit egy gyermekáldozatokat követelő polgárháború zsoldosai szerkesztettek ellenünk. Gyermekeink békéje és a nemzet jövője érdekében ezt a pokolgépet hatástalanítani kell!

Téglásy Imre

- Önök felolvasással lépnek küzdelembe olyan vészkorszakban, amikor - helyzetértékelésük szerint - a gender dysphoria keresztény kultúránkat és nemzetünk túlélését fenyegeti. Mitől remélik, hogy a magyar művészet ereje elegendő a spekulánsok által felbérelt szélsőség propagandahadjáratának rafináltsága és gátlástalansága ellen?



- A „magyar” művészek akkor sem lehetnek ketrecharcosok, ha nem csupán magyarul írnak, hanem magyarul éreznek, gondolkodnak és alkotnak is. Az általam tisztelt művészek persze sosem húzódtak elefánttoronyba. Álláspontom szerint az igaz magyar művész feladata most is az, hogy hiteles, magas színvonalú alkotásokkal megtisztítsa honfitársainak érzés- és gondolatvilágát a rárakódó szennytől, hogy küldetése jegyében éltető forrásvízet fakaszthasson mindazoknak a gyermekeknek és felnőtteknek, akik igazán gyógyító, rontáselhárító igékre szomjaznak. Tegye ezt akár úgy, ahogyan ezt a Biblia tanítása alapján Szabó Dezső írta: „Minden magyar felelős minden magyarért.” A ma meséinket, holnap talán népdalainkat, holnapután irodalmunkat, történelmünket, sőt egész kultúránkat felforgató, nemi önazonosságunkat is becsmérlő, meghamisító törekvésekkel szemben itt és ma is érvényes ez a bartóki intés: „Csak tiszta forrásból!” A „Meseország mindenkié” című irományt, amely „nárciszország” ön- és közveszélyes bűvöletét sugallja, nem tekintem se magyar, sem felelős, se tiszta alkotásnak. Káros hatása ugyanabból a nemi egészséget fertőző, kezdetben „csak” mentális, később fizikai romlást is eredményező nemi betegségből származik, ami – Szophoklész Oidipusz című drámája szerint – maga a „döghalál”. A gender-nemtelenítés halálos fertőzésével szemben arra bátorítom minden nemes honfitársamat, hogy életre, szerelemre fel!





