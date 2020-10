Hollik: csúnyán lebukott a Momentum

A pénteken nyilvánosságra került felvétel alapján egyértelműen kijelenthető, hogy csúnyán lebukott a Momentum - fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója szombati budapesti sajtótájékoztatóján

2020. október 10. 18:54

Hollik István azt mondta: a Hír TV által Donáth Anna momentumos európai parlamenti (EP-) képviselőről közölt exkluzív felvétel bizonyítja, hogy "a Soros által pénzelt baloldali ifjúsági szervezet" szorosan együttműködik azokkal, akik "Soros szövetségesei", és az elmúlt hetekben támadták Magyarországot.

A kormánypárti politikus emlékeztetett: amikor nemrég Donáth Anna "Gyurcsány ifjúsági tagozata, a Momentum" EP-képviselője Varga Judit igazságügyi miniszterrel vitázott, kapott egy egyértelmű, teljesen világos kérdést arról, hogy egyeztettek-e Vera Jourovával. Erre a kérdésre akkor egyértelmű nemmel válaszolt.

Most azonban felvétel bizonyítja, hogy Donáth Anna belső körben nyíltan beszélt arról, hogy háromnaponta beszélt Vera Jourovával, azzal az uniós biztossal, aki az elmúlt időszakban megengedhetetlen módon, stílusban beszélt a magyar emberekről és Magyarországról, és akinek a nevéhez fűződik a Soros-jelentés elkészítése is - fogalmazott Hollik István. Hozzátette: Donáth Anna azt is beismerte, hogy az "új Sargentinivel" is forródróton van, mert már készítik elő a következő támadást Magyarország ellen.



Hollik István szerint Brüsszel bevándorláspárti többsége a "Soros-hálózattal" együtt azért támadja Magyarországot, mert a kormány nem hajlandó elfogadni azt, amit rá akarnak kényszeríteni az országra.

Közölte: a felvétel alapján felmerül a kérdés, hogy Donáth Anna és a Momentum vezetése pontosan mely "Soros-emberekkel" szokott egyeztetni, kikkel vannak forródróton?

Mivel egyértelművé vált, hogy a Magyarország és a "Soros-hálózat" köötzti vitában a Momentum nem Magyarország oldalára állt, ezért jogosnak tűnik az a kérdés, hogy mit kap a Momentum azért, hogy a saját hazájukat támadja? - tette fel a kérdést.

Kérdésre válaszolva később kettős mérceként értékelte azt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a borsodi időközi választáson személyesen kampányol annak a Biró Lászlónak, aki a fővárost "judapestnek" nevezte.

Ha a baloldali pártok 2012-ben, amikor a jobbikos Gyöngyösi Márton zsidókat akart listázni, egyébként helyesen és a Fidesszel együtt úgy gondolták, hogy az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia van, akkor egy "judapestező, tetűcsúszdázó, antiszemita" képviselőjelölt mellé nem állhatnának oda - vélekedett Hollik István.

Varga Judit: Donáth Anna folyamatosan egyeztet Vera Jourovával

A Momentum EP-képviselője, Donáth Anna egy kiszivárgott videófelvételen azzal "büszkélkedik", hogy háromnaponta informálisan egyeztet Vera Jourova bizottsági alelnökkel - írta az igazságügyi miniszter a Facebookon.

Varga Judit szerint a nemrégiben rendezett közös élő televíziós vitájukon Donáth Anna "ország-világ" előtt letagadta, hogy sűrűn egyeztetne Vera Jourovával Magyarországgal kapcsolatban, bármi köze lenne a Magyarország elleni összehangolt brüsszeli támadásokhoz.

A Hír TV birtokába került és most nyilvánosságra hozott belső momentumos videofelvételen pedig azzal "büszkélkedik", hogy folyamatosan informális kapcsolatban áll Judith Sargentini európai parlamenti utódjával, és legalább három naponta egyeztet Vera Jourovával informálisan, elérendő, hogy politikai következményei legyenek a magyar kormány döntéseinek - írta Varga Judit.

Donáth Anna még azt is hozzáteszi a most kiszivárgott felvételen, hogy rengeteg informális telefonhívás és beszélgetés történt, hogy az uniós politikusokat megmentse az "öngóloktól" - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter.

"Ilyen az, amikor valaki Brüsszelben és Budapesten is a brüsszeli érdekeket képviseli. De nyilvánosan ezt persze nem meri vállalni (még). Azt már csak halkan kérdezem, hogy miért akar valaki másokat megóvni az öngóltól, ha magát nem tudja" - írta Varga Judit.

