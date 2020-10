Édes Anna meg Angi Vera

„Elég jól állhat a Momentum a Fidesz közvélemény-kutatásaiban, hiszen ma megérkezett a soron következő lejárató propagandaanyag, a HírTV Informátor című propagandaműsorától. Nem is akárhogy! Szijjártó Péter külügyminisztert ahelyett, hogy az őt érintő valódi botrányokról, helikopterezésekről és luxusjachtozásokról kérdezték volna, a lejárató anyaggal kapcsolatban reagáltatták. A vele készült interjú pedig két órával előbb jelent meg az Origón, minthogy először levetítették volna a lejárató videót a nyilvánosságnak. Vajon előfordulna az egy valódi média esetében, hogy egy másik párt politikusa előbb láthat és kommentelhet egy videót, mint maga az érintett? Nem, nem fordulhatna elő. Ha viszont a fideszes propagandagépről van szó, ez teljesen természetes, hiszen ezt kívánja meg a fideszes pártérdek.

Most pedig lássuk az igazságot és a tényeket. Ahogy azt a Tranzit-vitán is elmondtam, Věra Jourovával egy pártcsaládhoz tartozunk, és mindketten egy igazságos, emberséges és biztonságos jogállamért dolgozunk. Márciusban, amikor a kormány éppen a felhatalmazási törvény elfogadtatásával küzdött a hazai és nemzetközi porondon, Věra Jourová többször kikérte a véleményemet, mint Magyarország egyik megválasztott EP-képviselője. Európában ez így néz ki, az európai politikában a biztosok nem elérhetetlenek mint a magyar kormánytagok, és nem kell könyörögni, hogy vitázhassunk vagy beszélgethessünk.”

Varga Judit: Hogy is van ez?

A videófelvételen azzal büszkélkedik Donáth Anna, hogy három naponta egyeztet Vera Jourovával informálisan.

„1.) A közös elő televíziós vitánkon Donáth Anna momentumos EP képviselő ország-világ előtt letagadja, hogy sűrűn egyeztetne Vera Jourova bizottsági alelnökkel Magyarországgal kapcsolatban és bármi köze lenne a Magyarország elleni összehangolt brüsszeli támadásokhoz.

2.) A Hírtv birtokába került és most nyilvánosságra hozott belső momentumos videófelvételen pedig azzal büszkélkedik ugyanez a Donáth Anna, hogy folyamatosan informális kapcsolatban áll Judith Sargentini európai parlamenti utódjával és legalább 3 naponta egyeztet Vera Jourovával informálisan, elérendő, hogy politikai következményei legyenek a magyar Kormány döntéseinek. Még azt is hozzáteszi a most kiszivárgott felvételen, hogy rengeteg informális telefonhívás és beszelgetés történt, hogy az uniós politikusokat megmentse az öngóloktól...

3.) Ilyen az, amikor valaki Brüsszelben és Budapesten is a brüsszeli érdekeket képviseli. De nyilvánosan ezt persze nem meri vállalni (még).

4.) Azt már csak halkan kérdezem, hogy miért akar valaki másokat megóvni az öngóltól, ha magát nem tudja...”