Donáth Anna sötétsége

Vannak mondatok, amelyeken akár évtizedekig tud az ember gondolkodni, Hamvas Béla meditációs objektumoknak nevezi ezeket. Az én egyik kedves mondatom a Bibliából való: Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! (Máté, 6,23.) Legalább negyven éve forgatom ezeket a szavakat magamban, s talán már kezdem érteni is őket. De ha száz évig élnék, akkor se tudnám megérteni, felfogni azt a sötétséget, amely a hazai halódó baloldal egynémely politikusából árad. Néha olybá tűnik, mintha ezeket az embereket elnyelte volna valami különleges, nagy fekete lyuk, s az nem engedne ki semmi értelmeset magából. S ha belenéz az ember, semmi sem látszik, csak a feldúlt sötétség.

Donáth Anna és pártja, a Momentum ennek a speciális égitestnek a legsötétebb részei, elszívnak mindent, ami fény, világosság, jókedv, derű, hit, hazaszeretet, s ami visszaverődik, az maga az üresség, a gyűlölködő sötétség. Elborzaszt, ha arra gondolok, hogy ők lennének a fiatalok, a jövő politikusgenerációja, hogy netán egyszer olyan hatalom jut a kezükbe, amellyel az én és a gyerekeim életét befolyásolni tudják.

Donáth Anna és a momentumosok első ránézésre jól képzett, okos fiatal emberek. Második ránézésre azonban látszik, annyi eszük sincs, mint a leesett mákszem. Mert e gyűlölködő, őrült hatalmi becsvágyú, posztmodern SZDSZ-esek szerencsére mindig lebuknak. Lebuknak, mert buták és gőgösek. Azt mondja a kormány, hogy a baloldalra nem lehet számítani. Ez már így nem teljesen igaz. A nem lehet számítani rájuk valami nem cselekvést jelent, hogy nem segítenek, de nem is ártanak. Itt már másról van szó. Ezek ártani akarnak, ezek azt szeretnék, ha minél rosszabb helyzetbe kerülne az ország, azt kívánják, legyen csőd, omoljon össze az egészségügy, legyen káosz, mert ezt az egyetlen utat látják a hatalom megszerzéséhez.

A baloldalon régi toposz, hogy a Fidesz–KDNP-kormányt csak kívülről lehet megbuktatni. De aki egy törvényesen megválasztott kormányt külső segítséggel akar eltávolítani, mennyivel különb Kádár Jánosnál és a kommunistáknál, akik a szovjet katonák tankjaival verték le a forradalmat ’56-ban, hogy övék legyen a hatalom? Donáth Anna őszödi beszéde, amely a Hír Televízió jóvoltából immár közkinccsé lett, a magyarországi hatalmi politika kádári momentuma, csak most nem Hruscsovokkal és tankokkal jönnének, hanem Sorossal, Jourovákkal és európai értékekkel, jogállamisági mechanizmusokkal.

Milyen kisszerű ez az egész, milyen nevetséges! Donáth Anna, amint háromnaponta diktálja a telefonba Jourovának, mi a baj a magyar jogállamisággal… Ha lenne kedvünk, nevethetnénk is rajta, bár a nevetés olyan mélyen van, ahová ezek a senkiháziak soha nem érnek el. Inkább szánakozunk ezeken a lebukott elvtársakon, hogy még egy efféle bohóc-összeesküvést sem képesek tisztességesen összehozni.

Az mindenesetre bebizonyosodott ezzel, amit mi rég mondunk: az európai bürokraták, a bizottság és az általuk hazánkat elmarasztaló jelentések nem a valóságból születtek, hanem a donáthannák, dobrevklárák, Soros-szervezetek lázálmaiból táplálkoznak. Azt mondja a kiszivárgott felvételen Donáth, hogy munkája kilencven százalékban sikeres volt. Mi is ez a siker? Olyan jelentés készült Magyarországról, amely teljesen hamis képet mutatva ítéli el az országot, a kormányt. Ez alapján pedig sokan azt szeretnék az uniós libernyák körökben, hogy vonják meg hazánktól az uniós pénzeket. Tehát Donáth Anna külső erők segítségével nem a kormánynak, hanem az országnak ártott. Ezt közönségesen hazaárulásnak szokták hívni, már ha lenne ezeknek hazájuk.

Donáth Anna és a momentumosok küldetéses emberek. Lassan majd arra is rájövünk, ki küldte őket ide és miért.

Néző László







